In ihrem Jahresgutachten haben die „Wirtschaftsweisen“ ein vernichtendes Urteil über die deutschen Staatsfinanzen gezogen, die – trotz und wegen Rekordschulden – in einem katastrophalen Zustand sind. Das diesjährige Wirtschaftswachstum liegt bei jämmerlichen 0,2 Prozent, für das nächste Jahr werden 0,9 Prozent prognostiziert. Der wirtschaftliche Zusammenbruch führt zu einem Einbruch der Steuereinnahmen, zugleich nimmt die Regierung in den nächsten Jahren Kredite für hunderte Milliarden Euro auf, deren Zinsen explodieren. So erklärte die Wirtschaftsweise Veronika Grimm: „Ab 2029 geben wir die gesamten Einnahmen des Staates für Soziales, Verteidigung und Zinszahlungen aus. Für mehr ist laut Finanzplanung kein Geld da. Diese Finanzplanung ist ein Offenbarungseid.“

Sollte diese Regierung also bis zum Ende der Legislaturperiode durchhalten, wird sie dem Land endgültig den Rest gegeben haben. Deutschland gibt Milliarden allein für Sozialleistungen für größtenteils illegale Migranten aus und für die Abwehr eines imaginären russischen Angriffs auf NATO-Gebiet aus, während es zugleich die eigene Deindustrialisierung im Namen des Klimawahns betreibt. Daraus entsteht ein Teufelskreis aus immer neuen Krediten und den entsprechenden Zinslasten. Die von einem gerade abgewählten Bundestag in aller Eile abgenickten 900 Milliarden Euro Neuschulden würden kaum Wachstum schaffen, „da es bisher zu großen Teilen für Umschichtungen im Haushalt und zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben genutzt wird“, heißt es in dem Gutachten.

Erbschafts- und Schenkungssteueranhebung gefordert: Richtige Diagnose, falsche Schlüsse

Bei dessen Übergabe sonderte Bundeskanzler Friedrich Merz die üblichen Phrasen ab: die Kritik der Ökonomen nehme er ernst, mit dem schuldenfinanzierten Sondervermögen würden verlässlich Mittel bereitgestellt, um den Sanierungsstau in Deutschland aufzulösen, die Regierung werde dies durch Maßnahmen begleiten, um Bürokratie abzubauen und Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und das Grundanliegen des Sachverständigenrates, Investitionen und Innovationen zu fördern, teile er. Allerdings fiel auch den Wirtschaftsweisen nichts Besseres ein, als eine Erhöhung der Erbschafts- und Schenkungssteuer zu fordern, da die derzeitigen sehr hohen Erbschaften und Schenkungen vergleichsweise gering besteuert würden. Damit eine höhere Steuer für Betriebsvermögen Unternehmen nicht übermäßig belaste, könne die Steuerlast gestundet werden, schlagen sie vor.

Grimm lehnt dies jedoch ab und formulierte eine abweichende Meinung. Eine höhere Besteuerung von vererbtem Betriebsvermögen wäre angesichts der aktuellen Investitionsschwäche „geradezu fahrlässig“, schrieb sie. Ihre Kollegen plädieren jedoch mehrheitlich für eine weitere Steuererhöhung, anstatt einen massiven Rückbau des immer weiter wuchernden Staatsmolochs mit seinen oft überflüssigen Ministerien, zahllosen Versorgungsposten et cetera zu fordern. Mit solchen „Weisen“ wird sich in diesem Land nichts zum Besseren ändern.