Ist Elon Musk schon Popkultur?

Inmitten all der scheußlichen Nachrichten endlich mal eine gute, eine etwas andere, eine sehr brisante – vor allem für die antideutschen AgitProp-Medien, die bekanntlich von ausländischen Milliardären wie David Rockefeller, Hal Harvey, George Soros oder Bill Gates gepampert und gepowered wurden und werden: Der ökosozialistische Politmedial-Komplex wackelt und wankt! Und die deutschen US-Wahleinmischer pöbeln und rotzen, weil sich nun noch jemand anderes einmischt – allerdings gegen ihre bisher als gesichert dominant wahrgenommene Politik, die den Faktor „Links“ in eine skurille Agenda a la George Orwells 1984 umgewandelt hat. In einem genialischen Schachzug jedoch hat sich der kommende US-Präsident Donald Trump den reichsten und derzeit innovativsten Unternehmer der Welt in sein Team geholt – Elon Musk, Eigner von X formerly known as Twitter.

Dieser eigentlich banale und simple Vorgang hat bislang aber schon dermaßen gravierende Folgen aufgeworfen, dass von einem Kulturschock die Rede sein kann. Der desaströse Pseudo-Gutmenschenkomplex aus zwielichtigen “Philantropen” und linken Sektierern plus altsozialistischen Spießern irrt seither verstört und mit Schnappatmung durch den eigenen Blubbersumpf. Ob XSpace-Talk mit AfD-Weidel oder die öffentlichen Pädo-Anklagen gegen den britischen Linkspremier Keir Starmer: Ein Mann namens Elon Musk rempelt unerschrocken gegen ein feistes Establishment. Er nutzt seine soziale Medienmacht, um die staatlich kontrollierte Medienmacht im globalen Linkswesten herauszufordern und deren Lügen durch Weglassen zu entlarven. In einem weiteren Effekt macht er damit den bisherigen “rechten”, also neo- und liberalkonservativen, libertären und bürgerlichen “Underground” wieder hoffähig. Danke dafür, danke, danke, danke!

Hipper Liberalismus verstaubte altklassenkämpferischen Duftnoten

Die Reaktion der deutschen Zensurlinke fällt aus wie erwartet: Sie schäumt und desinformiert und hetzt gegen Musk ohne Stil und Anstand. Alles, was gegen Trump und Musk und X und die AfD von diesem Milieu vorgebracht wird, von Fake-News über Desinformation bis Hass und Hetze, tritt auf sie selbst erst recht zu und das in Potenz. Doch sie haben ihr Pulver verschossen, denn hier kann auch Ökofaschist Habeck mit seinen totalitären Hausbesuchen, seinem institutionellen Netzwerk und seinen feuchten Träumen von neuen Karlsbader Beschlüssen (“mehr Regulierung von sozialen Medien wagen”) nichts mehr ausrichten, hier kann auch der ferngesteuerte “Verfassungsschutz” unter der Ägide mediokrer Regierungskettenhunde (Ex-Haldenwang) oder linksradikaler Unqualifizierter (Noch-Kramer) mit seiner gesichert unseriösen Feindbild-Propaganda nichts machen: Denn Elon Musk besitzt all jeneFreiheiten, die man den deutschen Bürgern längst geraubt hat – und er nutzt sie für die gute, die richtige Sache.

Musk ist frei, angriffslustig, grundrechteaffin – und für Berlin und Brüssel unantastbar, quaso in Sicherheit. Und eines muss man wissen: Die deutschen Lenkungsmedien berichten ausschließlich isoliert über Musk; nirgendwo sonst auf der Welt wird in dieser Einseitigkeit Stimmung gemacht gegen einen Mann, der sogar bis vor kurzem noch als Held der E-Mobilität ein grüner Hoffnungsträger war. Nun soll, im Rückgriff auf übelste Manier der braunen Zeit, das Feindbild des bösen amerikanischen Großkapitalisten beschworen und der Eindruck eines abgehobenen “ultrareichen Spinners” aufgebaut werden: Sozial entfesselt, entwurzelt, ein erzkapitalistischer Wüterich, der in Wirklichkeit nur seine eigenen Interessen vertritt. Jede Verlautbarung zu Musk aus der SPD hat diese verstaubte altklassenkämpferische Duftnote. Die deutschen Genossen sind diesbezüglich halt verwöhnt – wurden sie doch von den “guten” Einmischern und Milliardären bislang gehätschelt. Doch jetzt: Game over!

Der Wind dreht sich

Der Wind dreht sich und ein gesellschaftliches Phänomen wird sichtbar. Elon Musk mit Lederjacke und hüpfend mit Baseball-Cap auf bunten Bühnen: Der einstige Nerd ist plötzlich sexy! Er könnte auch bei Guns ‚N Roses mitsingen und er passt als Hingucker und Paradiesvogel auf jede Gala, gefürchtet für die Brillanz seines Geistes und seine schiere Macht. Das ist vor allem für das leistungsfeindlichen, sozialneidische und linksmoralinsaure Deutschland härtester Stoff. Tatsächlich kann hierzulande lediglich die AfD mit soviel Spirit of Entertainment – dank Alice Weidel, dieser irgendwie natürlich wirkenden Attraktiven und Hübschen, und weiterer Ausnahmefiguren wie Bernd Baumann, Götz Frömming, Martin Renner oder auch Gottfried Curio – mithalten. Bei der SPD dagegen läuft derzeit offensichtlich ein personeller Hässlichkeitswettbewerb; ich sage nur: Esken! Lach.

