Jette Nietzard und die neue Tugendhaftigkeit der Gewalt

In einer politischen Kultur, in der der Missbrauch des Faschismusbegriffs zur bürgerlichen Pflichtübung geworden ist, markiert der angekündigte Rückzug Jette Nietzards, der Co-Vorsitzenden der Grünen Jugend, nicht etwa den Moment eines Scheiterns, sondern einen der unbeabsichtigten Aufrichtigkeit. Ihr Sinnieren im RBB-Gespräch mit Jakob Augstein darüber, ob man “Widerstand” gegen die AfD auch „mit Waffen“ organisieren müsse, war ein Dammbruch, möchte man meinen – ein Tabubruch, eine Eskalation. Doch es wäre naiv, diese Worte als bloße Entgleisung einer Einzelperson zu werten. Vielmehr sind sie das Echo eines jahrelangen Diskurses, in dem Gewalt gegen politische Gegner – insbesondere aus dem rechten Spektrum – nicht nur toleriert, sondern als moralisch aufgeladene Praxis sakralisiert wird, sofern das Ziel das richtige ist. Die Grünen, sonst lautstark für Waffenverbotszonen, scheinen plötzlich bereit, selbst zum Gewehr zu greifen – vielleicht bald mit dem Motto: „Make Kalashnikov great again“? Nietzards Rückzug war kein Schuldeingeständnis, sondern eine Zäsur der Offenbarung: Nicht sie hat sich vergaloppiert, sondern die ganze Republik ist längst auf diesem Irrweg.

Wer den Diskurs der letzten Jahre verfolgt hat, erkennt in Nietzards Worten nichts Überraschendes. Die Vorstellung, man dürfe „gegen rechts“ zu anderen Mitteln greifen, ist kein Randphänomen, sondern fester Bestandteil der politisch-medialen Matrix. Bereits 2019 äußerte Gesine Lötzsch, damals Fraktionschefin der Linken, in der “taz”, Gewalt gegen Rechte könne als „Verteidigung“ interpretiert werden – und sei damit legitim. Jan van Aken, ebenfalls Linkspartei, sprach im “Deutschlandfunk” ganz ungeniert von Gewalt als Mittel gegen die AfD. SPD-Lokalpolitiker wie Robin Dautermann fordern auf X öffentlich, „Nazis aufs Maul“ zu geben, während Patrick Röttele, ebenfalls SPD, anlässlich des Todes von Felix Baumgartner süffisant fragte, ob noch ein „toter Fascho“ dazukomme. Der grüne Antifaschismus hat sich von der Demokratie verabschiedet, ohne je bei ihr angekommen zu sein. Die Partei, die uns Waffenverbotszonen aufdrückt und Jägern das Leben schwer macht, träumt plötzlich von bewaffnetem Widerstand. Kommt bald das Postulat „Bewaffneter Widerstand für alle“ in den Koalitionsvertrag?

Die Asymmetrie der Gewalt

Die Sprache hat sich längst vorbereitet – der Körper folgt: Reinhard Neudorfer lobt in der “Frankfurter Rundschau” Antifa-Gruppen, die Kneipenwirte unter Druck setzen, AfD-Veranstaltungen abzusagen – zunächst freundlich, dann weniger freundlich. „Und wenn das nicht hilft? Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte“, so Neudofer zynisch. Das ist die Semantik der halboffenen Gewalt. Die Andeutung ersetzt den Übergriff – so lange, bis sich beides vermischt. Der deutsche Linksmoralismus hat gelernt, seine Gewalt zu tarnen: durch Ironie, durch Übersprungshandlungen, durch performative Mimikry. Doch gelegentlich kommt dann jemand wie Nietzard daher, die allzu deutlich wird. Dann tritt offen zutage, was als Grundrauschen ständig mitläuft: die Überzeugung, dass Gewalt gegen Rechte kein Regelbruch, sondern ein moralisches Gebot sei. Vielleicht sollte man den Grünen-Jugendverbänden erstmal die Nerf-Guns wegnehmen, bevor sie sich in den Untergrund verabschieden?

Diese Überzeugung gebiert längst praktische Konsequenzen: Alle paar Wochen brennen Autos von AfD-Politikern. Ihre Adressen werden veröffentlicht, ihre Kinder bedroht, ihre Häuser beschädigt. Von staatsfinanzierten NGOs professionell ausgestattete Antifa-Fotografen erstellen Fotos von Teilnehmern (auch privater) “rechter“ Veranstaltungen oder von AfD-Mitgliedern bei Festen und Infoständen (oft samt deren Angehöriger) und füttern damit die Feindeslisten und Online-Pranger linksradikaler Netzwerke, in denen die Betroffenen, nebst Adressen, als Ziele für Anschläge markiert werden. Statistiken der Sicherheitsbehörden wie etwa der Lagebericht des Bundeskriminalamts 2024 zeigen ein klares Bild: Unter den physischen Angriffen auf Parteipolitiker belegt die AfD mit Abstand Platz eins. Kein anderes politisches Lager wird so häufig, so regelmäßig, so systematisch zur Zielscheibe von Gewalt. Und dennoch wird es die AfD sein, die sich vorwerfen lassen muss, gefährlich zu sein, während Journalisten um Fassung ringen, wenn Robert Habeck einen „Schwachkopf“ genannt wird. Die Prioritätenordnung ist klar: Der symbolische Schaden gegen einen Grünen ist schwerer zu ertragen als ein tätlicher Angriff auf einen AfDler. Grüne Logik eben: Alles verbieten, außer die eigenen Gewaltphantasien.

