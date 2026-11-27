Wer noch nicht wusste, dass der Jenaer Weihnachtsmarkt seit letztem Jahr zu einer „Safe-Now-Zone“ umgewidmet wurde, weist – so muss man es leider sagen – eine krude Bildungslücke auf. Und um ebendiese mit Informationen und Fakten zu füllen, habe ich mich gestern Abend einmal persönlich in jene Sicherheitszone begeben und lege hiermit nun meinen Frontbericht vor. Hier ein paar bildliche Impressionen:

„Was fotografieren Sie da eigentlich?“ fragte mich von hinten eine genervte Dinkel-Dörte mit Pali-Tuch, die von ihrem Lastenfahrrad absteigen musste, als ich die erste stählerne Grenzbarriere Ecke Oberlauengasse, Richtung Marktplatz, ablichtete. Zur Erklärung kam ich nicht mehr, den Dörte schob ihr Haltungsvehikel durch die Sperre und zog von dannen. An der Rathauszufahrt folgte dann gleich die nächste Blockade aus massivem Kruppstahl. Das echte, weihnachtliche Kriegsgefühl kam dann aber am Kirchplatz, Ecke Weigelstraße auf: Hier hat sich die tolerante, weltoffene Buntstadt Jena wirklich nicht lumpen lassen; Berliner Mauer und Checkpoint Charlie treffen auf Fort Knox nebst Führerbunker. Eine ganze Kette aus Betonwänden, High-Tech-Panzersperren und Gusstahl-Autobrechern geben sich hier ein Stelldichein. Gleich dahinter wird lecker Bio-Dinkel-Vollkornbrot feilgeboten – und hier, wir ahnen es, treffe ich auch die empörte Dörte von vorhin wieder, der ich noch immer nicht erklärt habe, was ich eigentlich fotografiere, da sie es mit den rudimentären Synapsen ihres links-woken Toleranzhirns vermutlich ohnehin nicht begreifen würde. Am Johannistor, in der Kollegiengasse und Ecke Jenergasse dasselbe Spiel: Barrikaden wie auf einem Schlachtfeld. Jena, die Weihnachtsfestung – auf der man, “Safe-Now-Zonen”-App sei Dank, nun quasi doppelt sicher ist. Man kann jetzt nämlich potentielle Taten von Messer-Mohammed, Alahu-Akbar-Ali und Sprengstoffgürtel-Gümsha „diskret per Knopfdruck“ (wie man euphorisch wirbt) zeitnah aus einem frisch angerichteten Weihnachts-Blutbad melden. Laut Programmierer und Stadtverordneten soll das “gut funktionieren”.

Lumumba mit Schuss und schießende Lumumbas

Jena, meine Heimatstadt. Universitätsstadt. Stadt der Wissenschaft. Stadt der Dichter, Denker und Philosophen. Goethes und Schillers altehrwürdige, einstige Musenstadt. Und anno 2026 die „bunteste weltoffenste Stadt Thüringens“, wie sie sich selbst nennt. Erst Anfang dieser Woche erhielten vier Jenaer Schulen Bombendrohungen. Aber nein, sowas läuft freilich nicht in der “Tagesschau” – und tut hier überdies auch gar nichts zur Sache. Selbstverständlich nicht! Magdeburg blecht in diesem Dezember 2 Millionen Euro für hochmoderne Moslemsperren. In Berlin übersteigt der Schutz von 80 Weihnachtsmärkten laut inoffiziellen Angaben die 10-Millionen-Grenze (welche dystopischen Bilder dort die Vorweihnachtszeit prägen, lässt sich hier bewundern). Weitere Blutbäder wie dort vor zwei und vor zehn Jahren will man unbedingt verhindern – was natürlich am sinnvollsten funktioniert, indem man Märkte und Feste statt die eigenen Landesgrenzen schützt. Solche Summen können sich kleinere Kommunen längst nicht mehr leisten – was dazu führt, dass Weihnachtsmärkte gegenwärtig zu Dutzenden abgesagt werden. Die bis dato beste Erklärung einer woken Gazette: „Der Borkenkäfer ist schuld“. Wir leben in einem Irrenhaus.

