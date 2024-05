Ist die Wasserstoff-Technologie wirklich die künftige Lösung aller Energieprobleme ?

Schon seit Jahren befasse ich mich mit dem Thema Wasserstoff als Energiequelle und ende immer wieder in einer Sackgasse, insbesondere was ein energetisch günstiges und damit auch umweltverträgliches Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff für dessen Einsatz zur Energiegewinnung betrifft. Dies nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass Wasserstoff eigentlich zwei gewaltige ökologische Vorteile bietet: Erstens entstehen bei der Verbrennung keinerlei Schadstoffe, sondern ausschließlich das für uns lebensspendende Wasser, und zweitens kehrt dies durch den atmosphärischen Kreislauf via Abregnen im Sinne eines geschlossenen Kreislaufs wieder auf die Erdoberfläche zurück. Andererseits sind eine ganze Reihe energetischer und damit indirekt auch die Umwelt betreffender Aspekte zu berücksichtigen, welche zumindest nach dem aktuellen Stand der Realisierbarkeit Anlass zu vielen noch offenen Fragen geben dürften.

Wasserstoff ist in seiner Verbindung mit Sauerstoff, also in Form von Wassers, auf der Erde ein häufiges Element und es lässt sich auf unterschiedlichste Weise gewinnen (siehe Schema unten). Allerdings sind sämtliche Schritte ungemein energieintensiv, sich das Element der chemischen Formel H (Hydrogenium), welches sich in reiner Form nur als Molekül H2 = H-H aus Wasser oder auch fossilen Brennstoffen auf Kohlenwasserstoffbasis gewinnen lässt, im globalen Maßstab als Energieträger nutzbar zu machen. Denn die Sauerstoff-Wasserstoff-Bindung zählt mit zu den energiereichsten chemischen Verknüpfungen, wobei dann diese Bindungsenergie logischerweise zur Freisetzung molekularen Wasserstoffs aus dem Grundstoff Wasser wieder aufzuwenden ist. Ob diesem Ziel durch die sogenannten „Erneuerbaren Energien“ letztlich auch entsprochen werden kann, erscheint mit Blick auf den zur Energiegewinnung schier unermesslichen Bedarf zumindest fraglich.

Extrem schwierige Einlagerung

Wasserstoff, das kleinste und leichteste aller Elemente, siedet bei -252 Grad Celsius, also nur 21 Grad oberhalb des absoluten Nullpunktes von -273,2 Grad. Allein schon deshalb müsste jedem klar denkenden Menschen einleuchten, dass zur Herstellung nicht nur extrem hohe Mengen an Energie benötigt werden, sondern es stellt sich auch noch die Frage, wie dieses hochexplosible Gas zu handhaben sein soll; denn um es in einem für die Lagerung erforderlichen flüssigen Zustand zu halten, sind entweder Temperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunktes oder extrem hohe Drücke erforderlich. Selbst wenn die Lagerung unter diesen schwierigen Bedingungen gelingt, neigt der winzig kleine Wasserstoff zur Verflüchtigung und entweicht selbst durch dickste und mehrwandige Metalltanks mit der Zeit, was zu erheblichen Mengen- und damit rechnerischen Wirkungsverlusten verglichen mit den produzierten und eingelagerten Ursprungsmengen führt.

Die Transportierbarkeit von Wasserstoff zu erreichen ist dabei eine extrem aufwändige Sache. So lässt sich der – entweder aus Wasser oder auch aus fossilen Quellen wie Erdgas, mit dem Hauptbestandteil Methan künstlich erzeugte gasförmige Wasserstoff entweder durch Herabkühlen auf -252 Grad oder unter einem massivem Druck von 350 – 700 bar, oder auch durch eine Kombination von Herunterkühlen und Druck, verflüssigen. Für diesen zur Lagerung erforderlichen Aggregatszustand muss er durch eine Reihe von Kondensatoren, Drosselklappen und Kompressoren gepumpt werden, um ihn dann auf einem Druck von 13 bar (was immer noch dem 13-fachen Atmosphärendruck entspricht) halten zu können. Logischerweise ergeben sich dabei sowohl eine Reihe logistischer als auch sicherheitstechnischer Probleme. Soweit ich es aufgrund meiner eigenen Kenntnisse überblicke – ich gehöre allerdings der organisch-chemischen und analytischen Fachrichtung an und bin kein Spezialist in physikalischer oder anorganischer Chemie – wäre ein druckloses Herunterkühlen des Wasserstoffs auf -252 Grad, wie auch im Falle des Heliums mit Siedepunkt -269 Grad, nur unter enormem Energieaufwand möglich, Somit dürfte sich diese Variante also von Vornherein ausschließen, sodass sich diesbezüglich weit eher eine Kombination von Kühlung und Druck empfiehlt.

