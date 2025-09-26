Jette macht Jura

Jette Nietzard, scheidende Sprecherin der linksextremistischen Zersetzungsbewegung „Grüne Jugend“ und bekannt dafür, dass sie vorzugsweise hanebüchenen Unsinn redet, hat kurz vor Schluss Ihrer doch recht kurzen politischen Karriere noch mal so richtig einen rausgehauen: Sie forderte, bei Vergewaltigungsvorwürfen solle man „den Frauen erstmal glauben“, und die beschuldigten Männer müssten dann ihre Unschuld beweisen.

Wie in allen modernen Rechtsstaaten der zivilisierten westlichen Welt, so gilt auch in Deutschland – fußend auf den römischen Rechtssätzen „ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat“ (die Beweislast liegt bei dem, der behauptet, nicht bei dem, der leugnet) sowie “in dubio pro reo” (im Zweifel für den Angeklagten) – die sogenannte „Unschuldsvermutung“: Danach ist jemand, der einer Straftat beschuldigt wird, so lange als unschuldig anzusehen, bis seine Schuld durch ein rechtskräftiges Urteil nach einem fairen Verfahren zweifelsfrei bewiesen wurde. Die Unschuldsvermutung ist gemäß der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein unverzichtbares Kernmerkmal des im Grundgesetz verankerten Rechtsstaatsprinzips und wird weiterhin in Artikel 6, Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) sowie in Artikel 48 der Charta der Grundrechte der EU explizit ausformuliert und festgeschrieben – und ist damit für die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich bindend.

Vergewaltigungsvorwürfe aus Rache

Die Forderung Nietzards, diese Unschuldsvermutung durch eine Beweislastumkehr abzuschaffen, und sei es auch nur auf einen einzigen Straftatbestand beschränkt, ist daher ein direkter Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf die Verfassung, auf den Rechtsstaat und verstößt zudem gegen internationales Recht. Ironischerweise ist es genau das und sogar noch viel mehr als das, was Nietzard und ihre Partei zur Begründung eines AfD-Verbots vorbringen. Doch selbst wenn wir den rechtstheoretischen Aspekt einfach ausklammern und uns einmal kurz auf dieses Gedankenexperiment einlassen, springen uns die Sollbruchstellen dieser Herangehensweise bereits förmlich an: In der Praxis dürfte es einem Beschuldigten nahezu unmöglich sein, den Beweis zu erbringen, etwas nicht getan zu haben – außer vielleicht, wenn er seine Nicht-Anwesenheit am Tatort durch ein hieb- und stichfestes Alibi belegen kann. Was für die meisten alleinlebenden Männer bereits ein massives Problem darstellt, vor allem in den Nachtstunden.

Weiterhin ist es mehr als töricht, mit diesem Ansatz ausgerechnet an die Vergewaltigung heranzugehen: Es ist hinlänglich bekannt, dass verlassene, betrogene oder anderweitig verletzte Frauen den ihrer Ansicht nach problemursächlichen Mann aus Rache gerne mal der Vergewaltigung bezichtigen – wohl wissend, dass meist allein schon der Tatvorwurf, spätestens jedoch das folgende Ermittlungs- und Gerichtsverfahren für den Betroffenen sogar ungeachtet eines späteren Freispruchs fast immer zum irreversiblen Verlust der bürgerlichen und wirtschaftlichen Existenz führt.

Erhebliche Zahl an Falschbeschuldigungen

Aufgrund der hohen Dunkelziffer liegen dazu keine exakten Zahlen vor; nur zur groben Einordnung jedoch folgende Infos: Das Essener Institut für Rechtsmedizin ist anhand einer intensiven Untersuchung von 93 angezeigten Vergewaltigungen zu dem Ergebnis gekommen, immerhin 12 Prozent davon seien nachweislich vorgetäuscht worden. Der renommierte Gutachter Professor Dr. Günter Köhnken berichtete, dass zwischen 30 und 40 Prozent der von ihm bearbeiteten Fälle Falschbeschuldigungen seien. Im Jahre 2005 gaben Polizeibeamte bei einer Expertenumfrage an, dass sie aufgrund ihrer Ermittlungserfahrung davon ausgingen, dass sogar weit über die Hälfte der angezeigten Vergewaltigungen vorgetäuscht seien.

Auch wenn der genaue Anteil der vorgetäuschten Vergewaltigungen unbekannt ist und je nach Quelle sowie Art und Zeitraum der Untersuchung stark schwankt, so bleibt trotzdem festzuhalten, dass solche Falschbeschuldigungen ein immenses Problem darstellen – allein schon in absoluten Zahlen, angesichts von insgesamt 13.320 erstatteten Anzeigen wegen Paragraph 177 StGB (Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, schwerer sexueller Übergriff) im Jahre 2024. Wenn wir hier ganz weit unten ansetzen, bei 10 Prozent, wären das schon 1.332 Fälle in einem Jahr; also fast vier Stück pro Tag. Und wie es aussähe, wenn die Polizeibeamten richtig lägen, will man sich gar nicht erst vorstellen.

