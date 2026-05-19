Je bunter, desto verblödeter: Auch im Unicef-Bildungsranking wird Deutschland nach unten durchgereicht

Jede nationale und internationale Bildungsstudie belegt aufs Neue, dass Deutschland auch in diesem Bereich am Ende ist. Dies zeigt nun auch der aktuelle Bericht des Kinderhilfswerks Unicef zum Thema Bildungschancen landet Deutschland nur auf Platz 25 von 37 untersuchten Industrieländern. An der Spitze stehen die Niederlande, Dänemark und Frankreich. In Deutschland erreichen dagegen 40 Prozent der 15-Jährigen nicht einmal die Mindestkompetenz in Lesen und Mathematik. Im internationalen Vergleich der Schulleistungen kommt Deutschland sogar nur noch auf Platz 34. Bei den Lese- und Mathematikkompetenzen liegen Irland, Südkorea und Slowenien an der Spitze. Auch Länder wie Rumänien, Ungarn oder die Slowakei liegen weit vor Deutschland.

Hier erreichen nur 46 Prozent der Kinder aus weniger begüterten Familien die Mindestkompetenzen, in besser gestellten Familien sind es 90 Prozent. Außerdem bemängelt Unicef die Kinderarmutsquote, die seit Jahren bei 15 Prozent liegt. Demnach gilt als arm, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens verfügt. 79 Prozent der Kinder aus dem wohlhabendsten Fünftel sind in sehr guter gesundheitlicher Verfassung, bei den ärmsten sind es 58 Prozent. Beim mentalen Wohlbefinden erklärten 61 Prozent der 15-Jährigen aus einkommensschwachen Familien sie seien mit ihrem Leben sehr zufrieden, zwölf Prozent weniger als bei wohlhabenden Familien.

Haltung statt Leistung

Von Christian Schneider, dem Geschäftsführer von Unicef Deutschland, kamen die üblichen Warnungen: „Wer heute nicht in die Teilhabe, die Bildung und die gesundheitliche Versorgung der jüngsten Generation investiert, schadet nicht nur den Kindern, sondern zahlt morgen einen hohen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Preis.“ Diesen Sermon hört man seit Jahrzehnten, ohne dass sich etwas geändert hätte, zumindest nicht zum Besseren. Ein ohnehin schon lange dysfunktionales und veraltetes Schulsystem ist durch den Zustrom von Millionen nicht-deutschsprachiger Kinder im Zuge der Massenmigration endgültig zerstört worden. Die meisten Schulen sind nur noch Verwahranstalten, ein geregelter, auf Bildungsvermittlung ausgerichteter Schulbetrieb ist de facto gar nicht mehr möglich.

Dafür gilt zunehmend die Devise “Haltung statt Leistung“: Die Dauerindoktrinierung durch den links-woken Irrsinn und der Missbrauch von Schulen zum Kampf gegen die AfD dominiert zunehmend das Bildungswesen. Alle Zahlen zeigen immer und immer wieder, dass Deutschland Generationen von lebensuntüchtigen Kindern heranzüchtet, zusätzlich zu Millionen importierten Kindern, die zur Integration weder willens noch fähig sind. Auch hier ist die düstere Zukunft vorgezeichnet. Mit einem solchen Nachwuchs kann kein Land, das sein Wohlstandsniveau halten will, bestehen.