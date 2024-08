Italien tickt noch normal: Oberstes Gericht in Rom stellt Tatsache der Zweigeschlechtlichkeit fest

Nachdem gerade erst der britische High Court das von der kürzlich abgewählten Regierung verhängte Verbot von Pubertätsblockern als rechtmäßig bestätigt hatte, müssen die Jünger des globalen Transwahns schon die nächste deftige juristische Niederlage hinnehmen: Das italienische Verfassungsgericht urteilte jetzt, dass eine angebliche „nicht-binäre“ – also weder männliche noch weibliche – Geschlechtsidentität rechtlich nicht anzuerkennen sei. Das italienische Recht lege „das Prinzip der Übereinstimmung zwischen Name und Geschlecht“ fest, hieß es in der Urteilsbegründung. Damit wurde der Antrag einer sogenannten “Transperson” abgewiesen, die ihren Personenstand auf der Geburtsurkunde vom Landgericht Bozen von „weiblich“ zu „divers“ ändern lassen wollte.

Die Verfassungsrichter stellten nun klar, dass dies unmöglich sei, da die binäre – also zweigeschlechtliche – Natur der menschlichen Sexualität von Mann und Frau die verschiedensten Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, etwa das Familienrecht, Arbeitsrecht, den Sport und den Zivilstand, präge. Eine rechtliche Anerkennung eines angeblichen dritten, nicht-binären Geschlechts würde daher das gesamte italienische Rechts- und Gesellschaftssystem in einer Weise stören, die mit den Befugnissen und Zuständigkeiten des Verfassungsgerichts oder eines jeden Richters unvereinbar sei.

Rückschlag für weltweite Sektenerscheinung

Mit diesem herben Rückschlag für eine weltweite Sektenerscheinung wurde der woken Translobby erneut der ganze Irrsinn ihrer Ideologie vorgeführt. Antonio Brandi, Präsident der Organisation Pro Vita e Famiglia Onlus, erklärte, das Gericht sei mit dem Urteil der Einschätzung seiner Organisation gefolgt, die davor gewarnt hatte, dass es Schülern erlaubt war, „Namen und Personenstand zu ändern, um ihm das dem eigenen entgegengesetzten Geschlecht zu wählen“. Dies geschehe oft ohne klinische Diagnose von Geschlechtsdysphorie. Non-Binarität falle ebenfalls in diese Kategorie. Brandi warnte auch vor der Ausbreitung des „gefährlichen Phänomens“, das in tausenden Minderjährigen den absurden Glauben verstärke, „im falschen Körper geboren“ zu sein und Heranwachsende mit instabiler Persönlichkeitsstruktur ermuntere, zu Mitläufern einer fatalen Modeerscheinung zu werden.

Während sich diese Einsicht – wenn auch spät – immer mehr durchzusetzen scheint, geht Deutschland auch wieder einmal seinen Sonderweg in den Abgrund: Hier erzwingt die spätdekadente Zerstörungstruppe der Ampel-Regierung ein bizarres „Selbstbestimmungsgesetz“, dass genau diesen Irrsinn festschreibt. Man darf gespannt sein, ob die EU nun Italien ebenfalls einem Spießrutenlauf aussetzen wird wie Ungarn, weil fundamentale ideologische Agendaziele von einem Einzelstaat nicht mitgetragen werden; bei Italien ist dies die Verweigerung linker Identitätspolitik, im Fall Ungarns die Migration. Das osteuropäische Land wurde erst im Juni zur Zahlung von 200 Millionen Euro Strafe und einer Million pro Tag (!) verurteilt, weil es sich beharrlich dem Diktat zur Zulassung von Überfremdung und Islamisierung durch Massenmigration verweigert. Da auch die Verbreitung des Transwahns zur Staatsräson des Brüsseler Molochs gehört, müsste Italien nun eigentlich ebenfalls in dessen Fadenkreuz rücken.