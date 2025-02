Jedes Volk bekommt, was es verdient

Heute ist es also soweit: Die Wahl steht an. Ich erwarte nicht, dass es auch nur annähernd zu dem dringend nötigen Politikwechsel kommt.

Das mit über 700 Abgeordneten größte Parlament der Welt hat es sich und seinem gesamten Umfeld viel zu bequem und vorteilhaft eingerichtet. Die herrschenden politischen Parteien sind konsequent den Gang durch alle Institutionen gegangen. Sie haben sich die Medien zueigen gemacht und wissen längst auch die Schaltstellen der Justiz an ihrer Seite.

Die gängigen Narrative von “Gut” und “Böse” haben sich in Hirne der gutgläubigen Wähler derart eingebrannt, die Gewichtung von Prioritäten hat sich derart verschoben, dass der Niedergang zwangsläufig – schlimmstenfalls bis zum bitteren Ende – so weitergehen wird. Bevor sie ihre fetten Futtertröge verlassen, isolieren sie dieses Land international komplett. Nun, so sei es.

Es muss einem angst und bange werden

Gestern wurde uns in der ARD- “Börse vor 8” im Jubelton erzählt wird, dass die deutsche Wirtschaft ausgerechnet durch Aufrüstung (!) – festgemacht am Beispiel von vier einzelnen Rüstungsaktien, natürlich allen voran dem BVB-Sponsor Rheinmetall – “angekurbelt” wird, dann weiß sogar jeder nur minimal Vernunftbegabte, was die Uhr geschlagen hat. Die Großen machen sich die Taschen weiter voll – und der Normalbürger blutet dafür. Es muss einem angesichts dieses Wahnsinns angst und bange werden. Mein einziger Trost wäre es, Roderich Kiesewetter, Agnes Strack- Zimmermann und Anton Hofreiter eines Tages selbst an der Front zu sehen.

Wie es ansonsten in Deutschland aussieht – wirtschaftlich und sozial – ist hinlänglich bekannt. Von den Stadtbildern und der Sicherheit in den Straßen möchte ich gar nicht mehr sprechen – da die ganz Toleranten das alles ja immer noch als “Bereicherung” verstehen. Es wird uns leider auch nach heute nicht erspart bleiben, bisherige Protagonisten des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fiaskos unter medialem Beifall weiterhin ihr Unwesen treiben zu sehen. Aber gut: Am Ende bekommt jedes Volk wohl das, was es verdient.