Wille zur Ächtung

Diese asymmetrische Realität wird in Talkshows, Leitartikeln und Sonntagsreden sorgfältig ignoriert. Stattdessen dominiert hier das Trugbild vom „rechten Mob“, der die Demokratie gefährde, während der reale linke Mob als postpubertärer Selbstschutz verklärt wird. Auf Demonstrationen wird „AfDler töten“ gerufen – und als doppeldeutige Ironie abgetan. Der gesunde Menschenverstand stirbt leise, der Rechtsstaat schweigt höflich. Und so war auch Jette Nietzards Satz kein Ausdruck jugendlicher Verwirrung, sondern Teil eines Narrativs, das sich tief in den linken Diskurs eingraviert hat: Der Feind steht rechts – und wo ein Feind steht, da darf man schlagen, ja man muss es sogar. Das “Zentrum für politische Schönheit” – vielfach ausgezeichnet, von Leitmedien beklatscht – macht seit Jahren vor, wie man politische Gegner jenseits der Schamgrenze markiert: Mit Hausbesuchen, Knastbildern, Hitlervergleichen. Es ist nicht das Äußere, das an totalitäre Systeme erinnert – es ist die Logik, der Wille zur Ächtung.

Kaum eine Figur verdeutlicht diesen Zustand besser als „Maja“ T., eine transsexuelle Aktivistin, die medial zum Opfer stilisiert wird, während sie juristisch im dringenden Verdacht steht, an brutalen Angriffen auf Rechte beteiligt zu sein. Doch statt sich von Gewalt zu distanzieren, posiert der linke Parteienblock in demonstrativer Solidarität. Die mutmaßliche Täterin wird zur Märtyrerin verklärt. Die Opfer? Sind ja nur Rechte, also irrelevant. Die Weigerung, über die „Hammerbande“ zu sprechen, die Menschen wie Paul Rzehaczek krankenhausreif prügelte, ist ebenso bezeichnend wie das Schweigen über zynisch-makabre Kommentare. Das ist keine Randerscheinung – das ist die neue Mitte.

Eine moderne Résistance?

Der „Kampf gegen rechts“ ist längst zur säkularisierten Heilsgeschichte der Bundesrepublik geworden. In ihr verwandelt sich der politische Gegner in eine Projektionsfläche für die eigenen Ängste, das eigene Versagen, das eigene historische Schuldbewusstsein. Die AfD wird nicht länger kritisiert geschweige denn inhaltlich gestellt, sondern dämonisiert. Man begegnet ihr nicht mit Argumenten, sondern mit Pathos. Und wer nicht mitspielt, ist bereits verdächtig. In dieser Denkfigur wird die AfD nicht mehr als legitime Partei wahrgenommen, sondern als Vorhut des Totalitären. Wer Gewalt gegen sie übt, ist kein Gewalttäter, sondern Widerstandskämpfer. Diese Logik der moralischen Immunisierung legitimiert ein politisches Milieu, das sich unironisch als moderne Résistance begreift – und dabei zunehmend bereit ist, demokratische Normen zu suspendieren.

So entsteht eine Gesellschaft, die ihren autoritären Impuls hinter antifaschistischer Rhetorik versteckt. Beschworen wird die „Zivilgesellschaft“, gemeint sind aber linientreue Funktionäre. Gefordert wird „Demokratie verteidigen“, gemeint ist aber: Demokratie beenden – sofern das Wahlergebnis das falsche ist. Diese Utopie ist keine offene Gesellschaft, sondern eine geschlossene Moralordnung. Wer darin den falschen Satz sagt, wird gelöscht. Wer das falsche Parteibuch hat, wird geschlagen. Wer sich nicht beugt, wird isoliert. Und wer sich wehrt, gilt als gefährlich. So funktioniert ein moralischer Endsieg: Die Grünen fordern Waffenverbotszonen für gesetzestreue Bürger, während ihre Jugend von Guerilla-Camps träumt; eine Doppelmoral, die nicht nur absurd, sondern gefährlich ist.