Vier verfahren, von denen nur drei praktikabel sind

Lassen Sie mich nun einige Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff aufzeigen, als da wären:

1. Kohlevergasung:

Kohlenstoff + Wasserdampf → Wasserstoff + Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid + Wasserdampf → Wasserstoff + Kohlendioxid

2. Dampfreformierung mit Kohlenwasserstoffen:

Methan + Wasser → Wasserstoff + Kohlenmonoxid

Kohlenmonoxid + Wasser → Wasserstoff + Kohlendioxid

3. Thermochemische Verfahren (beispielsweise thermische Dissoziation von Wasser und Methan)

Die thermische Spaltung (Pyrolyse) des Wassers in dessen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff vollzieht sich allerdings erst bei Temperaturen ab ca. 1700 °C.

Für die Pyrolyse von Methan aus Erdgas in Wasserstoff und Kohlenstoff sind Temperaturen von 800 – 1000°C erforderlich.

4. Elektrolytische Spaltung des Wassers in Wasserstoff und Sauerstoff

Kathodenreaktion (-): 2H2O + 2 Elektronen → Wasserstoff + 2OH-

Anodenreaktion (+): 4OH- → Sauerstoff + 2H2O + 4 Elektronen

Um den Stromdurchfluss aufrechtzuerhalten, wird ein den Strom leitender Elektrolyt aus Salzen, Säuren oder Basen benötigt.

Horrender Wasserverbrauch

Werfen wir nun sowohl von der energetischen als auch die Umwelt und Ökologie betreffenden Seite einen Blick auf die Herstellung von Wasserstoff. Diesbezüglich dürften die obigen Punkte eigentlich von vornherein ausscheiden, wenn es darum geht, die Emission von CO2 zu minimieren – zumal in beiden Verfahren ebenfalls Kohlendioxid gebildet wird, und dieses gilt ja gemäß der neuen Religion der „Zeugen Habecks & Co.“ als extrem schädliches „Klima-Gas“. Sowohl die thermische Dissoziation von Wasser bei 1.700 Grad als auch die Pyrolyse von Methan bei 800 – 1000 Grad erfordern Unmengen an Energie, welche in Anbetracht des zu erwartenden horrenden Wasserstoffkonsums kaum durch die sogenannten „Erneuerbaren“ zu bestreiten sein dürfte – womit man daher kaum um den Einsatz fossiler Energieträger wie die CO2-Emittenten Kohle oder Erdgas herumkommt. Dies vor allem auch deshalb, weil der hierzulande verfemten Kernkraft Mitte April 2023 seitens der links-grün dominierten Politik von “Habecks Zeugen“ der Hahn zugedreht wurde.

Bliebe als hoffnungsvoller Ausweg somit noch die elektrolytische Zersetzung des Wassers – wenn auch da nicht schon wieder das leidige Schreckgespenst der Bereitstellung von elektrischem Strom auftauchen würde, der nach dem Verzicht auf Atomenergie wohl weitgehend irgendwie anderweitig aufgetrieben werden muss und dies auch noch in horrenden Mengen. Bei den zur Energiegewinnung erforderlichen gewaltigen Wassermengen (Wasserstoff ist in Wasser zu nur 11 Prozent Masseanteil enthalten) dürfte sich deren Entnahme sowohl aus fließenden als auch stehenden Gewässern oder Grundwasser erübrigen – weshalb solche Anlagen eigentlich nur in Meeresküstennähe zu errichten wären. Allerdings enthält Meerwasser im Durchschnitt rund 3,5 Prozent Salz (35 Gramm pro Liter). Wohin dann mit dem anfallenden und im Verlauf des Elektrolyseprozesses ständig nachgeliefertem Salz?

