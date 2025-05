Jan Böhmermann: Der Schmied der Verachtung

Er trat nicht auf als einer, der trägt. Er trat auf als einer, der zerschlägt. Jan Böhmermann – geboren 1981 in Bremerhaven, einer Stadt, in der die großen Schiffe längst verrostet im Hafen liegen, während die Hoffnung auf Bedeutung versickert. Sohn eines Polizisten, aufgewachsen im Schatten des Gesetzes. Die Mutter, zu früh gestorben, ließ in ihm eine Leerstelle zurück, die er fortan mit Spott zu füllen versuchte. Was wie Humor aussieht, ist die Rüstung eines Kindes, das nie gelernt hat zu trauern. Wer früh verliert, sucht Kontrolle. Und Böhmermann fand sie auf der Bühne.

Er begann ein Germanistik-, Publizistik- und Soziologie-Studium, brach es ab. Er wechselte an eine private Medienhochschule in Köln. Dort, wo weniger gelehrt wird, wie man Wahrheit sucht, und mehr, wie man Formate füllt. Er wurde kein Denker, sondern ein Darsteller. Früh erlernte er das Handwerk, das ihn heute zum Hohepriester des moralischen Spottes gemacht hat. Kleine Radiosendungen, belanglose TV-Formate – und dann der Griff nach der großen Bühne. Böhmermann wurde Teil der größten Propagandamaschine Europas: des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit einem Zwangsbeitrag von 8 Milliarden Euro jährlich gefüttert. Kein Bürger kann sich diesem System entziehen, das sich selbst für unabhängig erklärt, während es politisch besetzt und kontrolliert wird. Böhmermann ist der Star dieses Apparates. Sein geschätztes Jahresgehalt: über 500.000 Euro. Finanziert von Millionen Menschen, die er Tag für Tag verspottet.

Zeremonienmeister einer Agenda, die sich „Vielfalt“ nennt

Doch er ist kein Einzelkämpfer. Hinter ihm steht eine Maschinerie. Eine Redaktion, die seine Angriffe vorbereitet. Juristen, die absichern, was gesendet werden darf. Aktivistische Netzwerke, die ihn mit Material beliefern. NGOs, die seine Themen setzen. Er steht auf einer Bühne, die von Dutzenden mitgetragen wird, die das gleiche Spiel spielen: Dem Publikum das Gefühl geben, es sähe hinter die Kulissen – während es in Wahrheit nur eine weitere Schicht der Täuschung serviert bekommt. Er „enthüllt“ nur das, was vorher genehmigt wurde. Er schlägt nach unten, niemals nach oben. Er entwürdigt die Schwachen, schützt die Mächtigen. Er ist der Zeremonienmeister einer Agenda, die sich „Vielfalt“ nennt, in Wahrheit aber alle Unterschiede einebnen will. Er diffamiert Andersdenkende, kriminalisiert Abweichler, zerstört Existenzen – und nennt das „Satire“.

Wer ihn schützt? Die politischen Netzwerke, die ihn brauchen. Parteien, die ihn als Sprachrohr nutzen. Medien, die ihn feiern, weil er ihre Feindbilder bedient. Er ist der Liebling der Macht, weil er den Schein der Rebellion aufrechterhält, während er nichts anderes tut, als die herrschende Ordnung zu festigen. Seine „Enthüllungen“ sind keine Aufklärung, sondern gelenkte Empörung. Seine „Skandale“ sind keine Zufälle, sondern Inszenierungen. Er füttert ein Publikum, das längst süchtig ist nach moralischer Überlegenheit. Böhmermann liefert den Stoff – auf Kosten derer, die keine Bühne haben.

Andere zerstören, weil man sich selbst nicht aushält

Privat lebt er weit entfernt von denen, die seine Angriffe zu spüren bekommen. Er lebt abgesichert, abgeschirmt, privilegiert. Er gehört zu denen, die im Namen der Gerechtigkeit das Volk verachten. Er spricht von Toleranz, doch sein Spott trifft immer nur eine Seite. Er spricht von Vielfalt, doch seine Welt ist eine Monokultur der moralischen Arroganz. Er spricht von Freiheit, doch er lebt vom Zwang der anderen. Archetypisch ist er der Verdrehte Narr – der, der nicht heilt, sondern zerreißt. Psychologisch ist er der klassische Täter aus dem unerlösten Opfer-Ich. Er trägt eine Maske, weil er nicht wagt, sein eigenes Gesicht zu zeigen. Er zerstört andere, weil er sich selbst nicht aushält. Er jagt, weil er nicht weiß, wie man hält. Er verletzt, weil er nicht weiß, wie man verbindet.

Doch jede Maske fällt. Und jede Macht vergeht. Die Öffentlichkeit beginnt zu erwachen. Immer mehr Menschen durchschauen das Spiel. Sie erkennen, dass sie es sind, die ihn bezahlen. Mit Zwang. Monat für Monat. Jahr für Jahr. Für eine Maschinerie, die sich selbst für „Demokratieabgabe“ feiert, in Wahrheit aber eine Steuer auf Meinungsfreiheit ist. Sie erkennen, dass es ein Netzwerk gibt – nicht nur Böhmermann, sondern ein ganzes System, das mit ihren Geldern Macht spielt. Rundfunkräte, politisch besetzt. Gremien, gesteuert von Parteien. Redaktionen, die keine Fragen mehr stellen, sondern vorgegebene Wahrheiten verbreiten. Dieses System schützt sich selbst. Und Böhmermann ist sein lautester Diener.

Das Leben vergisst nichts

Doch es wird der Tag kommen, an dem das Kartenhaus fällt. Wenn die Zwangsgebühren kippen. Wenn die Menschen sagen: „Nicht mit uns!“ Wenn das Netz der Lügen reißt. Dann wird auch Böhmermann vom Thron der Moralkönige stürzen. Und dann wird er erklären müssen, warum er all die Jahre mitgespielt hat. Warum er Menschen öffentlich vernichtet hat. Warum er sich hat bezahlen lassen, um Spaltung zu säen. Er wird sich stellen müssen – seinen Opfern, der Gesellschaft, und am Ende sich selbst. Und wenn dieser Tag kommt, wird es keine Pointe mehr geben. Keine Maske, die ihn schützt. Kein Applaus, der ihn rettet. Nur die nackte Wahrheit, die ihn einholt.

Denn das Leben vergisst nichts. Und wer andere vernichtet, wird selbst zerschlagen. Wer andere erniedrigt, wird selbst entblößt. Wer andere richtet, wird selbst gerichtet. Der Tag kommt. Sicher. Unerbittlich. Unvermeidlich.

Der Autor publiziert auch auf seinem X-Kanal.