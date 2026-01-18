Ist dies das Ende von Markus Lanz?

Es gibt im deutschen Fernsehen diesen seltenen Moment, in dem nicht der Gast, sondern der Gastgeber selbst zum Fallbeispiel wird, und genau diesen Moment hat Markus Lanz nun erreicht, nicht durch einen Versprecher, nicht durch eine unglückliche Frage, sondern durch ein öffentlich nachvollziehbares Hin und Her, das seine Rolle als souveräner Einordner politischer Debatten fundamental beschädigt. Zunächst nochmals die Szene, die hängen bleibt: Die scharfe, demonstrative Belehrung einer AfD-Politikerin, Beatrix von Storch, vorgetragen mit jener moralischen Überhöhung, die nicht argumentiert, sondern markiert, wer hier noch als legitimer Gesprächspartner gilt und wer nicht.

Eine Woche zuvor jedoch saß Daniel Günther in derselben Sendung und formulierte bemerkenswert offen, wie Meinungsfreiheit in Deutschland künftig zu verstehen sei – nämlich weniger als Abwehrrecht des Bürgers denn als zu beaufsichtigende Größe, die im Zweifel begrenzt werden müsse, und genau an diesem Punkt hätte ein Journalist instinktiv intervenieren müssen. Doch Lanz tat es nicht. Keine kritische Nachfrage, kein Innehalten, kein Widerstand gegen eine Definition, die in ihrer Konsequenz demokratietheoretisch verheerend ist, stattdessen blieb das Gesagte weitgehend unwidersprochen im Raum stehen, als handle es sich um eine zwar unbequeme, aber letztlich akzeptierte Selbstverständlichkeit.

Wenn aus journalistischer Haltung eine Rolle wird

Der eigentliche Bruch folgte später, beinahe beiläufig, mit dem demonstrativen Zurückrudern, dem nachträglichen Relativieren, den erklärenden Telefonaten im Hintergrund, unter anderem mit Julian Reichelt, bei denen plötzlich betont wurde, wie schockiert man doch selbst gewesen sei, wie problematisch man Günthers Aussagen im Nachhinein empfunden habe. Genau hier wird aus journalistischer Haltung eine Rolle und aus Überzeugung ein Manöver.

Nicht der Meinungswechsel ist das Problem, sondern seine Ursache und seine Inszenierung, sichtbar getrieben von Rundfunkräten, Redaktionslinien und dem Gefühl, zu weit gegangen zu sein. Wer heute moralisch richtet und morgen erklärend zurückweicht, wer Haltung behauptet und sie beim ersten Gegenwind neu justiert, verliert das, was einen politischen Talk erst legitimiert. Markus Lanz ist damit nicht Opfer des Systems, sondern dessen Symptom, und vielleicht ist das das Bitterste an dieser Episode, dass man im deutschen Fernsehen live beobachten kann, wie Glaubwürdigkeit nicht angegriffen, sondern freiwillig abgelegt wird.