“Du weißt, dass es Weihnachten wird, wenn die Europäer wieder ihr Moslem-Lego aufbauen” las ich vor ein paar Tagen auf einer amerikanischen Facebook-Seite. Oder: “In Deutschland ist Weihnachten, wenn die Moslems wieder mit Autos durch die Weihnachtsmärkte pflügen“ – so witzelt man in den USA bereits allerorten; Zeitungen und Social Media sind dort voll von derlei Content. Deutschland gilt inzwischen weltweit als abschreckendes Beispiel nicht nur für eine komplett gescheiterte, sondern verbrecherische Migrationspolitik. Eine ganze Asylindustrie lebt mittlerweile davon, dass der Zuzug kulturfremder, bildungsferner Gewaltverbrecher aus anachronistischen, moslemischen Shithole-Ländern im Zuge einer unselektierten, weiterhin unkontrollierten Massenmigratuon nicht versiegt. Mehr als 400 Milliarden Euro hat die Asylmigration Deutschland in den letzten zehn Jahren gekostet – eine niedrige Schätzung. Aber Weihnachtsmärkte sind nicht mehr bezahlbar. Währenddessen wird sich hier per Sprachpolizei um die wirklich relevanten Probleme gekümmert: Das weihnachtliche Glas „Lumumba“ ist nun aus rassistischen Gründen tabu. Illustrativ möchte ich formulieren: Sich in Dutzenden Schlagzeilen über „Lumumba mit Schuss“ empören, aber echte, schießende Lumumbas aus Afrika gleichgültig auf unseren Straßen zu dulden… find ich gut! Ganz mein Humor.

Ein sich verdichtendes Gesamtbild

Aber ich vermische hier gewiss schon wieder Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Zudem baue ich ja angeblich „Strohmänner“ auf, wie mir kürzlich unterstellt wurde. Okay. Deshalb hier eventuell ein paar dieser „Strohmänner“, zur Info:

In England patrouillieren in diesem Jahr Polizisten mit Maschinenpistolen und kugelsicherer Schutzkleidung auf Weihnachtsmärkten.

Der schottische muslimische Abgeordnete Irshad Ahmed beklagt, dass traditionelle Pubs, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, auf religiöse Minderheiten abweisend wirkten.

Eine Gruppe von Moslems im wehrfähigen Alter bezeichnet sich selbst als „Soldaten Allahs“ und zieht in einem Aufmarsch durch die Straßen eines Vororts von Manchester. Sie fordern die Einführung der Scharia – weil sie in dem Viertel nun die Mehrheit bilden.

In Irland gibt es nun eine neue islamische Partei: Auf ihrer Website kündigt sie eine „Schattenregierung“ und die baldige Einführung der Scharia an.

Ein indisches Restaurant in London, das an der Tür per Schild erklärt, kein „Halal“-Essen anzubieten, wird von aggressiven Moslems belagert und dessen Besitzer mit dem Tod bedroht. In Haft kommt der bedrohte Besitzer – nicht der muslimische Mob. Die Botschaft: Wer in Europa demnächst keinen geschächteten islamkonformen Halal-Fraß serviert, landet im Knast und sein Geschäft wird zerstört.

Der als Berliner Clanchef bekannte Issa Remmo, dessen ehrenwerte Familie 2019 für den Juwelenraub im Grünen Gewölbe verantwortlich war, ist kürzlich im Europäischen Parlament in Brüssel aufgetaucht.

Michael Houllebeq, der prophetische Autor, der vor 10 Jahren mit seinem weltweit gelesenen Buch „Unterwerfung“ korrekt vor der moslemischen Machtübernahme und dem kommenden Bürgerkrieg in Frankreich warnte, soll nun wegen „Islamverhetzung“ ins Gefängnis (hilfsweise wegen dubioser Vergewaltigungsvorwürfe) – mitten in Europa, anno 2026.

Bremens SPD-Innensenatorin Eva Högl nimmt ihre Kampagne zur Illustration der Gefährlichkeit des Islamismus zurück – weil ihr Islamisten drohen.

Vor wenigen Tagen jährte sich der moslemische Anschlag in Paris, bei dem 130 Menschen ermordet wurden, zum elften Mal. Die Mörder von damals kamen als Migranten nach Frankreich.

