Jetzt landet auch das „Sommermärchen“ 2006 auf der Anklagebank

Zwanzig Jahre nach dem “Sommermärchen” stellt Achim Muth in der “Augsburger Allgemeinen” eine bemerkenswerte Frage: War die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 womöglich ein Nährboden für den späteren Erfolg der AfD? Allein die Tatsache, dass diese Frage heute ernsthaft diskutiert wird, verrät bereits viel über den Zustand der deutschen Selbstwahrnehmung. Erinnern wir uns: Im Sommer 2006 geschah etwas, das in den meisten Ländern dieser Welt völlig unspektakulär gewesen wäre. Menschen schmückten ihre Balkone mit Nationalflaggen. Auf Autos tauchten schwarz-rot-goldene Überzieher für die Außenspiegel auf. Familien, Freunde und Nachbarn versammelten sich vor Großbildleinwänden.

Die Nationalhymne wurde gesungen. Millionen feierten friedlich ihre Mannschaft und ihr Land. In Frankreich hätte niemand darin einen gesellschaftspolitischen Forschungsgegenstand gesehen. In Italien wäre es eine Selbstverständlichkeit gewesen, in Polen ebenso. Nur in Deutschland wird ausgerechnet dieses Fest der Unbeschwertheit zwei Jahrzehnte später zum Gegenstand einer Debatte, die nach verborgenen Zusammenhängen zwischen Fußballbegeisterung und dem Aufstieg einer Oppositionspartei sucht.

Deutschsein ja – aber unsichtbar

Besonders aufschlussreich ist dabei Muths berichtete historische Episode, wonach im Berliner S-Bahnhof Waidmannslust einige Schüler die Nationalhymne anstimmen und die Lehrerin dazwischengeht: „Das könnt ihr zu Hause machen, aber nicht hier“, sagt sie. Der Satz wirkt wie ein Brennglas für eine ganze Epoche deutscher Nachkriegsgeschichte.

Denn natürlich war es nicht die Hymne selbst, die problematisch erschien. Problematisch war vielmehr die Vorstellung, dass Deutsche ihre nationale Zugehörigkeit ungezwungen und ohne schlechtes Gewissen ausdrücken könnten. Während andere Nationen ihre Symbole als Teil des normalen gesellschaftlichen Lebens betrachten, standen dieselben Symbole in Deutschland jahrzehntelang unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck.

Die Lehrerin formulierte dabei ungewollt eine Grundregel der alten Bundesrepublik: Deutschsein durfte privat stattfinden, aber möglichst nicht öffentlich. Es durfte gefühlt, aber nicht gezeigt werden. Es durfte existieren, aber nicht sichtbar werden. Gerade deshalb wirkte die Fußball-WM 2006 auf viele Menschen wie eine Befreiung. Das Sommermärchen war kein nationalistischer Aufbruch. Es war vielmehr der seltene Augenblick, in dem Deutschland sich selbst für einige Wochen als normales Land empfinden durfte.

Die große Umdeutung

Dass dieser Moment heute zunehmend skeptisch betrachtet wird, verweist auf einen tieferen kulturellen Konflikt. Die eigentliche Frage lautet nämlich nicht, ob die WM 2006 den Aufstieg der AfD begünstigt hat, ja erklären kann. Die eigentliche Frage lautet, warum ein friedlicher und unverkrampfter Patriotismus überhaupt erklärungsbedürftig geworden ist. Denn die Logik vieler heutiger Debatten wirkt befremdlich. Die politischen Verwerfungen der Jahre nach 2010 – Eurokrise, Migrationskrise, Energiekrise, ja Vertrauenskrise in die etablierte Politik – treten dabei oft in den Hintergrund. Stattdessen wird die Aufmerksamkeit auf die Fahnen gelenkt, die vier Jahre zuvor an den Balkonen hingen – die klassische Verwechslung von Wesen und Erscheinung.

Ausgerechnet die Normalität gerät unter Verdacht. Man gewinnt den Eindruck, als suche ein Teil des politischen und medialen Milieus nach einem kulturellen Ursprungsmoment, an dem Deutschland begonnen habe, sich selbst wieder positiver wahrzunehmen. Das Sommermärchen eignet sich dafür hervorragend. Es war sichtbar, emotional und symbolisch aufgeladen. Deshalb erscheint es heute manchen Beobachtern als Beginn einer Entwicklung, die schließlich bei Pegida und der AfD geendet haben soll.

