Jedes Kind wird erst mal unschuldig geboren…

Es ist Sonntagmorgen, sechs Uhr. Jene merkwürdige Stunde also, in der das Land noch schläft, die Kaffeemaschine aber bereits arbeitet und man ungestört vom Lärm des Tagesgeschäfts Gelegenheit findet, die eigene geistige Position einmal neu zu vermessen. Vergessen wir Marokko und Ceuta, die Amokfahrt vom CSD Berlin, den ermordeten Studenten Marius in Trier und all die anderen Schrecken in Endlostaktung. In einer Welt, die täglich verrückter, hektischer und widersprüchlicher zu werden scheint, muss man sich gelegentlich reorientieren, sich gewissermaßen geistig erden und zu den Ausgangsfragen zurückkehren: Woher kommen unsere Überzeugungen, wer hat sie geprägt und weshalb sind wir eigentlich so geworden, wie wir heute sind? Warum denke ich, wie ich denke? Warum bewerte ich wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen auf meine Weise, und weshalb erscheinen mir manche Dinge offensichtlich, die andere offenbar vollkommen anders betrachten?

Bei mir mag eine Rolle gespielt haben, dass ich aus einem vernünftigen, geordneten Elternhaus stamme, in dem Eigenverantwortung, Leistung und wirtschaftliches Denken nicht als verdächtige Begriffe galten, sondern als selbstverständliche Voraussetzungen eines erfüllten Lebens. Mein Umfeld war vielleicht weniger links geprägt als vielmehr liberal und marktwirtschaftlich orientiert – wobei es nicht darum geht, die eigene Herkunft nachträglich zu verklären, sondern zu verstehen, wie früh jene Koordinaten entstehen, anhand derer ein Mensch später die Welt beurteilt.

Kinder kennen weder Parteiprogramme noch Haltungskorridore

Wer sich diese Frage ernsthaft stellt, landet zwangsläufig bei der Erziehung und damit bei einem Thema, das viel zu selten grundsätzlich beleuchtet wird, obwohl sich daran möglicherweise erklären lässt, weshalb unsere Gesellschaft heute denkt, handelt und wirtschaftet, wie sie es tut. Vielleicht beginnt die Antwort auf die Frage, warum in Deutschland inzwischen so vieles so zuverlässig in die falsche Richtung läuft, genau hier: Wie kommt es, dass aus zuvor unvoreingenommenen, aufgeschlossenen und zum eigenständigen Denken befähigten Kindern nach und nach vollständig fremdbestimmte und und ideologisch betreute Erwachsene werden?

Jedes Kind wird unschuldig geboren, was in diesem Zusammenhang weniger religiös als erkenntnistheoretisch gemeint ist: Es kennt weder Parteiprogramme noch Haltungskorridore, weder gesellschaftlich erwünschte Sprachregelungen noch jene moralischen Sortieranlagen, anhand derer später zuverlässig festgestellt wird, welche Meinungen als anständig, welche als verdächtig und welche als praktisch unaussprechlich zu gelten haben. Seine wichtigste Ausstattung besteht zunächst in Grundeigenschaften wie Neugier, Beobachtungsgabe und der beneidenswerten Bereitschaft, einen Widerspruch auch dann noch als Widerspruch zu erkennen, wenn ein Erwachsener ihn bereits zur gesellschaftlichen Notwendigkeit erklärt hat.

Bestimmte Milieus bringen bestimmte Überzeugungen hervor

Die größte Verantwortung, die Eltern für ein Kind tragen, besteht deshalb nicht darin, ihm möglichst früh die richtige Gesinnung einzupflanzen, sondern ihm eine vernünftige Erziehung, eine breite Allgemeinbildung und vor allem die Fähigkeit zu verschaffen, Tatsachen von Absichten, Argumente von Bekenntnissen und Wirklichkeit von Wunschdenken unterscheiden zu können, sprich: es kritisches Denken und Selbstbewusstsein zu lehren. Allerdings sind auch Eltern keine unvoreingenommenen geistigen Selbstversorger – denn auch sie wurden ja selbst erzogen, ausgebildet und medial begleitet, weshalb sie häufig genau jene Vorstellungen weitergeben, die man ihnen zuvor mit ausreichender Beharrlichkeit als selbstverständlich vermittelt hat.

Schon früh treten deshalb externe Erziehungsinstanzen hinzu: Zunächst der Kindergarten, dann die Schule und später möglicherweise die Universität, wobei niemand behaupten muss, Erzieher, Lehrer oder Professoren seien Teil einer zentral gesteuerten Verschwörung. Es genügt vollkommen, dass bestimmte Milieus bestimmte Überzeugungen hervorbringen, diese Überzeugungen innerhalb ihrer Institutionen kaum noch auf ernsthaften Widerspruch treffen und sich schließlich für nichts anderes als den Ausdruck aufgeklärter Vernunft halten. Ideologie erkennt man schließlich selten daran, dass sie sich selbst Ideologie nennt; meist tritt sie als Haltung, Verantwortung oder wissenschaftlich angeblich abschließend geklärte Notwendigkeit auf.

