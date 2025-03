Jetzt soll Turnvater Jahn gecancelt werden: Grüne Maoisten im Vollrausch

Dank der Agitation von Grünen und Linken in Berlin musste am Freitagmorgen das seit 1861 stehende Denkmal von „Turnvater“ Friedrich Ludwig Jahn von nicht weniger als 20 Polizisten bewacht werden, um zu verhindern, dass es von Linksradikalen zerstört wird. Anstelle des legendären Gründers der nationalen Leibesertüchtigungsbewegung wollen die Kulturmaoisten lieber an ideologisch für sie passendere Personen erinnern: Bahar Haghanipour, die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, entrollte ein großes Plakat, auf dem die Berliner Sportlerin Rosl Persson zu sehen war. „Es gibt großartige weibliche Vorbilder im Sport, die mehr Aufmerksamkeit verdienen“, so Haghanipour.

Die Grünen schlagen daher vor, anstelle von Jahn an Persson zu erinnern – natürlich nicht ohne die woke Unsitte, historische Persönlichkeiten unter Ausblendung von Zeitzusammenhängen und historischen Paradigmen mit totalitärer Unerbittlichkeit nach den moralischen Maßstäben der Gegenwart zu beurteilen: Jahn werde als Turnvater gefeiert, doch seine „nationalistische, antisemitische und antifeministische Haltung“ werde oft verschwiegen, beklagen sie – auch wenn diese Zuschreibungen auf praktisch jeden historisch herausragenden Mann des 19. Jahrhunderts zutrifft. Die Idiotie, woran sie in diesem Fall festgemacht werden, ist jedoch selbst für Grünen-Verhältnisse bemerkenswert: Als Belege für Jahns „Antifeminismus“ zieht man das Zitat heran: „Nicht für die grübelnde Wissenschaft, nicht für die große Weltbühne schuf die Natur das Weib“. Stattdessen sei sie „Schöpferin des häuslichen Glücks“. Zu einer Zeit, da der Begriff Feminismus nicht einmal erfunden war, war eine solche Aussage in jeder Hinsicht respektvoll gemeint und wurde auch so verstanden.

Bilderstürmerische Zerstörungswut

Mit ihrem Jahn-Bashing schlossen sich die Grünen einem Antrag der Linken aus Neukölln an, die damit den seit Jahren währenden Kampf des Netzwerks „Frauen in Neukölln“ gegen das Denkmal unterstützen. Wichtigeres hat man am Shithole an der Spree anscheinend nicht zu tun, als auch noch die letzten verbliebenen Erinnerungsstätten deutscher bürgerlicher Kultur und schleifen. Der heutige „Internationale Frauentag“ bietet natürlich den willkommenen propagandistischen Hintergrund für dieses alberne Theater. Bislang hatten Linke und Grüne sich mit der Forderung nach der Entfernung des Denkmals begnügt; nun zauberten sie die 2010 im Alter von 102 Jahren verstorbene Rosl Persson als Alternative aus dem Hut, eine sicherlich faszinierende Dame, die allerdings niemand kennt und die nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag aufweisen kann.

Es ist typisch für die ewige bilderstürmerische Zerstörungswut der Linken, die nicht eher ruhen, bis alles Nationale aus dem deutschen Leben ausgetilgt ist. Vor einem Jahr wollte die Grüne Jugend in Frankfurt am Main Straßen umbenennen, die nach Martin Luther, Richard Wagner, Theodor Fontane, Richard Strauss und – hier ebenfalls – „Turnvater“ Jahn benannt sind – weil diese alle Antisemiten gewesen seien und jede Beurteilung ihres monumentalen Wertes hinter diesem Attribut selbstverständlich zurückzustehen habe. Mit den Gedenken an die Architekten totalitärer kommunistischer Regimes, linken Massenmördern und deren Theoretiker sowie Antidemokraten von Karl Marx, Rosa Luxemburg bis Che Guevara hat die linksgrüne Woko Haram hingegen keine Probleme. Und hinter alledem steckt der pathologische Deutschlandhass der deutschen Linken, die nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit des eigenen Landes zerstören wollen.