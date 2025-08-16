Jean-Remy von Matt: Das peinliche Ende einer Werbe-Ikone

Jean-Remy von Matt hat sich blamiert. Für einen Auftritt bei “Nius” – wohlgemerkt in eigener Sache, zur Vorstellung seines neuen Buches – hat er sich öffentlich entschuldigt. Wie ein Schuljunge erklärte er, er habe nicht gewusst, „für was dieses Medium steht“. Die ganzen Termine hätte sein Verlag gemacht und er wusste gar nicht, wo er da hingeht. Für mich ist das ein trauriger Tiefpunkt eines Mannes, der einmal eine Legende war. Denn in der Sendung duzt er Reichelt. Als junger Werber habe ich zu ihm aufgeschaut. Jean-Remy von Matt war nicht einfach nur ein Werber; er war eine Kreativ-Ikone. Er stand für Kampagnen, die Geschichte geschrieben haben: „Geiz ist geil“ für Saturn, „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ für die Kreissparkassen, „BILD dir Deine Meinung“ für die “Bild”-Zeitung. Das waren nicht nur Claims. Das waren kulturelle Marker, die jeder kannte. Von Matt verkörperte Mut, Witz und ein feines Gespür für den Zeitgeist.

Umso ernüchternder ist es zu sehen, wie dieser Mann mit 72 Jahren vor dem links-woken Mainstream einknickt. Statt zu seiner Entscheidung zu stehen und zu sagen: „Ja, ich spreche auch mit Medien, die außerhalb des engen Meinungskorridor des Hamburger Linksmilieus liegen“, knickt er ein. Ausgerechnet er, der in der Werbung gerne provozierte, polarisierte und Grenzen verschob. Das ist feige. Und es ist ein Verrat an der eigenen Arbeit der letzten Jahrzehnte.

Kumpanei mit dem linksextremen Milieu

Wenn sich Jean-Remy von Matt schon entschuldigen will, dann besser für seine Kungelei mit dem “Spiegel”: Im Jahr 2023 stellte von Matt in seiner Agentur den früheren “Spiegel”-Skandal-“Journalisten“ Claas Relotius ein, der über Jahre frei erfundene Geschichten und tendenziöse Kampagnen mit politischer Schlagseite geschrieben hatte, was bei deren Aufdeckung in den berüchtigten Relotius-Skandal mündete. Die Kumpanei mit dem linksextremen Milieu um den “Spiegel” herum war kein einmaliger Ausrutscher: Jung von Matt war bei der letzten Bundestagswahl auch die Lead-Agentur von Bündnis90/Die Grünen.

Man kann ein Linker sein und trotzdem Rückgrat haben. Doch die peinliche Art, mit der von Matt sich jetzt windet und wendet, sich herausredet: Die ist entwürdigend. Was bleibt, ist das Bild einer Werbelegende, die es nicht mal schafft, dem linken Establishment um sich herum ein „macht mal halblang!“ zu erwidern, wenn dieses wieder mal völlig übers Ziel hinausschießt. Jean-Remy von Matt hätte als freier Geist abtreten können. Stattdessen verabschiedet er sich als jämmerlich angepasster, ängstlicher Mitläufer.