Das deutsche Problem mit der Normalität

Doch diese Erzählung verwechselt Ursache und Wirkung. Die AfD entstand nicht, weil Menschen während einer Fußball-Weltmeisterschaft Deutschlandfahnen schwenkten. Sie entstand Jahre später aus konkreten politischen Konflikten. Sie entstand aus der Eurorettungspolitik, aus der Schulden-, Bildungs- und später Migrationskrise; ja aus dem Eindruck vieler Bürger, dass ihre Sorgen, ihre Anliegen in den etablierten Parteien nicht mehr angemessen wahrgenommen würden. Zwischen einem friedlichen Public Viewing im Jahr 2006 und den Wahlerfolgen der AfD liegt kein gerader historischer Pfad. Interessant ist vielmehr, warum die Frage überhaupt gestellt wird.

In kaum einem anderen europäischen Land würde man ernsthaft untersuchen, ob eine Fußball-Weltmeisterschaft mit patriotischer Stimmung langfristig eine konservative oder rechte Partei begünstigt habe. Dort würde man Patriotismus als normalen Bestandteil politischer Kultur betrachten. Deutschland hingegen besitzt ein besonderes Verhältnis zu sich selbst. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts hat ein tiefes Misstrauen gegenüber jeder Form nationaler Selbstvergewisserung hinterlassen. Dieses Misstrauen, obgleich anfangs nachvollziehbar, scheint sich inzwischen verselbständigt zu haben.

Bedürfnis nach Zugehörigkeit

Immer wieder entsteht der Eindruck, dass nicht politische Radikalisierung, sondern bereits nationale Normalität erklärungsbedürftig erscheint. Die Fahne wird zum politischen Signal. Die Hymne wird zum Gegenstand pädagogischer Intervention. Das Bekenntnis zum eigenen Land wird nicht als Selbstverständlichkeit, sondern als potenzielles Problem behandelt. Die Episode mit der Lehrerin bringt genau dieses Denken auf den Punkt. „Das könnt ihr zu Hause machen, aber nicht hier.“ Der Satz enthält die unausgesprochene Implikation, dass nationale Symbole zwar irgendwie existieren dürfen, aber besser nicht im öffentlichen Raum sichtbar werden sollten.

Doch eine Gesellschaft, die selbst Kinder beim Singen ihrer Nationalhymne korrigiert, produziert zwangsläufig kulturelle Spannungen. Denn Menschen besitzen ein natürliches Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Sie wollen Teil einer Gemeinschaft sein, die größer ist als sie selbst. Sie wollen ihre Geschichte kennen, ihre Symbole verstehen und ihre Traditionen nicht ausschließlich unter Verdacht erleben.

Das eigentliche Erbe von 2006

Vielleicht liegt die wahre Bedeutung des Sommermärchens deshalb ganz woanders. Es war nicht der Beginn einer politischen Radikalisierung. Es war vielmehr der kurze Moment, in dem Deutschland die Last permanenter Selbstbeobachtung abstreifte. Die Menschen feierten damals nicht die eigene Nation gegen andere. Sie feierten die Nation mit anderen. Sie erlebten Gemeinschaft nicht als ideologisches Projekt, sondern als spontane Erfahrung. Schwarz-Rot-Gold war für wenige Wochen weder rechts noch links. Es war einfach die Farbe des eigenen Landes.

Dass zwanzig Jahre später ernsthaft darüber diskutiert wird, ob genau diese Wochen den Nährboden für die AfD bereitet haben könnten, sagt deshalb weniger über die WM 2006 aus als über die Gegenwart. Es zeigt, wie schwer sich Teile der deutschen Öffentlichkeit noch immer mit der Vorstellung tun, dass Patriotismus etwas Normales sein könnte. Vielleicht war das Sommermärchen tatsächlich ein Wendepunkt. Allerdings nicht, weil dort die AfD entstanden sein könnte. Sondern weil Millionen Menschen damals zum ersten Mal seit langer Zeit erlebten (und dank Merkel, deren Wirken kurz darauf Form annahm, womöglich auch zum letzten Mal), dass man Deutschland mögen kann, ohne sich dafür erklären zu müssen. Genau diese Erfahrung scheint manche Beobachter bis heute stärker zu irritieren als jede politische Partei.