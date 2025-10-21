Ist es das noch wert? Ein Appell an ein Land, das sich selbst zu verlieren droht

Ein persönliches Statement vorne weg: Als ehemaliger Soldat und aktiver Reservist bin bereit, für meine Familie, meine Freunde, ja sogar für jeden Bürger dieses Landes mein Leben einzusetzen, falls es nötig werden sollte. Aber ich bin nicht bereit, für eine Regierung auch nur einen Finger krumm zu machen, die sich von der Realität ihrer Bürger völlig abgekoppelt hat, die die Geschichte, Kultur und Sprache ihrer Heimat verleugnet und jene diffamiert, die es wagen eine andere Meinung zu vertreten. Wenn man sich heute unser Land betrachtet, dann muss man sich unwillkürlich die Frage stellen: Ist es das wert?

Die Realität, die viele nicht sehen wollen

Wenn man durch manche Stadtteile geht, hört man kaum noch deutsche Worte, sondern einen Mix aus Arabisch, Paschtunisch oder Türkisch – das ist nicht unbedingt ein Zeichen für Vielfalt, es kann auch ein Zeichen für jene sein, die nicht bereit sind, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Sprechen wir es offen aus: In unserem Land haben sich Parallelgesellschaften entwickelt, in denen unsere Werte nichts gelten und unsere Gesetze weder anerkannt noch befolgt werden. Unsere Kultur, unser Staat und unsere Art zu leben wird manchmal abgelehnt, manchmal offen verachtet –während soziale Leistungen dieses abgelehnten Staates wie etwa das Bürger- oder Wohngeld gerne angenommen werden.

Auf Deutschlands Straßen finden Demonstrationen statt, auf denen unverhohlen zur Vernichtung Israels aufgerufen wird – unter dem Schutz der Meinungsfreiheit, der Vielfalt und der Toleranz. Alles Werte, die jene, die dort ihre Parolen rufen, offen ablehnen. Die Politiker der Altparteien schweigen in der Regel zu solchen Demonstrationen, andere relativieren den Hass der dort gezeigt wird und andere marschieren sogar Seite an Seite mit Hamas-Unterstützern, um sich gegen Israel zu positionieren.

Straßen, die nicht mehr sicher sind

Die Massenmedien können noch so oft „Experten“ in ihren Sendungen auftreten lassen, die uns einreden wollen, dass es „nur ein Gefühl“ sei, dass sich das Bild auf unseren Straßen in den letzten Jahren verändert habe, und die eine entsprechende Feststellung des Kanzlers als rassistischen Skandal anprangern: Es ist und bleibt die Realität. Unsere Straßen haben sich verändert. Und immer mehr Bürger spüren es jeden Tag. Die Gewalt ist allgegenwärtig: Messerattacken, Gruppenübergriffe, gezielte Einschüchterung. Oft in Vierteln, die früher als lebendig galten, heute aber gemieden werden. Die sexuellen Übergriffe auf Frauen, Mädchen, ja sogar Männer nehmen zu; dass ist nicht nur Statistik, dass ist die Lebensrealität von Frauen und Mädchen, die sich nachts kaum noch allein auf die Straße trauen. Auch die Terrorgefahr ist kein abstraktes Szenario mehr.

Bombenanschläge, vereitelte Attentate, islamistische Netzwerke – all das existiert mitten in deutschen Städten. Die Clankriminalität hat sich fest etabliert: mit eigenen Machtstrukturen, Drohungen gegen Polizei und Justiz, offenen Machtdemonstrationen auf den Straßen. Die Politik und die Polizei scheinen dem Ganzen hilf- und machtlos gegenüber zu stehen. Und was noch schlimmer ist: Viele Bürger haben resigniert. Sie sagen nichts mehr. Sie schauen weg. Sie haben aufgegeben oder haben die Verdrängung zur Kunst gemacht. Nicht aus Gleichgültigkeit, sondern aus Angst. Aus dem Gefühl, dass niemand sie schützt. Dass niemand der Verantwortlichen ihnen und ihren Sorgen zuhört. Dass niemand mehr für sie da ist. Sie haben das Gefühl, allein zu sein. Und das ist in einer Demokratie verdammt gefährlich.

Die Konsequenzen für das offene Wort

Doch der Staat kann auch durchaus anders – wenn er nämlich mit dem Verhalten der „schon länger hier Lebenden“ nicht einverstanden ist. Menschen, die sich völlig berechtigt Sorgen um ihre Heimat und ihre Familien machen, werden pauschal als „rückständig“, „demokratiefeindlich” oder „rechts“ abgestempelt. Von der Regierung, vom Verfassungsschutz und und den vielen sogenannten NGOs wurde das offene Wort zur Bedrohung erklärt, dass eingegrenzt, überwacht und in anonymen Meldestellen angezeigt werden muss, während der Hass gegen Israel oder gegen Deutschland auf unseren Straßen nicht nur geduldet, sondern scheinbar sogar gefördert wird.

