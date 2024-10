Jan van Dings und Iris …wer? Die Insolvenzverwalter der Linken sind gewählt

Der Klimawandel scheint so dermaßen zu wirken, dass das Sommerloch in den Oktober gewandert ist. Ja, früher gab es diese Berichterstattungsflaute zwischen Juli und September, außer ein Staatschef entschloss sich, in den Krieg zu ziehen oder ein radikaler Moslem fühlte sich einmal mehr genötigt, einem Nichtmoslem den Tod als Alternative zum Leben anzubieten. Wobei Letzteres inzwischen eine fast gleichgültige Routine erschafft, sodass eine Meldung dieser Art, zumindest beim Autor dieser Zeilen, kaum noch Emotionen auslöst. „Man gewöhnt sich an alles“, hat Oma immer gesagt, obwohl ich nicht glaube, dass sie Massenanschläge von wildgewordenen Moslems gemeint hat.

Eine Meldung flog dann doch in meine Timeline: Die Partei „Die Linke“ wählte sich einen neuen Bundesvorstand. Na endlich! Die neuen Führer der Partei, in der dieser Autor tatsächlich einmal (bis 2008) Mitglied war, heißen Jan van Aken und Iris Schwerdtner. Sicher sagen Ihnen die Namen so viel wie mir – nämlich gar nichts. Beide sind aus Hamburg oder in der Umgebung. Und beide haben – aber da erzähle ich Ihnen nichts Neues (Achtung, Triggerwarnung für den einen oder anderen Leser!) – ein veritables Israel-Problem.

Die schönste Täter-Opfer -Umkehr seit Jürgen Todenhöfer

Nach wochenlangem Streit hat sich die kommende Splitterpartei mit einem Kompromissantrag zum Krieg gegen Israel positioniert. Dieser wurde am späten Freitagabend mit großer Mehrheit auf dem Bundesparteitag in Halle an der Saale beschlossen. Die Linkspartei fordert darin „…einen sofortigen Waffenstillstand in Israel und Palästina“ sowie die “Freilassung aller Geiseln”. Die Linke stehe “entschieden gegen jede Form des Antisemitismus und Rassismus”, heißt es außerdem in dem Papier. „Die völkerrechtswidrige Kriegsführung in Gaza und Libanon muss sofort eingestellt werden“, wird in dem Antrag gefordert. Aber zugleich: „Das Unrecht der Besatzung der palästinensischen Gebiete ist niemals eine Rechtfertigung für den menschenverachtenden Terror der Hamas – und genauso rechtfertigt der 7. Oktober nicht die Völkerrechtsverbrechen der israelischen Armee in Gaza oder im Libanon.“

Wir sehen: Die schönste Täter-Opfer-Umkehr seit Lederjacken-Senior Jürgen Todenhöfer wird Ihnen von der Linkspartei präsentiert. Die “Besatzung” der Westbank, die gar keine Besatzung ist, soll also vergleichbar sein mit dem massenhaften Abschlachten von Israelis am 7. Oktober 2023? Wenigstens Jan van Aken (bekannt geworden durch: exakt gar nichts) sollte es besser wissen, lebte er doch einige Jahre in Tel Aviv. Doch es ist unerheblich, wie seine Meinung zum jüdischen Staat tatsächlich. Selbst wenn sie anders wäre, hat er keine Wahl: Er ist Vorsitzender einer genuin anti-israelischen Partei, also muss er das larmoyante Lied der Pali-Versteher trällern. Wenn auch noch die linksextremen Hamas-Fanboys an den Unis und die passdeutschen muslimischen Neubürger als Wählerpotenzial wegfallen, dann wählt diese Partei bald gar keiner mehr.

Garstige und gottlose Bewegung

Die Linke braucht die Judenfeinde wie die Gazaner den Judenhass. Der ekelerregende Antikapitalismus und Antiimperialismus dieser Radikalen funktionieren nur dann, wenn man Israel und die USA zutiefst ablehnt und beide als Teil eines “imperialistischen”, “plutokratischen” Machtgefüges oder “postkolonialen” Projekts wahrnimmt … obwohl nichts grotesker sein könnte. Links und anständig scheinen sich auszuschließen.

Jan van Dings und Iris… wer? symbolisieren somit treffend den endgültigen Untergang einer Bewegung, die nach ihrem leidlich erfolgreichen Marsch durch die Institutionen an ihrer eigenen Überheblichkeit erstreckt und zu einem dekadenten, peinlichen und selbstzufriedenen Haufen Altlinker degeneriert ist, der gerne an die nicht vorhandenen Erfolge vergangener Zeiten zurückdenkt – so wie eine abgehalfterte Schauspielerin nostalgisch in der Erinnerung an frühere Filmrollen schwelgt, in denen sie als Diva noch schön, jung und schlank war. Doch mit den Jahren kommt die Hässlichkeit und das gilt für physische Schönheit ebenso wie für politischen Idealismus: Irgendwann wir sie verfettet, faltig, aussagelos und repetitiv. Ich rede natürlich von der Linkspartei (nicht was Sie wieder denken!). Insofern füllen Iris und Jan das Sommerloch mit fleischgewordener Belanglosigkeit. Sie werden die Mauerschützenpartei nicht retten. Sie sind die Insolvenzverwalter einer garstigen und gottlosen Bewegung. In welche Sackgasse sie da getappt sind, werden sie selbst noch früh genug merken.