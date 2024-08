Jobs abbauen und Standorte ins Ausland verlagern, aber vor der AfD warnen: Systemtreue Konzerne mischen sich in Ost-Wahlkampf ein

Derzeit deutet alles darauf hin, dass die AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen am 1. September Kanter- bis Erdrutschsiege erringen wird. Alle Dämonisierungskampagnen konnten daran bisher nichts ändern und haben vermutlich sogar den Zuspruch zur AfD massiv verstärkt – weil die Menschen es endgültig leid sind, von den Versagerparteien und ihren Medien vorgeschrieben zu bekommen, was sie zu sagen, zu denken und zu wählen haben. Besonders die bei älteren dortigen Wählern noch sehr lebhafte Erinnerung an die DDR und die Imprägnierung gegen einen sozialistischen Lügenstaat haben hier für Vigilanz und Resistenzen gesorgt.

Dies hält über 40 deutsche Unternehmen, überwiegend große Familienbetriebe, jedoch nicht davon ab, ab heute eine weitere hochgradig unfaire, antidemokratische und zudem maximal verlogene Kampagne gegen die AfD mit den ewig gleichen abgedroschenen Phrasen zu starten: Unter dem nur mehr als erbarmungswürdig idiotisch zu bezeichnenden Titel „Made in Germany – Made by Vielfalt“ wird da wieder einmal das Märchen von der angeblichen ”Fremdenfeindlichkeit” der AfD heruntergebetet – in ebenso schamloser wie dreister Wiederholung der Unterstellung, die AfD sei gegen Zuwanderung per sei, obwohl diese explizit gegen qualifizierte und gut integrierte Migranten nicht das Geringste hat, wohl aber gegen Einwanderung bildungsferner und krimineller Subjekte in die Sozialsysteme. Im Vertrauen darauf, dass nicht nur die ahnungslos-gehirngewaschenen Mitläufer des Linksstaats, sondern auch eigentlich vernunftsbefähigte gebildetere, aber dafür vorsätzlich ignorante Bevölkerungsteile das Märchen schlucken, unter einer AfD-Regierung müssten alle Fachkräfte mit Migrationshintergrund das Land verlassen, woraufhin Krankenhäuser ohne Mitarbeiter zurückbleiben und die Unternehmen zusammenbrächen, wird die Verhetzung der Opposition unbeirrt fortgesetzt.

„Wir wollen Menschen sensibilisieren. Denn es ist hochgefährlich, was da gerade passiert – zum einen für unsere Demokratie und zum anderen für unseren Wirtschaftsstandort“, faselt Kampagnen-Initiator Timm Mittelsten Scheid, der selbst Gesellschafter des Direktvertriebskonzerns Vorwerk ist. Man muss sich wirklich wundern, was solche Unternehmer geraucht haben oder in welchem Paralleluniversum sie leben, solche Behauptungen aufzustellen, ohne dabei rot vor Scham zu werden. Ansonsten beteiligen sich unter anderem, Miele, Oetker, Stihl, Claas, Sennheiser, Schüco und übrigens auch Trigema, wo mit dem Abgang des langjährigen Chefs Wolfgang Grupp offenbar auch die Vernunft in den Ruhestand gegangen ist. Mit Blick auf die geplanten Chipfabriken an Standorten wie Dresden und Magdeburg schwadroniert Scheid, ironischerweise wenige Tage, nachdem der von der Ampel mit 10 Milliarden Euro Steuergeld zugeschissene Intel-Konzern den weltweiten Abbau von 15.000 Stellen ankündigte: „Wenn die Firmen dahinter keine Mitarbeiter finden, die in den Osten gehen oder überhaupt nach Deutschland, dann wird das nichts mit den Chipfabriken und den lokalen Zulieferern.“

Auch andere Firmen müssten in Zukunft anderswo produzieren, wenn sie hier keine Mitarbeiter mehr fänden, raunt Scheid: „Die Menschen sollten über die Folgen nachdenken, bevor sie bei den Landtagswahlen leichtfertig ein Kreuz auf dem Wahlzettel machen, das einfach nur ihrer Wut Ausdruck verleihen soll.“ Deutschland brauche Vielfalt und Menschen aus den verschiedensten Regionen der Welt: „Wenn wir keine Vielfalt haben, fehlen Einflüsse und Ideen und daraus folgend in der Zukunft neue Technik und neue Produkte“, so Scheid weiter. Dass sich Familienunternehmen so offensiv in der Öffentlichkeit positionieren, sei zwar ungewöhnlich. „Manchmal muss es aber sein. Und dieser Moment ist jetzt“, ergänzt er. Bei den Zielen zeigt sich der Vorwerk-Gewerkschafter optimistisch. „Wir können dazu beitragen, einen neuen gesellschaftlichen Diskurs zu starten.“ Den gesellschaftlichen Diskurs starten, indem die Opposition verleumdet und Andersdenkende zu irrationalen Wutbürgern gestempelt werden? Das ist wahrhaft zu komisch. Dass die regierende Politik die Menschen für zu blöde hält, eigene Wahlentscheidungen zu treffen, ist ja nichts Neues; dass dies nun aber auch schon Manager tun, ist neu.

