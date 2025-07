Jetzt warnen sogar namhafte Staatsrechtler: Linksextreme SPD-Kandidatin Brosius-Gersdorf darf nicht Verfassungsrichterin werden

Die drohende Berufung der von der SPD als Bundesverfassungsrichterin nominierten Juristin Frauke Brosius-Gersdorf sorgt weiterhin für Empörung. Die in bizarren öffentlichen Einlassungen freimütig bekannten Positionen der Potsdamer Rechtswissenschaftlerin veranlassen nun auch namhafte Juristenkollegen, die Nichteignung Brosius-Gersdorfs für das Karlsruher Höchstgericht zu bekräftigen. Konkret geht es dabei um die ungeheuerliche Behauptung „Wir haben die Möglichkeit, Einzelpersonen Grundrechte zu entziehen“, die sie vor einem knappen Jahr bei Markus Lanz äußerte, wie auch ihr populistisches und effektheischendes Plädoyer für ein AfD-Verbot, das sie der “Verfassungsfeindlichkeit” der AfD begründete – obwohl es sich dabei um eine perfide und faktenfreie Unterstellung handelt, die auch durch verzweifelte Gefälligkeits-“Gutachten“ und mediales Dauerfeuer nicht wahrer wurde. Außerdem war Brosius-Gersdorf für eine strikte Corona-Impfpflicht und für das Gendern des Grundgesetzes eingetreten.

Der Oldenburger Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler stellt unmissverständlich klar: „Das Verfassungsgericht soll die Bürger gegen den übergriffigen Staat schützen. Deshalb brauchen wir Richter, die von der Freiheit her denken und die Verfassung schützen wollen. Wir brauchen keine Richter, die über den Entzug von Grundrechten schwadronieren.“ Genau das ist es allerdings, was die SPD und der Linksstaat wollen: Mit der Berufung einer offenkundig in jeder Hinsicht ungeeigneten und brandgefährlichen, dafür ideologisch linientreuen Kandidatin wie Brosius-Gersdorf soll der Würgegriff des Staates um die Bürger noch enger gezogen und zugleich auch der Boden für ein erfolgreiches AfD-Verbot bereitet werden – wohl wissen, dass diese Mittel zur Ausschaltung der Opposition mit Richtern, die noch auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, eigentlich nicht möglich wäre. Insofern muss auch diese Nominierung als Teil eines anhaltenden Putsches von oben interpretiert werden, der seit Jahren im Gange ist, um den gesamten Staatsapparat gegen unliebsame, also nicht-linke Bürger in Stellung zu bringen. Nun bleibt abzuwarten, ob die Union auch vor dieser historischen Aufgabe versagt, indem sie die SPD-Forderung aus machtpolitischen Gründen abnickt. Man kann eigentlich schon jetzt Gift darauf nehmen.

Haarsträubende Einlassungen

Neben ihren für werte- und freiheitsorientierte Verfassungsjuristen haarsträubenden Einlassungen bringt Brosius-Gersdorf auch christliche Konservative zur Weißglut – und zwar mit ihren Ansichten zur Abtreibung: Die Bundesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben (CDL), Susanne Wenzel kritisiert sie die radikale Abtreibungsagenda von Brosius-Gersdorf, die Menschenrechte praktisch erst ab der Geburt anerkennen möchte und als stellvertretende Koordinatorin der „Arbeitsgruppe Schwangerschaftsabbruch“ Mitglied der von der Ampel-Regierung eingesetzten „Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin“ war. Deren Abschlussbericht vom April 2024 hatte sich vehement gegen die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht gestellt, das in zwei Grundsatzurteilen von 1975 und 1993 dem ungeborenen Leben ab dem Zeitpunkt der Nidation (Einnistung der Eizelle) das volle Lebensrecht zuerkannt hatte.

Sowohl Überzeugungskraft als auch Konsistenz beider Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes bezeichnete Brosius-Gersdorf als „überschaubar“, sprich: unvollständig. Wenzel beklagt, damit distanziere sich die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht “mehr als eindeutig” von eben dessen über Jahrzehnte geltenden Rechtsprechung, die auf dem Boden des Grundgesetzes stehe. „Jemand, der Kindern vor der Geburt die Menschenwürde nicht zuerkennen will, ist aus Sicht der CDL als Richterin oder sogar zukünftige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes nicht tragbar. Würde die CDU diese Kandidatur zulassen, würde sie an der Aufhebung des uneingeschränkten Lebensrechtes von Kindern vor ihrer Geburt mitwirken“, heißt es weiter in der Stellungnahme der CDL, die die Unionsparteien auffordert, „diese Kandidatur im Wahlausschuss des Bundestages und im Bundestag und Bundesrat nicht zu unterstützen und einen geeigneten Kandidaten für dieses bedeutungsvolle Amt auszuwählen, der nicht als politischer Aktivist in roter Robe über Fragen unseres Grundgesetzes entscheidet, die zentrale gesellschaftliche Auswirkungen haben“.