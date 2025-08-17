Jetzt messern sie schon in der Psychiatrie

Normalerweise ist die Reihenfolge der leider typischen Einzelzwischenfälle in diesem Land ja ungefähr die: Irgendein zuvor angeblich nicht als gefährlich erkannter, wenngleich mit einer eindrucksvollen Polizeiakte gesegneter “Einmann”- Islamist (vulgo: Schläfer) sticht irgendwo Menschen nieder – und wird erst anschließend per “psychiatrischem Gutachten” von Kuschelrichtern für psychisch krank und somit schuldunfähig erklärt. Doch In einem so bunten und vielfältigen Land gibt es natürlich aber auch die umgekehrten Variante, dass die Islamisten bereits in der Psychatrie sitzen und dort erst zum Messer greifen. So geschehen nun in einer Paderborner Klinik, wo eine 13-Jährige Nachwuchs-Islamistin eine 24-jährige Pflegekraft “mit einem spitzen Gegenstand” lebensgefährlich verletzt haben soll.

Einmal mehr wirft eine Horrortat, die in diesem Land unter “Vermischtes” rangiert, Fragen nach der Sicherheit in psychiatrischen Einrichtungen auf – und zeigt, in welch junge Altersgruppen die muslimische Radikalisierung mittlerweile hineinwirkt. Denn dass eine 13-jährige im religiösen Wahn auf ihre Pflegerin losgeht, ist ein Novum. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen und wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, wo es gestern noch um ihr Leben kämpfte. Die Polizei nahm die junge Täterin fest – die “praktischerweise” ja bereits in der Psychiatrie untergebracht war und vermutlich folglich auch dorthin wieder zurückkehren wird.

Personal unter Schock

Der genaue Tathergang und das Motiv des Terror-Teenies sind noch unklar; die Ermittlungen laufen “auf Hochtouren”, wird behauptet. Kaum vorstellbar, dass angesichts der täglichen Messergewalt für so etwas noch polizeiliche Kapazitäten bestehen. Der Vorfall in Paderborn reiht sich in eine Serie besorgniserregender Ereignisse ein, die ein fettes Fragezeichen hinter die Sicherheitslage in psychiatrischen Einrichtungen setzen.

Der Rest ist Routine im besten Deutschland aller Zeiten: Angehörige und Kollegen der verletzten Pflegerin stehen unter Schock, manche von ihnen können oder wollen nun erstmal nicht mehr arbeiten – und die Politik, soweit sie von diesem Einzelfall Notiz nimmt, fordert wieder mal strengere Sicherheitsmaßnahmen und eine intensivere Überwachung gefährdeter Personen. Dabei wird selbst innerhalb geschlossener Anstalten die Unterbringung und Sicherung von potenziell gefährlichen Patienten immer aufwändiger und schwerer – so wie auch im öffentlichen Raum die Überwachung islamistischer U-Boote durch staatliche Sicherheitskräfte Unsummen verschluckt. Es ist eine vergebliche Anstrengung, da der Nachschub an Folgetätern nicht abreißt.