Die eine Religion des Terrors

Bis zu 70 Prozent der in Deutschland lebenden Moslems stellen laut Umfrage den Islam über das Grundgesetz. Dass diese 70 Prozent damit potentielle Verfassungsfeinde – und unser aller Feinde – sind, haben toleranzblinde Bessermenschen nicht auf dem Schirm. Stattdessen gibt es weiterhin Feuilletonisten und Foristen, die reichweitenstarke Weichspül-Texte über „Differenzierung“ und über „Islamismus“ verfassen und renitent die Tatsache verweigern, dass es keinen „-ismus“ in der Eroberungsreligion namens Islam gibt, nie gab und niemals geben wird – schlicht weil der radikale Moslem sagt: „Gehorcht, oder ich töte euch alle!“; hingegen droht der “gemäßigte” Moslem: „Gehorcht, oder mein radikaler Bruder tötet euch alle!“. Für alle Dinkel-Dörtes und den Rest der begriffsstutzigen “Safe-Now-Zonen”-Gutmenschen zur geflissentlichen Erinnerung: Es gibt etwa 4.000 Religionen auf der Welt – aber nur eine davon, der Islam, der ab 2035 das Christentum als größte Weltreligion ablösen wird, ist für 96 Prozent aller Terroranschläge verantwortlich. Doch wenn man heute derlei ausspricht, ist man „Nazi“ oder „rechter Hetzer“ und wird verfolgt und verurteilt. Kurze Frage dazu: Wieviele Weihnachtsmärkte wurden eigentlich wegen „Nazis“ abgesagt oder zu Militärfestungen umgebaut? Kennt diese Zahl jemand? Wenn also die größte Gefahr im Land weiterhin von rechts kommt – warum müssen dann Weihnachtsmärkte geschützt werden, aber keine Moscheen? Um es abzuschließen: Dieser „Safe-Now-Weihnachtsmarkt“ meiner Heimatstadt steht exemplarisch für so ziemlich alles, was hier seit Langem schiefläuft – deutschlandweit, europaweit. Wir sollen uns an Weihnachtsfestungen gewöhnen und die Klappe halten, während unsere Außengrenzen weiterhin sperrangelweit für Terroristen, Mörder und religiöse Fanatiker offenstehen.

Seit Ende Oktober wurden die Kanarischen Inseln mit mehr als 12.000 Migranten aus schwarzafrikanischen Shithole-Staaten geflutet – von der spanischen Linksregierung und ausländischen „Flüchtlingshelfern“ mit Applaus begrüßt – und die Invasion hält ungebremst an. Die meisten von Ihnen werden in wenigen Wochen oder Monaten in Deutschland ankommen – so wie stets seit inzwischen mehr als einem Jahrzehnt. Gibt es einen Lichtblick? Na klar: Drei Syrer, die Deutschland in den letzten fünf Monaten abgeschoben hat. Drei. Ist das nicht toll? Klar, zugleich bürgern wir jeden Tag im Schnitt 180 Syrer ein, aber hey! Während ein ganzes Land weiter blind den rosa Burka-Elefanten im Raum ignoriert und Politik, “Zivilgesellschaft“ und Medien die Menschen mit aberwitzigem Toleranzgestammel für dumm verkaufen, verlieren wir unsere Heimat im Zeitraffer an eine kulturfremde Ideologie, die neben voraufklärerischer Intoleranz jede Menge Gewalt und Terror im Tornister hat.

Ho, ho, ho – Allahu Akbar!

Ich frage mich schlussendlich: Wer hat noch Lust auf Weihnachtsmarkt, wenn es sich anfühlt, als würde man ein Kriegsgebiet betreten? Offenbar noch erschreckend viele. Die indolenten Deutschen blenden aus, kauen weiter ihre überteuerte Bratwurst, schlürfen weiter ihren süßen, überteuerten Glühwein und sind guter Laune. Willkommen in Jena, in der gemütlichen Weihnachtszeit des Jahres 2026. Auf einem Marktplatz, umgeben von Beton, gehärtetem Stahl und Kriegsbarrieren – weil ein paar moslemische Soldaten Allahs, gemeinsam mit ein paar verbrecherischen Politikern und einer riesigen Herde naiv-dummer Schlafschafe, das Leben für alle anderen ruiniert haben. Ho, ho, ho! Allahu Akbar! Es weihnachtet sehr! “Wir lassen uns unsere Art zu leben nicht nehmen!” – tönt die Stimme der devoten Schwätzer hinter den Betonsperren. Das habt ihr schon längst – und begreift es nicht! Wer diesen Irrsinn toleriert und ausblendet, hat längst kapituliert. Wer nicht vollständig blind, mental weichgekocht oder linkstolerant verblödet ist, meidet diesen „weihnachtlichen“ Hochsicherheitstrakt, bis die Zeiten sich – hoffentlich noch einmal – ändern.

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Restlos bedient und resigniert kehre ich der unbesinnlichen Jenaer “Safe-Now-Zone“ den Rücken. Auf einer Rummelbude hinter der Betonsperre am Rathaus sehe ich im Gehen einen blinkenden Schriftzug: „PRISON“ (englisch für Gefängnis, Knast) leuchtet dort über einer debil grinsenden Teddybär-Fratze (siehe unten). Für mich das i-Tüpfelchen auf diesem Jenaer „Weihnachtsmarkt“ 2026. Das Volk lacht, “Jingle Bells” plärrt aus der Box – und die Konsumenten der überteuerten Glühwein-Plörre tun so, als sei alles gut. Na, dann ist es wohl auch so.