Desillusionierung und Toleranzerschöpfung

Wie wahlweise verblödet oder heuchlerisch muss man eigentlich sein, vor den angeblichen wirtschaftlichen Auswirkungen der Politik einer noch nirgendwo regierenden Oppositionspartei zu warnen, während im Hier und Jetzt die real regierenden Parteien für die beispielloseste Arbeitsplatz-, Wohlstands- und Industrievernichtung aller Zeiten sorgen? Das atemberaubend naive, unterkomplexe und arrogante Geschwätz des Vorwerk-Mitgesellschafters und der gesamte Tenor der “Made by Vielfalt”-Kampagne macht zumindest teilweise erklärlich, wieso Deutschland in einen derart desolaten Zustand geraten konnte: Denn was Scheid hier überheblich als bloße Wutbekundung abtut, ist in Wahrheit die Verzweiflung der Bürger über eine Regierung, die sämtliche Existenzgrundlagen des Landes ruiniert. Die Desillusionierung und Toleranzerschöpfung der Menschen angesichts dieser verfehlten Politik von oben herab als irrationales Verhalten unmündiger Kinder abzutun, die der Belehrung von geistig gleichgeschalteten Mitläufern und Systemkonformisten des linksgrünen Ökosozialismus bedürften, wird sich – hoffentlich – an der Wahlurne als Bumerang erweisen.

Bleibt die Frage, ob sich die teilnehmenden Unternehmen tatsächlich einbilden, mit einer altmodischen Plakatkampagne Erfolg zu haben, die nichts anderes tut, als das zu wiederholen, was bei immer mehr Menschen immer weniger verfängt – oder ob sie sich mit dem Altparteienkartell gut stellen wollen, von dem sie sich, in einer Art Stockholm-Syndrom, noch mehr Subventionen und Erleichterung erhoffen. Zumindest bei einigen der teilnehmenden Firmen ist es weder das eine noch das andere, sondern die reine Verlogenheit – denn sie glauben offenbar selbst nicht an das, was sie erzählen: Miele kündigte etwa vor zwei Monaten an, 1.300 Stellen in Deutschland abzubauen und nach Polen zu verlagern… und dies hat nichts mit der AfD zu tun, sondern just mit der Politik, die angeblich für “Vielfalt” und “Zukunft” steht, aber für die teuersten Energiepreise der Geschichte ebenso verantwortlich ist wie für einen beispiellosen Verfall an Bildung und öffentlicher Sicherheit eben dank dieser “Vielfalt”. Während dieselben deutschen Firmen hierzulande in buntem Patriotismus schwelgen und auf unseriöse Weise durch Angstpropaganda in den Landtagswahlkampf eingreifen, zeigen sie mit ihrer Standortpolitik überdeutlich, wo sie die wahre Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland verorten. Denn die Heuchelei perfekt zu machen, produzieren viele der Unternehmen, die sich jetzt als Sachwalter des deutschen Mittelstands aufspielen, schon seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland und schon gar nicht in Sachsen oder Thüringen.

Späte Antwort auf die “Industrielleneingabe”?

Apropos Thüringen: Dort musste der Bratwursthersteller Holzapfel nach fast 210 Jahren (!) Insolvenz anmelden, weil die Ampel-Politik in weniger als drei Jahren das schaffte, was sämtliche Kriege und Krisen seit 1815 nicht vermocht haben. Und in der Thüringer Auto- und Zuliefererbranche gingen allein in den ersten vier Monaten diesen Jahres mehr als 2.000 Arbeitsplätze verloren. All das wohlgemerkt unter einer linken Regierung. Die Autoindustrie als Rückgrat der deutschen Wirtschaft kollabiert – aber Unternehmen trommeln gemeinsam mit den Parteien, die dafür verantwortlich sind, gegen die AfD? Der Vorgang ist an Schizophrenie nicht mehr zu überbieten. Doch wenn sich weite Teile der Wirtschaft mit ihren Peinigern solidarisieren und dann wieder die schlechten Wettbewerbsbedingungen beklagen, haben sie ihren Untergang im Prinzip verdient.

Was ausländische Fachkräfte tatsächlich abschreckt, nach Deutschland zu kommen, ist nicht die AfD, sondern sind die täglichen Meldungen über Messermorde, Gruppenvergewaltigungen, die marode Infrastruktur, die gigantische Steuerlast und die Bürokratie. Zudem wüsste man von den Unternehmen, die sich an der Kampagne beteiligen gern, wie viele Syrer, Afghanen, Iraker oder Somalier sie selbst eigentlich eigestellt haben, um ihre Belegschaft “vielfältiger” zu gestalten. Die ernüchternde Wahrheit bleibt den Adressaten ihrer Wahlkampfeinmischung natürlich verborgen und so kann man diesen unternehmerischen Haltungsgroßmäulern nur Heuchelei und bürgerferne Arroganz konstatieren. Soll diese Kampagne, 92 Jahre später, also die Antwort auf die damalige “Industrielleneingabe” der deutschen Wirtschaftsmagnaten vor Hitlers Machtergreifung sein – dass man diesmal vermeintlich auf der “richtigen” Seite der Geschichte stehen will? So etwas kann nur glauben, wer die phantastische Projektion von der AfD als “faschistische” Partei verinnerlicht und jeden Boden der Realität verlassen hat. Wenn die Firmen noch einen Funken Anstand, Mut und vor allem Selbsterhaltungstrieb hätten, würden sie gegen den Wahnsinn der Ampel-Regierung zu Felde ziehen, der eine beispiellose Insolvenzwelle bewirkt – und nicht die einzige Partei kriminalisieren, die für einen veritablen Politikwechsel steht.