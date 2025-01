Journalismus am Abgrund: Correctiv, die „Main-Post“ und die Potsdam-Lüge

Auch wenn es so klingt und so wirkt: Maria-Mercedes Hering ist kein Name aus einer Drei-Fragezeichen-Folge und stammt auch nicht aus der Feder der unumstrittenen Hörspiel-Päpstin Heikedine Körting. Nein, Maria-Mercedes Hering existiert wirklich… oder anders gesagt: Maria-Mercedes Hering hat tatsächlich Eltern, die ihrem Kind den Namen Maria-Mercedes Hering gegeben haben. Das muss man sich mal vorstellen.

Nun ist Frau Maria-Mercedes Hering fürwahr kein Niemand, sondern im investigativen Journalismus ganz gewiss eine echte Hausnummer, die man eines Tages im gleichen Atemzug mit Günter Wallraff und Jack Anderson nennen wird. Was gar kein Wunder ist – denn sie ist Mitglied von “Correctiv”, durfte auch schon für den “Spiegel“ schreiben, beteiligt sich an linksextremen Infoveranstaltungen und macht Wahlkampfberichterstattung. Doch nicht nur das: Frau Maria-Mercedes Hering arbeitet auch für die “Augsburger Allgemeine” und schreibt außerdem noch für die eine oder andere Lokal-Gazette. Wie zum Beispiel gestern, am 23. Januar 2025, für die “Main-Post”, den unangefochtenen Lokalmatador unter den Tageszeitungen in Unterfranken.

„Wie das Potsdamer Geheimtreffen nachwirkt“ überschreibt Frau Maria-Mercedes Hering ihren Artikel. Dieser selbst enthält nichts weiter als eine Aneinanderreihung lange bekannter, als unwahr erwiesener Narrative jenes „Recherchenetzwerkes“, das nichts weiter ist als ein steuergeldgepamperter loser Haufen bedeutungsschwangerer linker Aktivisten, die wie einst Claas Relotius gerne Geschichten erzählen. Was “Correctiv” dabei vor allem aber nicht macht, ist echter Journalismus in der klassischen Form, Tatsachen zu berichten und Behauptungen zu belegen, so, wie man das von einer Recherche eigentlich erwarten müsste.

Schwachkopf-Journalismus aus Unterfranken

Doch diesen Anspruch hat das Journo-Bordell von David Schraven, dessen Frau auf keinen Fall aus Bottrop kommt, überhaupt nicht. Wie inzwischen gerichtlich klipp und klar bestätigt wurde, handelt es sich bei der sogenannten “Correctiv-Recherche” zu Potsdam eben nicht um eine Recherche, also um dokumentierte Tatsachenbehauptungen – sondern um Meinungsäußerungen. Meinungen kann man haben, und Meinungen kann man verwerfen; Tatsachen hingegen sind unverrückbar. Doch solche Feinheiten sind etwas, mit dem sich Frau Maria-Mercedes Hering und Konsorten nicht aufhalten. Denn das hieße ja, sie würden Journalismus machen.

Spannend ist, dass sich die “Main-Post”, zweifellos die “publizistische Nummer eins” rund um Kitzingen, Goßmannsdorf, Scheinfeld und Volkach, nicht entblödet, dieser himmelschreiend dummen Propaganda auch ein Jahr später noch einen Platz im Blatt zu lassen. In ihrem Text empört sich Frau Maria-Mercedes Hering darüber, dass der Jurist und Potsdam-Geheimtreffen-Teilnehmer Ulrich Vosgerau „erneut“ juristisch gegen den Text von “Correctiv” vorgeht. Ja, ist es denn zu fassen, dass ein Rechtsanwalt tatsächlich sein gutes Recht in Anspruch nimmt? Im Kopf der “Correctiv”-Mitläufer gilt der juristische Weg offenkundig nur für Politiker, die – übrigens völlig zu Recht – als “Schwachkopf” bezeichnet werden.

Karla Kolumna ist überall

„Nach einem Jahr sorgte ein Treffen von Rechtsextremen für Aufsehen. Haben die Recherchen Bestand?“ Mit dieser wenig schlauen rhetorischen Frage sinniert die Linksaktivistin Maria-Mercedes Hering über den Hintergrund der Potsdam-Kampagne. Die Antwort ist klar und eigentlich längst gegeben (und das könnte diese schreibende Provinzredaktrice wissen, wenn sie sich mit eben den von Ulrich Vosgerau erfolgreich angestrebten Klagen und den seitherigen Urteilen beschäftigt hätte): Nein, haben sie nicht! Ich habe selten erlebt – und ich bin selbst “abmahnerprobt” –, dass im Gefolge einer sogenannten “Recherche” so viele Unterlassungserklärungen abgegeben werden mussten wie im Falle dieser “Correctiv”-Operation. Trotzdem halten Randfichten wie Maria-Mercedes Hering (und David Schraven, dessen Frau womöglich doch aus Bottrop kommt) an ihren Unwahrheiten fest.

Doch das Schlimme ist: Medien wie die “Main-Post” geben diesen Falschbehauptungen und Verzerrungen immer wieder eine Bühne. Der gemeine Unterfranke, der neben „der Zeitung“ (hier also besagter “Main-Post”) lediglich „die Nachrichten“, also die ARD-“Tagesschau” oder das ZDF-“Heute journal”, konsumiert, glaubt den quartalsirren Aktivisten von “Correctiv”. Wird schon was dran sein, sonst würden sie es ja nicht ständig sagen und schreiben! Das Medium aus Würzburg macht sich damit, wie viele andere mehr, stellvertretend für eine ganze Zunft mitschuldig der wahren Verhetzung und Desinformation. Sie sind Mittäter im Kampf der Kulturen, in dem offenkundig jedes Mittel recht ist. Und dies auf Kosten des ordentlichen und gut gemachten Journalismus. Aber das ist Figuren wie Maria-Mercedes Hering egal. Übrigens: Heikedine Körting ist mit ihrem Europa-Verlag auch für die Benjamin-Blümchen-Hörspiele zuständig. Dort gibt es eine Karla Kolumna – und sie muss zweifellos eine Verwandte von Maria-Mercedes Hering sein. Doch einen solchen verlogenen Text wie den der Pro-“Correctiv”-Aktivistin würde sich nicht mal die rasende Reporterin trauen.