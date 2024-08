Ist Russland am Ende?

Die jüngste ukrainische Offensive auf russischem Staatsgebiet hat im Ukraine-Konflikt unversehens eine grundlegend neue Situation geschaffen und besitzt vielleicht sogar das Potential, die Weltpolitik gehörig durcheinander zu wirbeln. Es fällt zwar auf, dass der polit-mediale Mainstream angesichts der ukrainischen Erfolge eine ungewohnte Zurückhaltung wahrt und auch in den sozialen Medien sehr unterschiedliche Lageeinschätzungen kursieren. Ich werde hier aber dennoch die These vertreten, dass wir in diesen Tagen überdeutlich eine Beschränktheit der politischen und militärischen Möglichkeiten der russischen Staatsführung sehen, die zu einem baldigen Ende der Putin-Herrschaft und vielleicht sogar zu einem Kollaps der Russischen Föderation führen kann.

Zur Bestätigung dieser These lässt sich vor allem anführen, dass die Ukrainer Dutzende von Kilometern in russisches Staatsgebiet vorstoßen konnten und dabei anscheinend in mehr als einer Woche nicht auf einen entscheidenden Widerstand gestoßen sind. Anstelle einer schnellen und starken Gegenoffensive evakuiert die russische Führung eine sechsstellige Zahl von Menschen aus den betroffenen Regionen um Kursk und Belgorod. Dazu dürften sich noch weitere Binnenflüchtlinge gesellen, die von einer verständlichen Angst vor ukrainischen Racheakten für russische Gräueltaten im bisherigen Kriegsverlauf getrieben werden. Von einer baldigen Rückkehr dieser Menschen in ihre bisherigen Wohnstätten ist nicht die Rede. Aus all dem kann man ohne weiteres schließen, dass die Russen über keine mobilen Reserven im Rückraum der Front mehr verfügen.

Dominoeffekt in Russland?

Unter solchen Umständen kann ein zäher Stellungskrieg durch einen einzigen großen Frontdurchbruch entschieden werden, und dieser Zeitpunkt könnte nun unversehens gekommen sein. Natürlich können die Ukrainer das riesige Russland nicht erobern und sehr wahrscheinlich auch nicht bis nach Moskau vorstoßen. Die gegenwärtigen Ereignisse könnten aber durchaus im Grenzgebiet eine große Chaoszone erzeugen, die das Potential besitzt, sich dominoartig bis ins russische Machtzentrum hinein auszuweiten. Die Herrschaft Wladimir Putins könnte so schneller ins Wanken geraten, als es jetzt die meisten Beobachter vermuten.

Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Meine Antwort darauf ist, dass sehr wahrscheinlich die militärische Stärke Russlands in diesem Krieg von Anfang an grotesk überschätzt wurde, und dass an dieser Fehleinschätzung leider westliche Alternativmedien einen großen Anteil hatten.

Auch ich selbst muss mir hier den Vorwurf machen, zu naiv gegenüber einer russischen Propaganda gewesen zu sein, deren beständige Präsenz im Internet keine Erfindung des westlichen Mainstreams darstellt. Große Rätsel des Ukraine-Konfliktes scheinen nun gelöst zu sein –nämlich einmal die Frage, warum die Russen nicht gleich im Februar 2022 mit einer Mannschaftsstärke angegriffen haben, die wirklich einen „Überfall auf die Ukraine“ im Stile der deutschen Blitzoffensiven des Zweiten Weltkrieges ermöglicht hätte, und die zweite Frage, warum sich die Moskauer Führung nach dem schnellen Sich-Festfahren des Angriffskrieges nicht zu einer Massenmobilisierung zur Herbeiführung einer erdrückenden zahlenmäßigen Überlegenheit entschlossen hat. Und die Antwort auf diese Fragen ist sehr wahrscheinlich, dass die militärischen Potentiale dafür nicht existieren und im gesamten Kriegsverlauf auch nie existiert haben.