Bei den Grünen muss man diesbezüglich nicht Ross und Reiter, sondern nur Roth und Hofreiter nennen. In der Union hat allenfalls noch Markus Söder von der CSU eine einstige männliche Attraktivität mit gepflegtem Herrenbart reliktisch ein wenig wiederentdeckt. Generell gilt im Altparteienzirkus: Die linkswoke gegenderten Klimapinkel sind überwiegend so potthässlich wie der politische Dreck und Unsinn, den sie verbreiten. Sie sind gewissermaßen selbst der Kot, mit dem sie Luxusschaufenster, Neubauten und SUVs beschmieren. Nochmals, Achtung: Selbst der lange wirr-durchgeknallt anmutende Kettensägen-Milei ist plötzlich ein hippes Idol des Anarcho-Kapitalismus, der sich – zum wutschnaubenden Entsetzen der Linken – überaus erfolgreich und segensreich für Argentinien entwickelt. Milei verziert hierzulande bereits tausende von T-Shirts. Die Party hinter der Brandmauer beginnt.

Der Cowboy ist zurück

Auch Musk hat eben definitiv das Zeug zum Popstar – und er ist alles andere als isoliert. Und was geschieht wohl, wenn es links nur noch stinkt, mieft und nervt, und wen im Gegensatz dazu ein Musk eine Weidel auftrumpfen, die vor allem von der Jugend als liberal, locker, konservativ und zugleich als cool, frisch und frei empfunden werden (gerade jüngst beim Selfie-Ansturm jugendlicher Schüler auf Alice Weidel im Bundestag zu sehen, die sich vom hysterischen Gekeife ihrer Lehrerin nicht zurückpeufen ließen)? Genau das passiert: Die Sympathien schlagen um! Der Zeitgeist sucht sich neue Foren, coolere Codes und Brands, frische und und unverbrauchte Ausdrucksformen bis in die Musikszene hinein! In den USA kippt die Kunst der linken Moralisten geradem, und das mit Karacho. Eine gigantische Welle neuer Country Music schwappt übers Land der Amis; selbst Rapper, Popper und Rocker wollen plötzlich bodenständige Musicians sein. Im TV und auf Netflix boomen Neo-Western. Überall Land, Farmer, Rinder, Cowboys in den Werbevlips. Der Cowboy ist neues Idol, John Wayne is back.

Den Boden für ein neues “Wild Wild West”-Feeling bereitet seit Jahren Post Malone (bürgerlich Austin Richard Post), ein multikreatives Talent, der als US-amerikanischer Sänger, Rapper, Musikproduzent und Schauspieler reüssierte. Bislang politisch eher unverdächtig, fällt allerdings auf, dass das gute alte Banjo inzwischen wieder das beliebteste Instrument in den USA zu werden scheint. Um die Indizien für den neuen Zeitgeist kommt auch “n-tv” nicht mehr herum.

Kettensägen und Banjos

So schreibt der Sender: “In den USA macht sich eine neue politische Bewegung breit: der Barstool Conservatism. Seine Anhänger sind junge Männer mit Anti-Alles-Haltung, seine Sprache ist die des Internets. Donald Trump versteht das. AfD und FDP versuchen, auf den Zug aufzuspringen.” Klingt spannend, gell? Millionen Follower auf Instagram, Tiktok und Youtube erreicht Barstool – hauptsächlich junge Männer, die sich im Mainstream nicht mehr repräsentiert fühlen

Themen sind Sport, Popkultur, Humor und Provokationen gegen Political Correctness. Das bringt es. Etwa eine halbe Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr werden mit libertärer Mode bereits gemacht: “Barstool verkauft keine Informationen, sondern ein Lebensgefühl: laut, ungeschönt, direkt und rebellisch”, so “n-tv”. Und genau darauf hat sich die neue, kurios anmutende, aber nur folgerichtige politische Gegenbewegung eben jenes Barstool Conservatism entwickelt: “Nicht die Bewahrung alter Werte und Strukturen steht im Mittelpunkt, sondern eine rebellische Haltung gegen alles, was als Einschränkung der persönlichen Freiheit empfunden wird. Barstool Conservatism ist im Alltag libertär, aber nicht in der Theorie. Es geht weniger um politische Programme oder philosophische Konzepte als um das Gefühl, sich nicht vorschreiben lassen zu wollen, wie man zu leben hat.“ Fürwahr –das rotgrüne Milieu muss jetzt sehr tapfer sein. Es ist nämlich gerade dabei, den Anschluss an die Moderne zu verlieren. Kettensägen und Banjos – welches Symbol kommt wohl aus Deutschland hinzu?