Verwirrende Untergliederung in “farbige” Wasserstoffe

Ein anderes Problem könnte sich nicht zuletzt auch aus dem hohen Salzgehalt des Wassers ergeben und ob sich dieser möglicherweise negativ in irgendeiner Weise auf die Wasserhydrolyse auswirken könnte. Und um diesen nicht über Gebühr ansteigen zu lassen, müsste erstens kontinuierlich Meerwasser zugefügt und zweitens das im Verlauf der Reaktion aufkonzentrierte Salz ständig entfernt werden. Was den, falls erforderlich, damit verknüpften Aufwand angeht, dürfte meine Person (als synthetischer organischer Chemiker und Analytiker) allerdings nicht unbedingt die erste Ansprechperson sein, sodass ich den Stab gerne an Fachleute aus der anorganischen und physikalischen Chemie weiterreichen würde. Zwar folgt aus der elektrochemischen Spannungsreihe, dass jedem einzelnen Element ein individuelles „Redoxpotenzial“ zugeordnet werden kann, sodass es eigentlich kein Problem sein dürfte, das zur Abscheidung an Kathode und Anode erforderliche Potenzial selektiv auf die jeweiligen Bedürfnisse hin einzustellen. Sicherlich wurden Pilotprojekte großtechnisch-elektrolytischer Wasserstoffherstellung schon längst durchgeführt, sodass sich zumindest die aus der elektrochemischen Spannungsreihe im Laborversuch ermittelbaren Ergebnisse bestätigen ließen.

Die meines Erachtens völlig überflüssige Untergliederung in grünen, pinken, gelben, türkisen, grauen und blauen Wasserstoff erscheint mir nicht nur überflüssig, sondern auch reichlich verwirrend, weil den unbedarften Menschen damit nur noch mehr Sand in die Augen gestreut wird, als es durch die Klima-Dauerpropaganda bisher schon der Fall ist. Da jedoch dem grundlegenden energetischen Aspekt nicht im erforderlichen Maß entsprochen wird (alle zur Wasserstoffherstellung verwendeten Verfahren sind energieintensiv!), wird auf eine diesbezügliche Beschreibung oder Erklärung verzichtet. Dasselbe gilt übrigens ebenso für die von der rein praktischen Seite aus gesehen, nicht unproblematische CCS-Technik (Carbon Capture and Sequestration), die den Entzug von Kohlenstoff aus der Atmosphäre oder Abgasen, dessen Abscheidung und Vermessung beschreibt, zur Extraktion des CO2 gemäß den Punkten 1 und 2 (siehe oben). Diese soll jedoch einem späteren Beitrag vorbehalten bleiben.

Ernüchterne Bilanz

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass es doch immer wieder ernüchternd ist, erkennen zu müssen, dass sich auch Experten für derartige Luftschlosser begeistern können, die es aufgrund ihrer Ausbildung eigentlich besser wissen müssten (die aber wohl dank der in solche Projekte gepumpten Steuermilliarden auf Linie oder und deren Einwände zum Schweigen gebracht werden). Dies zumal vor dem Hintergrund, dass alle Prozesse um Wasserstoff als “saubere Energiequelle” sowohl vom energetischen Standpunkt aus als ökologisch derzeit als nicht nachhaltigzu betrachten sind.

Doch Papier ist nun einmal geduldig… und folglich lässt sich rein „papier-chemisch” oder “papier-physikalisch“ eine Illusion nach der anderen aus dem Hut zaubern. Allerdings gilt in den Naturwissenschaften stets der Grundsatz, dass letztlich das Experiment darüber entscheidet, ob eine Reaktion beziehungsweise Synthese oder auch Maßnahme sich auch als längerfristig realistisch erweist oder nicht. Dies gilt nicht nur für den Mikromaßstab im Labor, sondern noch weit eher für den Makromaßstab, also für die großtechnische Anwendung mit bis zu Millionen Tonnen Kapazitäten. Nicht immer sind die auf den ersten Blick durchaus vernünftig erscheinenden theoretischen Ansätze ohne Weiteres realisierbar – und dies betrifft eben auch die immer wieder als energetische Wunderwaffe hervorgezauberte Wasserstoff-Technologie. Abschließend sei daher nochmals zusammengefasst: