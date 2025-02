J. D. Vance in München: Mann der Stunde, Mann von morgen

Der erste Europabesuch des neuen US-Vizepräsident J.D. Vance gleicht einer rhetorischen Strafexpedition, bei der er den abhalfterten EU-Granden wie ein Racheengel den Spiegel vorhält und sie mit ihrer Heuchelei, ihrer Lust an linksglobalistischer Gesinnungsdiktatur, ihrer Demokratie- und Freiheitsfeindlichkeit und nicht zuletzt ihrem offenkundigen Scheitern konfrontiert. In unerwarteter Schärfe und rhetorischer Brillanz tat Vance dies gestern insbesondere auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Seine Rede war eine brillante Generalabrechnung mit dem desolaten Zustand Europas. Was ihm am meisten Sorgen mache, so Vance, seien nicht Bedrohungen von außen, durch externe Akteure, sondern von innen – nämlich durch den Rückzug Europas von einigen seiner grundlegendsten Werte; jener Werte, die die Alte Welt bislang eigentlich stets mit den Vereinigten Staaten von Amerika geteilt habe.

Er sei, so Vance, bass erstaunt und zutiefst beunruhigt gewesen, „als ein ehemaliger europäischer Kommissar kürzlich im Fernsehen auftrat und sich freute, dass die rumänische Regierung gerade eine ganze Wahl annulliert“ und ganz unverblümt gedroht habe, dass dasselbe auch in Deutschland passieren könnte, wenn es bei den Wahlen nicht so laufe wie geplant. Damit bezog er sich auf Thierry Breton, den ehemaligen Oberzensor der EU, der eine jahrelange Dauerfehde mit Twitter-Chef Elon Musk lieferte. „Solche leichtfertigen Aussagen schockieren amerikanische Ohren“, so Vance weiter. Jahrelang sei den Amerikanern erzählt worden, „dass alles, was wir finanzieren und unterstützen, im Namen unserer gemeinsamen demokratischen Werte geschieht – alles, von unserer Ukraine-Politik bis zur digitalen Zensur wird als Verteidigung der Demokratie verkauft“. Wenn man jedoch sehe, „wie europäische Gerichte Wahlen annullieren und hochrangige Beamte androhen, andere abzuschaffen, sollten wir uns fragen, ob wir uns selbst an einen angemessen hohen Standard halten“. Man dürfe nicht nur über demokratische Werte reden, sondern müsse sie auch leben.

Die Meinungsfreiheit gerät in Europa zunehmend ins Hintertreffen

Wenn er heute nach Brüssel blicke, „wo EU-Kommissare die Bürger warnen, dass sie beabsichtigen, soziale Medien während Zeiten ziviler Unruhen abzuschalten, sobald sie etwas als hasserfüllt Beurteiltes erkennen“, sei oft nicht so klar, was aus den einstigen Gewinnern des Kalten Krieges in Europa geworden sei. Mit Blick auf Deutschland bemerkte Vance, die Polizei würde Razzien gegen Bürger durchführen, die verdächtigt würden, „antifeministische Kommentare online zu posten“ – und dies als „Teil eines Tages der Aktion gegen Internet-Misogynie“ euphemistisch verkauften. Mit besonderer Besorgnis blicke er auch nach Großbritannien, wo der Physiotherapeut und Veteran Adam Smith Connor vor zwei Jahren verhaftet wurde, weil er friedlich in der Nähe einer Abtreibungsklinik gebetet habe, ohne irgendjemanden zu belästigen.

Dies sei kein Einzelfall. Er fürchte, so Vance, dass in Großbritannien und ganz Europa die Meinungsfreiheit zunehmend ins Hintertreffen gerate.

Die erwähnte Annullierung der Ergebnisse einer ganzen Präsidentschaftswahl in Rumänien, „basierend auf den vagen Verdachtsmomenten einer Geheimdienstbehörde und enormem Druck von seinen Kontinentalnachbarn“, sei ein Dammbruch gewesen. Den Vorwand, dass “russische Desinformation” die rumänischen Wahlen “infiziert” habe, könne er nicht gelten lassen: Man könne – ganz abgesehen vom fragwürdigen Wahrheitsgehalt – selbstverständlich der Ansicht sein, dass es falsch sei, wenn Russland soziale Medien-Anzeigen kaufe, um Wahlen zu beeinflussen (obwohl westliche Staaten dasselbe ebenfalls immer wieder taten, um Wahlen in anderen Ländern zu beeinflussen), man könne dies kritisieren und sogar auf der Weltbühne verurteilen. Aber deshalb Wahlen zu canceln sei ein völliges Unding. „Wenn Ihre Demokratie mit ein paar hunderttausend Dollar an digitaler Werbung aus einem fremden Land zerstört werden kann, dann war sie von Anfang an nicht sehr stark“, so Vance sarkastisch.

Masssenmigration als alles überragende Herausforderung unserer Zeit

Er persönlich glaube daran, „dass es unsere Bürger stärken wird, wenn wir ihnen erlauben, ihre Meinung frei zu äußern“. In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass Volksvertreter populistischer Parteien – sowohl von links als auch von rechts – von der Münchner Sicherheitskonferenz verbannt worden seien. Damit bezog er sich auf AfD und BSW. Er betonte, dass man nicht mit allem einverstanden sein müsse, was jemand sage, „aber wenn politische Führer eine wichtige Wählerschaft repräsentieren, ist es unsere Pflicht, zumindest den Dialog mit ihnen zu suchen“. Für viele jenseits des Atlantiks sehe es immer mehr danach aus, „als ob alte, fest verwurzelte Interessen sich hinter hässlichen, sowjetischen Begriffen wie Fehlinformation und Desinformation verstecken – Interessen, die schlichtweg nicht mögen, dass jemand mit einer alternativen Sichtweise eine abweichende Meinung äußern oder, Gott bewahre, anders wählen oder gar eine Wahl gewinnen könnte“. Speziell an die versammelten deutschen selbsternannten Vorzeigedemokraten gerichtet mahnte er: „Wenn Sie in Angst vor Ihren eigenen Wählern regieren, kann Amerika nichts für Sie tun, und überhaupt können Sie auch nichts für das amerikanische Volk tun, das mich gewählt hat und Präsident Trump gewählt hat. Sie brauchen demokratische Mandate, um in den kommenden Jahren etwas Wertvolles zu erreichen.“

Als drängendste Herausforderung der Zeit benannte Vance das Thema Massenmigration. Heute lebe fast jeder fünfte Mensch Deutschland als Zugewanderter. Das sei ein Allzeithoch. In den Vereinigten Staaten sei die Situation ähnlich. Die Zahl der Einwanderer, die zwischen 2021 und 2022 in die EU eingereist seien, habe sich allein in diesem Zeitraum verdoppelt und sei seitdem noch weiter gestiegen. Diese Situation sei nicht aus dem Nichts entstanden, sondern sei „das Ergebnis einer Reihe bewusster Entscheidungen, die Politiker auf diesem Kontinent und anderswo über Jahrzehnte hinweg getroffen haben“. Gerade beim Terroranschlag von Donnerstag just in München habe man wieder die Schrecken gesehen, die diese Entscheidungen mit sich bringen: Ein Asylbewerber – oft ein junger Mann in seinen mittleren Zwanzigern, der bereits der Polizei bekannt war – rammte ein Auto in eine Menschenmenge und zerschmetterte damit eine Gemeinschaft.

Die Zerstörung der Demokratie durch sogenannte Demokraten

„Wie oft müssen wir diese entsetzlichen Rückschläge noch ertragen, bevor wir endlich umdenken und unsere gemeinsame Zivilisation in eine neue Richtung lenken?“, formulierte Vance die Kernfrage, die sich Millionen Deutsche und Europäer jeden Tag ebenfalls stellen und der die politische Migrationslobby in Berlin regelmäßig ausweicht. Kein Wähler auf diesem Kontinent sei je zur Wahl gegangen, um die Schleusen für Millionen ungeprüfter Einwanderer zu öffnen. Sehr wohl aber hätten etwa die britischen Bürger aktiv für den Brexit gestimmt. Und in ganz Europa würden die Menschen nun eben die politischen Führer wählen, die ihnen verheißen, die “außer Kontrolle geratene Migration zu beenden“. Denn anders als man vielleicht beim Weltwirtschaftsforum in Davos höre, würden sich die Bürger unserer Nationen nicht als besser gebildete Tiere oder als austauschbare Zahnrädchen eines globalen Wirtschaftssystems sehen, die alles mit sich machen lassen; es sei daher kaum überraschend, „dass sie es nicht mögen, von ihren Führern herumgeschubst oder ständig ignoriert zu werden“.

Der sicherste Weg, die Demokratie zu zerstören, sei es, die Menschen und ihre Anliegen als unwichtig abzutun und sie wegen ihrer Sorgen und Nöte in eine radikale Ecke zu drängen. Die eigene Meinung zu sagen sei keine “Wahlbeeinflussung” oder “Desinformation”, sondern verbrieftes Grundrecht. Süffisant ergänze Vance: “Wenn die amerikanische Demokratie zehn Jahre lang den Tadel einer Greta Thunberg aushalten konnte, dann kann Europa gewiss ein paar Monate den Tadel Elon Musks aushalten.” Was die deutsche, die europäische oder auch die amerikanische Demokratie jedoch nicht aushalten und nicht überleben werde, sei es auf Dauer, wenn man Millionen von Wählern sage, dass “ihre Gedanken und Sorgen, ihre Hoffnungen, ihre Bitten um Entlastung ungültig oder nicht einmal der Rede wert“ seien. Es dürfe in der Demokratie keinen Platz geben für Barrieren. Damit bezog Vance sich vor allem auf die unselige Brandmauer der CDU gegen die AfD.

Der Schock saß

Jeder einzelne Satz diese fulminanten, frei vorgetragenen Rede war eine schallende Ohrfeige für das europäische Politkartell, das längst gegen seine Völker regiert und seine Länder ruiniert. Alle Probleme, denen die westliche Welt sich heute gegenübersieht, wurden hier von Vance tiefenscharf auf den Punkt gebracht – und schon die versteinerten Mienen der verbrauchten und abgehalfterten Wichtigtuer aus Europa, der anwesenden Globalisten und Korporativisten waren den Anlass wert. Die selbsternannten Menschenfreunde, Anti-Russland-Akteure, demokratischen Saubermänner und klimasozialistischen Planetenretter hörten fassungslos und geschockt zu, wie ihnen hier ein junger, unverbrauchter US-Vizepräsident den katastrophalen Irrweg aufzeigte, auf dem sie seit Jahren wandeln. Dass es nach dieser Rede bis auf stockenden Höflichkeitsbeifall so gut wie keinen Applaus gab, war wenig verwunderlich und bezeugte, dass Vance Botschaft angekommen war hatte. Der Schock saß.

Gleich nach Vance sprach der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, um ihn in einem verzweifelten Versuch zu widerlegen – womit er auf bizarre Weise die fraglos Richtigkeit (und Berechtigung) all dessen, was Vance soeben gesagt hatte, unfreiwillig bestätigte. „Er spricht von der Annullierung der Demokratie, und wenn ich ihn richtig verstanden habe, vergleicht er Zustände in Teilen Europas mit denen in autoritären Regierungen. Das ist nicht akzeptabel“, lamentierte Pistorius. Vance warf er vor, ein “Zerrbild der Demokratie in Europa und Deutschland” zu zeichnen – und verfiel anschließend sofort in den genuin demokratieverachtenden politmedialen Grundkonsens hierzulande, wonach ein herrschendes linksgrünes Milieu selbst und exklusiv bestimmt, was Demokratie sei und wer dazugehören dürfe: Die Demokratie ermögliche gerade, so Pistorius, dass „in Teilen extremistische Parteien wie die AfD ganz normal Wahlkampf machen, genau wie jede andere Partei“. Anders als woanders würden in Deutschland auch Medien zugelassen, „die russische Propaganda verbreiten“. Eine Demokratie müsse sich gegen die Extremisten wehren können, die sie zerstören wollen, so Pistorius in lupenreiner Rückbesinnung auf ein Demokratieverständnis, das zuletzt in der DDR herrschte.

Merz hat den Schuss nicht gehört

„Ich bin froh, dankbar und stolz, in einem Europa zu leben, das diese Demokratie und unsere Art, in Freiheit zu leben, jeden Tag verteidigt gegen ihre inneren Feinde“, schwadronierte Pistorius weiter. Er wolle dem von Vance erweckten Eindruck deutlich entgegentreten, „dass in unserer Demokratie Minderheiten unterdrückt oder zum Schweigen gebracht werden“. Mit diese kontrafaktischen und nachgerade unverschämten Bestreitung des Offensichtlichen bewies Pistorius jedoch nur, wie Recht Vance hat. Das tat auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der faselte, die Trump-Regierung wolle offenbar eine “illiberale Politik” nach Europa bringen, was „an der offenen Unterstützung des US-Vizepräsidenten Vance für rechtsextreme und prorussische Kräfte in Europa besonders deutlich“. Seine Co-Vorsitzende Saskia Esken fiel mit bolschewistischem Kampfeifer in die üblichen Phrasen und Wortstanzen zurück: „Die Brandmauer zur AfD steht, nie wieder ist jetzt. Unsere Grundwerte Freiheit, Gleichheit und Solidarität sind uns Verpflichtung und schließen jegliche Kooperation mit rechtsradikalen und undemokratischen Kräften kategorisch aus.“ Die autosuggestive Beschwörung der AfD als rechtsextrem, rechtsradikal und undemokratisch hat offenkundig ein solches Ausmaß erreicht, dass diesen Politikern gar nicht mehr bewusst ist, wie sehr sie selbst für all das stehen, was sie anderen vorwerfen.

Natürlich ließ auch CDU-Chef Friedrich Merz, der sonst so bekennende Transatlantiker mit BlackRock-gestählter US-Erwerbsbiographie, die Gelegenheit nicht aus, zu bekennen, dass er eindeutig und unverbrüchlich auf der Seite des linksgrünen Machtkartells steht – und damit zuverlässig auf der falschen Seite der Geschichte: Er bezeichnete die Vance-Rede als „fast schon übergriffig“. Merz erweist sich damit endgültig als Teil des Problems und nicht der Lösung; er hat den Schuss nicht gehört und ist ein Mann von gestern, mit dem kein neuer Staat zu machen ist – während J.D. Vance nicht nur der Mann der Stunde, sondern wohl auch von morgen ist, denn sein kraftvolles, charismatisches und entschlossenes Auftreten lassen einen machtbewussten Führungsanspruch für die Zeit nach Donald Trump durchscheinen. Vance könnte ab 2028 der nächste US-Präsident werden und schon deshalb wäre man eigentlich in Europa gut beraten, ihn ernst zu nehmen.

Gegenbewegung des gesunden Menschenverstands

Doch die selbstverliebte, trotzige deutsche Politikerblase beweihräuchert sich lieber selbst als moralisch unfehlbaren Maßstab für alle anderen. Nicht fehlen beim Vance-Bashing durfte natürlich auch der unsäglichste und undiplomatischste Bundespräsident aller Zeiten Frank Walter Steinmeier, der arrogant von einem “anderen Weltbild” sprach, das dieser transportiere. Wohl wahr: Dieses Weltbild von Vance und Trump steht für das genaue Gegenteil jener dekadenten weltumspannenden Umverteilungs- und Verarmungsagenda einer linken Elitenherrschaft , die Menschen umerziehen, bevormunden und ihnen ihre individuelle Freiheit und kulturelle Identität rauben will. Überall weltweit lehnen sich die Völker dagegen auf – in den USA durch Trump, in Argentinien durch Milei und in immer mehr europäischen Ländern durch als “rechtspopulistisch“ geframte Reformparteien. Es ist eine Gegenbewegung der Freiheit und des gesunden Menschenverstands.

Lob für Vance aus dem politischen Berlin kam bezeichnenderweise nur von AfD-Chefin Alice Weidel, die ebenfalls eigens nach München gereist war, um sich persönlich mit Vance zu treffen. Dieser hat mit seiner Rede jedenfalls einen Nerv getroffen: In der kritischen Gegenöffentlichkeit zirkuliert der gestrige Live-Mitschnitt und ist in aller Munde, während landauf, landab die Systemmedien Schnappatmung haben. Der schönste Lohn und Beweis für die unbedingte Richtigkeit von Vances Einordnungen ist dabei die wutschäumende Reaktion des zwangsgebührenfinanzierten Regierungsfunks: ZDF-Mann Ulf Röller empörte sich in einer präpotenten Einschätzung unmittelbar nach Vances Auftritt über die Rede und gab den angeblichen Eindruck der Anwesenden weiter, Vance sei ein „Rechtspopulist“. Weiter wütete er, man könne sich gut vorstellen, wie nun etwa ein Viktor Orban über Vances Rede jubeln werde . Alles richtig gemacht, J.D. Vance! Getroffene Hunde bellen – auch die Politiker und Staatsmedien immer noch die Zähne und Klauen haben, um den eigenen Wählern, Zuschauern und Bürgern dieses Landes das Leben zu Hölle machen. Noch.