Eine Katastrophe für reale Opfer

Ungeachtet dessen, was sie der Anzeigenerstatterin moralisch Verwerfliches angetan haben mögen, sind dabei die grundlos beschuldigten Männer (die ein Ermittlungsverfahren, teilweise sogar Untersuchungshaft und ein öffentliches Gerichtsverfahren durchstehen müssen, an dessen Ende sie schlimmstenfalls unschuldig in den Knast wandern oder bestenfalls freigesprochen werden, aber trotzdem vor den Trümmern ihres Lebens stehen) noch nicht einmal die einzigen Opfer dieser grassierenden Unart: Die zahlreichen Falschbeschuldigerinnen tragen zudem noch maßgeblich dazu bei, dass Frauen, die tatsächlich vergewaltigt wurden, bei ihrer polizeilichen Einvernahme eine zunehmend belastendere Tortur zugemutet wird und vermehrt angezweifelt werden. Die Folge: Viele echte Vergewaltigungsopfer, die sich bereits als unmittelbare Tatfolge in einem psychischen Ausnahmezustand befinden, lässt dann die zusätzliche Angst, man könne ihnen nicht glauben oder würde sie zu hart rannehmen, von einer Anzeige absehen.

Ein weiterer Kollateralschaden der grassierenden Unart dieser Falschbeschuldigungen ist die dadurch verursachte Verschwendung relevanter Mengen der ohnehin schon knappen Ressourcen bei Polizei und Justiz. Lange Rede, kurzer Sinn: Es gibt unzählige rachsüchtige Frauen, die auf diese Weise nur allzu gerne einen Mann komplett zerstören würden. Die immense Hürde, eine wasserdichte und stringente Geschichte mitsamt den dazugehörigen KTU-sicheren Spuren und gerichtsmedizinfesten Blessuren zu kreieren, verbunden mit dem Risiko, doch aufzufliegen und dann selbst im Knast zu landen, war bisher das einzige, was sie noch davon abgehalten hat, es einfach mal zu versuchen.

Nicht nur nicht zielführend, sondern schädlich

Und für genau diese Frauen wäre die von Jette Nietzard geforderte Vorgehensweise geradezu eine Art von Einladung, ja, fast schon ein Freifahrtschein: Wenn lediglich die bloße Behauptung einer Vergewaltigung – ohne schlüssige Tathergangsschilderung, ohne aufwendig und schmerzvoll beigebrachte Selbstverletzungen – schon ausreicht, um das Verfahren in Gang zu setzen, welches ungeachtet seines Ausgangs bereits die angestrebte existentielle Vernichtung des Mannes zur Folge hat, und das Ganze auch noch weitgehend risikofrei für die anzeigende Frau: Dann werden alle Hemmungen und Bedenken fallen, und die bereits jetzt schon hochproblematischen Falschbeschuldigungen werden biblische Ausmaße annehmen.

Jette Nietzards Vorstoß wäre in der Umsetzung also in jedweder Hinsicht und unter sämtlichen Aspekten nicht nur nicht zielführend, sondern vielmehr schädlich, weil er das von ihr ausgemachte Problem für vergewaltigte Frauen nicht lösen, sondern eher noch verschlimmern und darüber hinaus noch etliche neue Probleme schaffen würde. Allein unter diesem Aspekt wirkt der Vorschlag eher wie ein weiterer dahergeplapperter, effektheischender Spontaneinfall Nietzards, der ihrer dümmlich-infantilen Naivität entsprang, ohne zuvor durch auch nur kurzes Weiterdenken die Instanz einer geistigen Qualitätskontrolle passiert zu haben. Wobei ich Frau Nietzard wohlwollend unterstelle, über eine solche zu verfügen – auch wenn ihr bisheriges öffentliches Wirken, soweit mir bekannt, eher darauf schließen lässt, dass diese entweder gänzlich fehlt oder aber sich dauerhaft im Bypass-Modus befindet.

Geht es gar nicht darum, Frauen zu helfen, sondern Männern zu schaden?

Ein alternativer Erklärungsansatz wäre, dass es Jette Nietzards gar nicht darum geht, den Frauen zu helfen, sondern den Männern maximal zu schaden, konkret: heterosexuellen, echten biologischen Männern, dem Hassobjekt linksgrüner Politik schlechthin. Und das, wenn es sein muss, sogar auf Kosten vergewaltigter Frauen – was aber durch die vorgeschobene Pseudo-Wohltat der Beweislastumkehr zugunsten der Frauen geschickt kaschiert wird. Dass hier der Männerhass größer ist als die Empathie für die eigenen Schwestern, mag für einige zwar gewagt klingen, liegt aber bei fanatisierten, radikal-feministischen jungen Frauen mit extremistischen Anwandlungen absolut im Bereich des Denkbaren. Erst recht, wenn solche Damen privilegiert in einem Elfenbeinturm leben, wie ihn nur die Politik erschaffen kann, und dort ein von der realen Lebenswelt normal arbeitender Menschen völlig entkoppeltes Dasein führen.

Wie auch immer: Fräulein Jettes jüngster hanebüchener Unsinn scheitert bereits im Ansatz an seiner fehlenden rechtlichen Umsetzbarkeit, wie eingangs erläutert. Zumindest noch. Sollte sich das allerdings irgendwann mal ändern, sind wir endgültig verloren.