Pyrrhussiege und Stellungskrieg

Die vorgebliche russische Möglichkeit, aufgrund der Wehrpflicht jederzeit Millionen kampffähige Soldaten zu mobilisieren, erweist sich jetzt als ein typisches Potemkinsches Dorf. Selbst wenn diese Masse an Reservisten tatsächlich existieren sollte, fehlt es sehr wahrscheinlich an Waffen, Munition und sonstiger Ausrüstung für sie. Schon die Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten im September 2022 führte zu einem Massenexodus junger Männer aus Russland und änderte wenig am festgefahrenen Stellungskrieg. Die russische Armee errang 2022 in Bachmut und dann 2023/24 in Awdijiwka Pyrrhussiege, bei denen minimale Geländegewinne mit der vollständigen Zerstörung von Städten erkauft wurden, die man doch eigentlich „befreien“ wollte, und darüber hinaus mit einem Massensterben eigener Soldaten bei einem frontalen Anrennen auf gegnerische Stellungen im Stile der Westfront des Ersten Weltkrieges. Inzwischen sollen im gesamten Kriegsverlauf mehr als 600.000 Russen gefallen oder schwer verletzt worden sein, eine Zahl, die sich allerdings – genauso wie die ukrainischen Verluste in mutmaßlich ähnlicher Höhe – nicht unabhängig überprüfen lässt.

Die Russen haben somit ihre knappste Ressource, nämlich das militärische Personal, mutwillig verschwendet und zahlen jetzt einen hohen Preis für diesen schweren taktischen Fehler. Es war in den öffentlichen Äußerungen während des gesamten Kriegsverlaufes wahrscheinlich niemand so nahe an der Wahrheit wie der russische Söldnerführer Jewgeni Prigoschin während seines seltsamen Putschversuches im Juni 2023: Prigoschin sagte damals, dass eine Bedrohung Russlands durch die Ukraine, oder gar die NATO, im Umfeld des Kriegsausbruches vom Februar 2022 nie bestanden habe, und die ganze „Militärische Spezialoperation“, wie der Angriffskrieg gegen die Ukraine in Russland offiziell heißt, überwiegend der persönlichen Eitelkeit von Moskauer Generälen geschuldet war. Diese Generäle vermittelten dem nach mehr als zwei Jahrzehnten nahezu absoluter Herrschaft in eine Art „Cäsarenwahn“ abgeglittenen Wladimir Putin offenbar ein völlig unrealistisches Bild von den Fähigkeiten der russischen Streitkräfte.

Entwicklung Russlands zum finsteren Gewaltstaat

Am Ende dieses Selbstbetruges glaubte der „Neo-Zar“ von Moskau wohl selbst daran, dass Russland mittels Luftlandeoperationen die gesamte Ukraine genauso in wenigen Tagen erobern könne, wie es seinerzeit einer sehr viel besser aufgestellten Roten Armee im Dezember 1979 in Afghanistan gelang. Auch dieser Feldzug endete aber, wie wir heute wissen, in einem sich zäh dahinschleppenden, ungewinnbaren Krieg, der maßgeblich zum schmachvollen Ende der Sowjetunion (Dezember 1991) beitrug. Heute könnte der Ukraine-Krieg in ähnlicher Weise zum Kollaps der Russischen Föderation führen, die ganz ähnlich wie die alte Sowjetunion ein fragiler Vielvölkerstaat ist und teilweise noch in unserer Gegenwart mit Mitteln des Kolonialismus beherrscht wird. Die erwähnte Prigoschin-Revolte war vielleicht die letzte Chance, einen solchen Zerfallsprozess noch zu vermeiden und darüber hinaus dem völlig sinnlosen Blutvergießen in der Ukraine ein relativ glimpfliches Ende zu setzen. Jewgeni Prigoschin verließ im entscheidenden Moment der Mut, so dass er sich kurz vor dem Erreichen Moskaus auf einen faulen Kompromiss mit Putin einließ und wenige Wochen später von diesem in typischer Cäsarenmanier durch einen sehr wahrscheinlich absichtlich herbeigeführten Flugzeugabsturz aus dem Wege geräumt wurde.

