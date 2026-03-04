Italien gegen die EU: Zoff um den CO2-Ablasshandel

Die EU im freien (Zer-)Fall? Neuerdings gehört – nach Ungarn, Slowakei und Tschechien – auch Italien zu den “Bösen”. Denn wenn es teuer wird, entdeckt auch das Land, wo die Zitronen blüh’n, plötzlich seine nationale Vernunft. In Brüssel wird weiter von Transparenz, Rechtsstaatlichkeit und gemeinsamer Verantwortung gesprochen, mit jener routinierten Ernsthaftigkeit, die man sich nur leisten kann, wenn man weit genug vom eigenen Aktenstapel entfernt steht. Währenddessen führt die Europäische Staatsanwaltschaft mehr als 3.600 (in Worten: dreitausendsechshundert!) Verfahren wegen Betrug und Veruntreuung – und dokumentiert damit unfreiwillig, dass rund um die EU-Gelder längst ein Geschäftsmodell entstanden ist, das erstaunlich resilient ist gegenüber Aufklärungs- und Transparenzbestrebungen.

Was einst als Friedens und Einigungsprojekt begann, ähnelt zunehmend einer Förderlandschaft mit angeschlossener Mitnahmeökonomie: Je größer die Fördertöpfe, desto beweglicher die Moral. Je dichter das Regelwerk, desto sportlicher die Umgehung. Offiziell läuft alles im Moralmodus, inoffiziell wechselt man schneller in den Aktenmodus, als jede Sonntagsrede gepredigt werden kann. Subventionsgigantismus trifft auf Intransparenz, und die viel zitierte europäische Ethik glänzt vor allem dort, wo sie nicht praktisch angewendet werden muss.

Absichtserklärungen und Zertifikatsromantik

Das alles wäre schon unerquicklich genug, würde man nicht parallel mit missionarischem Eifer das Emissionshandelssystem verteidigen, jenes Herzstück der Klimapolitik, das seit zwanzig Jahren als marktwirtschaftliches Meisterstück verkauft wird und für viele Unternehmen inzwischen eher wie eine Zusatzsteuer mit pädagogischem Beipackzettel wirkt. Der CO2-Preis soll erziehen, transformieren und disziplinieren – während Chemie, Stahl und energieintensive Industrien längst mit globalem Wettbewerbsdruck kämpfen, der sich weder für Brüsseler Absichtserklärungen noch für Zertifikatsromantik interessiert.

Und dann betritt Italien die Bühne. Nicht als notorischer Querulant wie Ungarn oder Slowakei, sondern als Kernland der Union, als Gründungsmitglied, als Volkswirtschaft mit Gewicht. Rom fordert die Aussetzung des Systems und plant, Gaskraftwerke für ihre Zertifikatskosten zu entschädigen, weil man offenbar nicht bereit ist, die eigene Industrie weiter als moralisches Exempel zu behandeln. Und hier wird es jetzt interessant: Wenn ein Land, das bislang nicht als europäischer Störenfried galt, offen signalisiert, dass nationale Interessen schwerer wiegen als Klimarituale, dann ist das keine Randnotiz, sondern ein Stresstest für das gesamte Projekt.

Der Zerfall kommt als Jahresbericht

Der Markt reagiert prompt, der CO2-Preis fällt, Händler sprechen von Nervosität, und plötzlich zeigt sich, wie politisch dieses angeblich so elegante System in Wahrheit ist. Gleichzeitig stapeln sich in Brüssel die Verfahren, als sei Korruption eine unvermeidliche Begleiterscheinung komplexer Verwaltung und nicht das Symptom eines Apparates, der sich längst verselbständigt hat. Die Union wollte Einheit organisieren und Moral exportieren. Sie produziert Divergenz und Aktenberge.

Sie wollte Transparenz schaffen und Rechtsstaatlichkeit sichern. Eigene Behörden dokumentieren, wie im Schatten der Regulierung ein Milieu gedeiht, das vom System lebt, das es offiziell bekämpfen soll. Sie wollte Vorreiter beim Klima sein.

Nun zeigt Italien, dass europäisch dort endet, wo es existenziell teuer wird und politisch riskant. Der Zerfall kommt nicht mit Fanfaren; er kommt als Jahresbericht, als fallender CO2-Preis und als stille Selbstbehauptung eines Mitgliedstaates, der plötzlich merkt, dass Moral kein Geschäftsmodell ersetzt. Dir Uhr tickt. Leider ist es in hierzulande schon fünf nach zwölf. Zu spät… gute Nacht, Deutschland!