Nicht mehr Schach, sondern Faustkampf

Die größte Schwäche der deutschen Rechten besteht gerade nicht in ihrer Radikalität, sondern in ihrer republikanischen Naivität. Sie glaubt immer noch an ein Spielfeld mit gleichen Regeln. Sie beruft sich auf das Grundgesetz, auf Meinungsfreiheit, auf das Recht zur Opposition. Dabei hat der Gegner das Spiel längst verlassen: Er spielt nicht mehr Schach, sondern Faustkampf. Und er kennt keine Fairness mehr, sondern nur das Ziel: Machterhalt. Wer in einem demokratischen Staat zur Waffe greifen will, hat unser Grundgesetz nicht verstanden. Jette Nietzard hat nichts entgleisen lassen – sie hat nur das ausgesprochen, was unausgesprochen längst gilt. Ihre naive Ehrlichkeit, zuvor auch schon durch das Tragen von „All Cops Are Bastards”-Pullis offenbart, war vielleicht unüberlegt; ihre Ideologie ist jedoch Mainstream. Was sie sagte, war töricht in seiner Direktheit, aber nicht falsch im Sinne ihrer eigenen Weltanschauung: Ihre Worte waren die logische Konsequenz eines Milieus, das Demokratie nicht mehr als Verfahren, sondern als Gesinnung interpretiert. In dieser Welt ist „Widerstand mit Waffen“ keine Entgleisung, sondern ein verfrühter Satz, der erst ausgesprochen werden darf, wenn das Timing stimmt.

Man darf sich keine Illusionen machen: Der politische Kampf in Deutschland ist längst nicht mehr fair. Die Linke hat sich von der Idee des demokratischen Wettbewerbs verabschiedet. Es geht nicht mehr darum, zu überzeugen – es geht darum, zu verhindern. Es ist falsch, von der Gewalt gegen Rechte als „Einzelfällen“ zu sprechen – denn sie ist Teil einer Strategie. Nicht in Parteiprogrammen, aber in den Milieus, die diese Parteien tragen. Sie ist nicht geplant – aber gewünscht. Nicht befohlen – aber goutiert. Sie ist der Preis, den man zu zahlen bereit ist, um die eigene Utopie nicht zu gefährden. Der konservative Historiker Andreas Rödder hatte kürzlich schon den „Bürgerkrieg“ für den Fall des Verbots der Opposition heraufbeschworen. Allerdings meinte er damit eher, dass sich deren Wählerschaft die Entmündigung und Unterdrückung nicht länger bieten lassen würde. Trotzdem war die Empörung groß. Wenn aber mit Nietzard eine prominente Grünen-Politikerin nackte Gewalt verbalisiert, um die Macht zu erhalten, schreit niemand der selbsternannten „Demokraten“ auf. Hat dazu irgendjemand etwas vom Kanzler gehört? Oder von Carsten Linnemann? Oder von Markus Söder? Oder von Jens Spahn?

Die eigentliche Bedrohung

Nietzards Abgang – sie wird im Oktober nicht erneut für den Vorsitz der Jungen Grünen kandidieren – ist kein Zeugnis von Reue oder gar Katharsis. Sie verließ die Bühne mit einem letzten narzisstischen Monolog auf Instagram, in dem sie anderen die Schuld gab: dem „Realo-Spitzenpersonal“, das sie anschrie, dem „Klima der Anfeindung“ – und nicht zuletzt der Öffentlichkeit, die sie „nicht verstehen wollte“. Kein Wort der Selbstkritik, kein Bedauern. Dass sie in einem Gastbeitrag bei “Watson” mit der Parole „Bitches brauchen Gerechtigkeit“ auf sich aufmerksam machte und Frauen empfahl, lieber mit Frauen zu schlafen, weil Männer keine Verantwortung übernähmen, ist mehr als ein feministischer Ausreißer. Es ist Misandrie mit Parteibuch – und eine Steilvorlage für jede politische Satire.

Es ist an der Zeit, die Verhältnisse wieder geradezurücken: Der eigentliche Angriff auf das demokratische Fundament kommt nicht von jenen, die argumentieren. Es kommt von jenen, die brüllen und schlagen. Von jenen, die Bücher nicht lesen, sondern verbrennen – metaphorisch, manchmal auch konkret. Von jenen, die von Toleranz reden und ihre Gegner aus Restaurants, Hörsälen, Familien verbannen. Jette Nietzard hat sich geäußert wie eine Radikale – aber sie sprach mit der Stimme des Mainstreams. Und das, nicht ihr angekündigter Rückzug, war der eigentliche Skandal. Wer das nicht erkennt, bleibt blind für die Realität einer Republik, die im Namen “unserer Demokratie” ihre pluralistische Ordnung aufgibt. Solange die bürgerliche Mitte nicht erkennt, dass sie in einer asymmetrischen Auseinandersetzung steckt, wird sie verlieren. Frank Hauke formuliert in der “Jungen Freiheit” pointiert: „Wer vor diesen ‚Demokraten‘ noch keine Angst hatte, muss sie seit Jette Nietzard bekommen.“ Wir brauchen Sicherheit und klare Regeln – nicht grüne Gewaltphantasien. Wer glaubt, dass der politische Gegner einfach nur missgeleitet sei, während er in Wahrheit längst auf Gewaltoptionen setzt, wird am Ende nicht nur die Debatte verlieren – sondern seine Freiheit.