Was bedeutet die neue Entwicklung des Ukraine-Konfliktes aus westlicher Perspektive? Es gibt immer noch oppositionelle Putin-Freunde, die meinen, dass jetzt endlich der Moment gekommen wäre, an dem die Russen endlich ihre volle Stärke zeigen müssten, um dann über Kiew bis nach Berlin zu marschieren und schließlich Deutschland von der Ampel-Regierung und der westlichen Dekadenz zu befreien. Wie ich bis hierher ausgeführt habe, wird das sehr wahrscheinlich nicht geschehen, und es wäre auch keine positive Zukunftsvision. Russland hat sich durch den Krieg zu einem finsteren Gewaltstaat entwickelt, der eine toxische Mischung aus zaristischen, faschistischen und neosowjetischen Elementen darstellt. Nur mit einer sehr großen Naivität kann man heute darin irgendetwas für uns Vorbildhaftes ausmachen. Das war vor dem Ukraine-Krieg anders. Der Wladimir Putin der Vorkriegszeit ermöglichte seinem Land tatsächlich eine Kombination aus Sicherheit, persönlicher Freiheit und einem bescheidenen Wohlstand, die sich zwar nicht wirklich mit dem Westen messen konnte, aber innerhalb der tausendjährigen Geschichte Russlands etwas nie Dagewesenes ausmachte.

Schwer zu kalkulierende Folgen

Vielleicht wird man eines Tages die große Tragik Putins in dem Umstand erkennen, dass er sich seit seiner berüchtigten Rede bei der Münchener Sicherheitskonferenz von 2007 ohne wirkliche Not erst in einen völlig aus der Zeit gefallenen Neosowjetismus und dann seit 2014 in den Ukraine-Sumpf treiben ließ. Natürlich hatten an diesem neuen Ost-West-Konflikt auch die USA und die NATO ihren Anteil, weil sie ihre eigenen offensiven Potentiale immer näher an die russische Westgrenze vorschoben. Einen durchgreifenden Sieg über Russland wollten allerdings weder der US-Präsident Barack Obama (Regierungszeit 2009-2017), der selbst angesichts der russischen Okkupationen in der Ukraine von 2014/15 noch nach einem „Neustart“ der Beziehungen zu Moskau strebte, noch Donald Trump (Regierungszeit 2017-2021), der auch heute noch aus einer Position der Stärke heraus einen „Deal“ mit Russland erreichen will. Die destruktive Idee von einer Niederwerfung Russlands wurde erst unter der seltsamen „Nicht-Präsidentschaft“ des von unbekannten Hintergrundmächten gesteuerten Joe Biden in Washington zu einer alles beherrschenden Vorstellung.

Daraus ist jedoch im Laufe der letzten Jahre eine stetig zunehmende Gefahr für den Westen selbst geworden, die durch die jüngsten Entwicklungen keineswegs geringer wird, sondern möglicherweise auf einen Höhepunkt mit schwer zu kalkulierenden Folgen zusteuert. Russland hat sich auf dem Gebiet der konventionellen Rüstung zwar als ein typischer „Scheinriese“ entpuppt; sein Arsenal an Nuklearsprengköpfen und weitreichenden Raketen ist gleichwohl sehr real. Wenn Wladimir Putin durch ein sich in Russland ausbreitendes Chaos und einen daraus resultierenden Verrat in seiner unmittelbaren Umgebung in eine Enge getrieben wird, in der ihm schlimmstenfalls der Tod oder die Verbannung nach Sibirien drohen, dann könnte er in seinem offensichtlichen Größenwahn, gestützt auf seine letzten Getreuen in Regierung und Armee, gefährlich um sich schlagen und eine verzweifelte Raketenattacke auf die NATO starten. Das Vordringen des ukrainischen Feindes auf russisches Staatsgebiet und die – zumindest von russischer Seite behauptete – Präsenz tausender NATO-Soldaten bei dieser Offensive würden nach der geltenden russischen Militärdoktrin den Einsatz von Nuklearwaffen rechtfertigen.

Gescheiterte Verwestlichung und Demokratisierung

Was in einem solchen Fall geschehen würde, ist kaum vorhersagbar. Meiner Meinung nach würde es dann im Westen massive Proteste mit dem Ziel geben, mittels einer Unterwerfung Europas unter Moskauer Vorherrschaft das schiere Überleben zu sichern. Nur ist Moskau eben sehr wahrscheinlich zu einer solchen Vorherrschaft überhaupt nicht in der Lage, was dann zu neuen Verwirrungen führen müsste. Es ist aber auch die scheinbar beste Lösung, nämlich ein weitgehend friedlicher Sturz des Putin-Regimes und ein Frieden mit der Ukraine auf der Basis der Grenzen von 1991, mit großen Risiken verbunden. Denn Russland würde nicht so einfach zu einer westlichen Demokratie werden können, wie sich dies Annalena Baerbock und andere naive Repräsentanten grüner Ostpolitik vielleicht vorstellen. Die Demokratisierung und Verwestlichung Russlands scheiterte schon in den 1980er und 1990er Jahren unter Michail Gorbatschow und Boris Jelzin grandios und erzeugte genau das Chaos, das Wladimir Putins späteren Aufstieg erst ermöglichte.

