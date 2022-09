Italiens rechter Wahlsieg bedeutet noch mehr Flüchtlinge für Deutschland

Rechts-Ruck nach Wahlen in Italien! Zum ersten Mal in der Geschichte Italiens regiert eine Frau an der Spitze dieses Landes: Georgia Mussolini zusammen mit dem Hardliner Salvini und Bunga-Bunga-Berlusconi, der sich die Ohren hat straffen lassen und jetzt aussieht wie die Hauptfigur in „The Joker” (er wird demnächst übrigens 86). Leichte Panik in Europa, und die Betonfrise von der Lutsche faselt schon wieder irgendwas von Sanktionen.

Man sollte aber nicht darüber lachen, denn eines ist klar: Diese Regierung wird bei Flüchtlingen, die Italien besondere Probleme bereiten, durchgreifen. Dann kann man ahnen, was geschieht: Sie werden zu uns weitergeschickt, was für reichlich Probleme sorgen dürfte. Denn zum ersten Mal leuchtet auch dem fanatischsten Teddybärwerfer ein, dass wir keinen Platz mehr haben für Sozialschmarotzer und Volksgruppen, die ihre Probleme mit dem Messer regeln.

Schweden macht es vor, was auch auf uns zukommt: Dort kämpft die Polizei vergeblich gegen verwahrloste Stadtteile unter muslimischer Kontrolle. Sollte Frankreich bei der nächsten Wahl ebenfalls nach rechts driften, könnte es für Europa eng werden. Dann kann Ursula mit dem Hammer ihre Frisur weghauen und an den Nagel hängen. Oder auf einen Speer, wie einst Robespierre! Kommt dann bei TikToc…