Erstaunlich enges weltanschauliches Spektrum

Mit dem Ende der Ausbildung endet diese Form der Begleitung keineswegs, denn nun übernehmen die Leitmedien, die gewissermaßen als zweite Schule des Erwachsenenlebens fungieren und Tag für Tag nicht nur darüber entscheiden, welche Ereignisse öffentlich bedeutsam werden, sondern zugleich, in welchem begrifflichen und moralischen Rahmen sie betrachtet werden sollen. Der Bürger erhält daher nicht nur immer seltener lediglich eine Nachricht, anhand derer er sich ein Urteil bilden könnte, sondern häufig ein bereits vorsortiertes Gesamtpaket aus Meldung, Interpretation und beigefügter Haltungsempfehlung, wobei abweichende Sichtweisen nicht zwingend widerlegt werden müssen, wenn man sie zuvor als populistisch, umstritten, rückwärtsgewandt oder gefährlich etikettiert hat.

Das Problem besteht nicht darin, dass Journalisten eine politische Meinung haben, denn das wäre menschlich und unvermeidlich, sondern darin, dass große Teile des medialen Betriebs offenbar innerhalb eines erstaunlich engen weltanschaulichen Spektrums arbeiten und diese Homogenität dennoch für gesellschaftliche Vielfalt halten. Wo nahezu alle in dieselbe Richtung blicken, erscheint schon derjenige als Extremist, der lediglich darum bittet, man möge sich einmal umdrehen. Besonders grotesk wird es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dessen Bürger nicht nur Zuschauer, sondern zwangsweise auch Finanzier sind.

Bemerkenswertes Geschäftsmodell

Wer von allen bezahlt wird, müsste eigentlich allen relevanten gesellschaftlichen Positionen mit professioneller Distanz begegnen, statt einem Teil der Bevölkerung fortwährend zu erklären, weshalb seine Sorgen moralisch fragwürdig, seine Einwände intellektuell unzureichend und seine politischen Präferenzen womöglich ein Fall für die Demokratiepädagogik seien. Der Gebührenzahler bezahlt damit im ungünstigsten Fall nicht für unabhängige Information, sondern für seine eigene weltanschauliche Nachschulung, was immerhin ein bemerkenswertes Geschäftsmodell darstellt:

Der Belehrte finanziert den Belehrer und soll für die Belehrung anschließend auch noch dankbar sein.

Die Folgen dieser jahrzehntelangen Priorisierung von Gesinnung gegenüber Ergebnis zeigen sich besonders deutlich in der Wirtschaftspolitik, denn wirtschaftliche Vernunft lässt sich zwar moralisch übertönen, aber nicht dauerhaft außer Kraft setzen. Eine starke Industrie, wettbewerbsfähige Unternehmen und eine verlässliche Energieversorgung sind keine vulgären Nebensächlichkeiten für herzlose Kaufleute, sondern die materielle Voraussetzung dafür, dass ein Staat Schulen, Krankenhäuser, Renten, Pflege, Infrastruktur und soziale Hilfen überhaupt finanzieren kann. Wohlstand ist nicht das Gegenteil von Sozialstaatlichkeit, sondern deren Grundlage; wer die wirtschaftliche Basis schwächt, wird deshalb nicht sozialer, sondern produziert lediglich eine immer gerechter verteilte Knappheit.

Sprachlich Veredelung des Niedergangs

Deutschland leistet sich jedoch zunehmend den Luxus, jene Branchen zu belasten, zu regulieren und zu verteuern, aus deren Wertschöpfung die politischen Wohltaten bezahlt werden sollen, während Medien diesen Vorgang bevorzugt als Transformation, Modernisierung oder alternativlosen Fortschritt begleiten. Man kann einen industriellen Niedergang sprachlich veredeln, einen Standortverlust zum Strukturwandel erklären und den Abbau von Wohlstand als Beitrag zu einer besseren Zukunft verkaufen; nur entstehen durch wohlklingende Begriffe weder neue Fabriken noch wettbewerbsfähige Produkte, und eine stillgelegte Produktionsanlage nimmt selbst dann keinen Betrieb mehr auf, wenn ein Fernsehkommentator ihre Schließung moralisch überzeugend eingeordnet hat. So wird aus dem ehemaligen Exportweltmeister schleichend ein Exporteur politischer Gebrauchsanweisungen, der anderen Nationen erklärt, wie sie wirtschaften, produzieren und leben sollten, während diese Nationen zunehmend jene Geschäfte übernehmen, für die Deutschland sich inzwischen offenbar zu tugendhaft hält.

Der Niedergang wird dabei nicht verschwiegen, sondern kommunikativ begleitet, pädagogisch eingeordnet und mit dem beruhigenden Hinweis versehen, es handele sich um einen notwendigen Prozess, wobei „Prozess“ inzwischen häufig das vornehme Wort für eine Entwicklung ist, deren Ergebnis niemand verantworten möchte. Natürlich tragen weder Schule noch Universität noch Medien allein die Schuld, denn mündige Bürger könnten vergleichen, widersprechen, nachrechnen und sich der geistigen Dauerbetreuung verweigern. Doch eine Gesellschaft, die ihren Kindern früh beibringt, welche Fragen verdächtig sind, und ihren Erwachsenen später erklärt, welche Antworten als verantwortungsvoll gelten, darf sich nicht wundern, wenn sie irgendwann zwar über eine makellose Haltung, aber über immer weniger Urteilsvermögen verfügt. Jedes Kind wird unschuldig geboren; die eigentliche Frage aber ist, wie viele Institutionen anschließend daran arbeiten, diesen erfreulichen Zustand möglichst gründlich zu beenden.