Ohne jeglichen Ansatz für ein System mehrerer demokratischer Parteien lässt sich kaum eine Demokratie begründen. Im noch besten Fall würde dann sehr wahrscheinlich ein Präsidialsystem zum Ausgangspunkt einer neuen Diktatur werden, wie es Boris Jelzin mit seiner autoritären Verfassung von 1993 praktizierte, nachdem er vorher einen – im Westen fälschlicherweise als Putschversuch aufgefassten – Verfassungskonflikt mit dem russischen Parlament durch den Einsatz des Militärs gewaltsam für sich entschieden hatte. Im schlimmeren Fall könnten sich, angesichts einer völlig verrohten allgemeinen Stimmungslage, bei freien Wahlen nationalreligiöse oder offen faschistische Kräfte durchsetzen, gegen die Wladimir Putin plötzlich als geradezu gemäßigter und aufgeklärter Staatsführer erschiene. Dazu kommt noch der bereits erwähnte Charakter der Russischen Föderation als halbkolonialer Vielvölkerstaat. In Russland leben immerhin knapp 20 Millionen Muslime, was bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 144 Millionen Menschen ein sehr viel höherer Anteil ist als in Deutschland.

Gefahr eines “Weltkriegs gegen den Westen”

Nach dem mit brutalen Mitteln erkämpften russischen Sieg im zweiten Krieg gegen das abtrünnige Tschetschenien (1999/2000), und einem gleichfalls brutalen Kampf gegen den islamistischen Terror in den Folgejahren, gelang es Wladimir Putin offenbar, ein friedliches Zusammenleben mit dem Islam auf der Basis gegenseitigen Respektes zu etablieren. Dieser Zustand ist jedoch fragil und könnte angesichts wilder Machtkämpfe in Moskau schnell einem neuen Separatismus und Terrorismus weichen. Der Kaukasus droht dann abermals zur Operationsbasis für weltweiten islamistischen Terror zu werden. Außer den zahlreichen muslimischen Völkerschaften innerhalb der Russischen Föderation gibt es aber noch eine ganze Reihe weiterer ethno-religiöser Minderheiten. Sibirien, das seit dem Ende der Sowjetunion ohnehin an Bevölkerungsschwund und Deindustrialisierung leidet, besteht zu einem großen Teil aus der autonomen Region Jakutien, die mitsamt ihren Rohstoffen nach staatlicher Souveränität streben könnte. Darüber hinaus grenzt das dünn besiedelte und unterentwickelte asiatische Russland an die übermäßig bevölkerte und sich zur neuen Weltmacht entwickelnde Volksrepublik China. Vor Jahrhunderten gehörten große Teile Sibiriens zur Einflusssphäre des chinesischen Kaiserreiches, und dies ist im heutigen Peking mit Sicherheit nicht völlig in Vergessenheit geraten.

Aus den neuen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt ergeben sich also weniger Friedenshoffnungen als vielmehr große weltpolitische Fragezeichen. Im wohl schlimmsten denkbaren Fall könnte sich der Ukraine-Krieg in den nächsten Tagen sogar mit dem Nahostkrieg zu einem wahren „Weltkrieg gegen den Westen“ vermischen. Das wäre dann der Fall, wenn sich die iranische und die russische Führung gleichzeitig in eine derartig ausweglose Situation gedrängt sähen, in der ihnen nur noch die Option verbliebe, das US-Militär und die feindlichen Nachbarstaaten – insbesondere Israel und die Ukraine – mit einem wilden Raketenterror mit in den eigenen Untergang hineinzuziehen. Hoffen wir, dass es nicht zu diesem Äußersten kommt. Die gegenwärtige ukrainische Offensive mag man zwar mit einiger Sympathie beobachten; Siegeseuphorie wäre jedoch völlig fehl am Platze.