Die Folge davon ist, dass jeder, der heute in Deutschland offen seine Meinung sagt, viel dabei riskiert. Zu viel. Menschen verlieren ihren Arbeitsplatz, weil sie ein kritisches Posting teilen oder ein falsches Meme liken. Bankkonten werden gekündigt, Mietverträge nicht verlängert, soziale Netzwerke sperren ohne Vorwarnung. Es erfolgen Hausdurchsuchungen wegen eines Bildes, eines Kommentars, einer ironischen Bemerkung – während echte Hetze auf der Straße unbehelligt bleibt. Kinder werden in der Schule ausgegrenzt, weil ihre Eltern eine andere Meinung vertreten oder einfach nur, weil sie Deutsche sind. Freundschaften zerbrechen, Familien streiten, Existenzen werden zerstört – nicht wegen Gewalt, sondern wegen eines offenen ausgesprochenen Gedankens. Das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist die gut und zahlreich dokumentierte Realität. Und sie trifft nicht Extremisten, sondern ganz normale Bürger, die sich fragen: Was geschieht mit unserem Land?

Die politische Klasse hat sich abgewendet

Die politische Ebene lebt scheinbar in einer ganz eigen Welt. Vom logischen Betrachtungspunkt her ist das sogar nachvollziehbar: Sie verfügen über Leibwächter, ihre Kinder besuchen Privatschulen, sie reisen gepanzerten Limousinen und beziehen monatliche Gehälter, von denen unsereiner nur Träumen kann. All das schotte sie gegen die Realität ab, die wir jeden Tag auf unseren Straßen, in unseren Schulen, Schwimmbädern und Städten erleben. Sie sprechen hingebungsvoll von „Toleranz“, „Diversität“, von „Verantwortung“ und „Haltung“, während viele Bürger nicht mehr wissen, wie sie ihre Heizkosten begleichen sollen. Die Bürger versuchen derweil verzweifelt, ihre Kinder vor ideologischer Indoktrination und Gewalt schützen. Sie wissen nicht mehr, wie sie sich in einer Gesellschaft behaupten sollen, die ihnen ihre Identität absprechen möchte.

Diese Regierung – und viele davor – hat über Jahrzehnte erzählt, dass alles Deutsche zu verdammen sei: Sprache, Kultur, Abstammung und Geschichte. Patriotismus wurde zum Verdachtsfall, Heimatliebe zum Verbrechen erklärt. Wer sich zu Deutschland bekennt, wird in eine Schublade gesteckt. Und wer es wagt, diese Zustände oder die Regierung zu kritisieren, der wird ausgegrenzt, kriminalisiert und von den weisungsgebundenen Behörden zum Verfassungsfeind erklärt und überwacht.

Lohnt es sich noch, für dieses Land einzustehen?

Die Frage muss gestellt werden: Für wen sollten wir überhaupt noch kämpfen? Für ein Land, das sich selbst nicht mehr kennen möchte? Für eine Gesellschaft, die sich selbst und ihre Werte aufgibt, um nicht unter Verdacht zu geraten? Für eine politische Klasse, die sich selbst lobpreist und feiert, während sie das Fundament der Demokratie untergräbt?

Man kämpft nicht für eine bestimmte Ideologie. Man kämpft für Menschen. Für seine Kinder, die ein Recht auf Sicherheit, Bildung und Wahrheit haben. Für seine Nachbarn, die arbeiten, helfen, einfach nur leben wollen. Für jene, die keine Stimme haben, weil sie von Politik und Medien nicht gehört werden wollen oder gar verleugnet werden. Man kämpft für das Prinzip – nicht für das System. Für die Freiheit, nicht für die Verwaltung. Für die Wahrheit, nicht für die Parole.

Die Frage, die bleibt, muss jeder für sich selbst beantworten; also: Lohnt es sich, für ein Land zu kämpfen, das sich selbst verleugnet, scheinbar sogar in weiten Teilen aufgegeben hat? Ist es das wert, sein Leben zu riskieren, wenn die eigene Heimat zur bloßen Verwaltungseinheit geworden ist? Ist es das wert, wenn Wahrheit gefährlicher ist als Hass? Denken Sie gut darüber nach: Was ist ihnen ihre Familie und ihr Heimat wert?

Kämpfen lohnt sich

Vielleicht ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, sich daran zu erinnern, wofür dieses Land einmal stand – und wofür es wieder stehen könnte, ja, wofür es stehen sollte. Für Freiheit, für Wahrheit, für Gemeinschaft. Für Menschen, die sich nicht ducken, sondern aufrecht stehen. Für eine Kultur, die weiß Gott nicht perfekt war, aber tief, reich und lebendig. Für eine Geschichte, die nicht nur Schuld, sondern auch Mut kennt. Mut ist unbequem. Mut stört die Ordnung. Mut stellt Fragen, wo andere schweigen. Und genau deshalb ist er so kostbar. Die Regierenden mögen Mut fürchten. Aber ein Land, das den Mut verliert, verliert sich selbst.

Wenn wir wollen, dass unsere Heimat wieder so wird – für uns, für unsere Kinder, für jene, die in Freundschaft mit uns leben und gemeinsam mit uns die Zukunft gestalten wollen –, dann braucht es keine „richtige“ Ideologie oder „Haltung“, sondern Charakter, Aufrichtigkeit, ein klares Bekenntnis zu dem, was uns als Land ausmacht, einschließlich Werten, Sprache und Traditionen. Und es braucht Mut. Nicht die Furcht vor drohenden Konsequenzen sollte unter Handeln bestimmen, sondern Klarheit, Logik und Sinn für die Realität. Mancher mag die Ansicht vertreten, es lohne sich nicht mehr, für das zu einzustehen, was doch unrettbar verloren scheint. Aber es lohnt sich immer, für das einzustehen, was wieder werden kann! Und darf eines nicht vergessen: Wer kämpft, kann verlieren – aber wer nicht kämpft, der hat schon verloren.