Journalisten anzeigen? „Tue ich nicht, habe ich nie gemacht!” – Faeser lügt auch nach ihrer Amtszeit dreist weiter

Dass sich Politiker widersprechen, ist eine Binse. Geschenkt. Dass Politiker Fehler leugnen, nichts Neues. Dass Politiker Unfug erzählen, kommt vor. Gleich alle drei Verfehlungen gemeinsam, sogar in einem einzigen Interview, das stellt allerdings einen gewissen Seltenheitswert dar. Deshalb war es ein besonderer Auftritt der ehemaligen Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die jüngst auf einer Veranstaltung der SPD in ihrem Wahlkreis Gießen zu ihrer Rolle mit Blick auf das skandalöse Strafverfahren gegen den Chefredakteur des „Deutschland Kurier“, David Bendels, angesprochen wurde. Das Amtsgericht Bamberg hatte diesen am 7. April 2025 wegen eines erkennbar satirischen Memes zu einer siebenmonatigen (!) Bewährungsstrafe verurteilt, weil er der innenministrierenden Linksextemistin Faeser am 28. Februar 2024 die Worte „Ich hasse die Meinungsfreiheit!“ öffentlich in den Mund gelegt hatte.

Natürlich kannte Faeser diesen Fall, der auch weit über die alternativen Medien hinaus große Wellen geschlagen hatte. Waren es nun also Erinnerungslücken, Unkenntnis oder bewusste Lüge der 55-Jährigen, als sie aktuell mit Blick auf die Frage, jemals eine Anzeige gegen Journalisten gestellt zu haben, ebenso kategorisch und unmissverständlich wie eben auch wahrheitswidrig, antwortete: „Das tue ich nicht, habe ich auch nie gemacht. Ich bin froh, dass ich Ihnen jetzt mal die Gelegenheit habe, das zu sagen.“ Kein Wort dazu, dass der Vorstoß für Ermittlungen gegen den Kollegen ausdrücklich von ihr persönlich kam – womit sie das Verfahren durch einen unterschriebenen Strafantrag erst ins Rollen brachte. Faeser bestritt auch, von der Strafanzeige gegen den Youtuber Tim “Love Priest” Kellner Kenntnis zu haben, obwohl es auch hier zu einer hohen Geldstrafe für den Angeklagten kam, die ebenfalls zu einer starken öffentlich Resonanz führte.

Faeser beschädigte die Demokratie schwer

Im Falle Bendels hatte die Bundesinnenministerin ihre Anzeige mit Scheinargumenten begründet, die später fast wörtlich vom Gericht in seiner Urteilsbegründung wieder auftauchten, wonach es sich bei der Darstellung im Internet nicht um zulässige Satire, sondern um einen Missbrauch ihres Konterfeis gehandelt habe. Statt diesen autoritären Anschlag auf die Meinungsfreiheit auch nur im Entferntesten kritisch zu reflektieren, spielte sich Faeser dreist als deren Verteidiger auf und verkündete schwülstig, sie werde sich immer dafür einsetzen, dass “Demokratie und Pluralismus möglich” seien, und werde „alles“ für die unbehelligte Rede „geben“. Solche Heucheleien sind nicht nur Nebelkerzen, sondern Blendmanöver dieser Genossin.

Ein weiterer Beleg für das Ausmaß der Irreführung, Faeser habe Journalisten nie strafrechtlich drangsaliert, ist das ebenfalls von ihr verhängte Verbot des Magazins „Compact“, welches später vom obersten Verwaltungsgericht in Leipzig wieder aufgehoben wurde. Faeser erwähnt dies zwar, zeigt sich aber völlig uneinsichtig dafür, wie extrem der übergriffige Polizeistaat hier über das Ziel hinausgeschossen war. Die Ambivalenz ihrer Aussagen wirft ein fragwürdiges Licht auf den Charakter dieser linken Aktivistin, die stets eine fatale Fehlbesetzung im Amt war. Auch wenn sie sich im Fall “Compact” zwar später korrigierte, hinterließ sie massive Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit hinterließ. Sich die Dinge so zurechtzulegen, wie man sie gerade gebrauchen kann, ist typisch für Faeser und kontrastiert mit den Idealen, die die Hessin einigermaßen erfolglos an sich selbst anlegt. Das Bild über sie bleibt polarisierend und komplex zugleich, das rhetorische Verteidigen von Werten und das konkrete Handeln stehen diametral gegeneinander. Fakt ist, dass bei ihrer Art der angeblichen „Extremismusbekämpfung“ Artikel 5 des Grundgesetzes regelmäßig unter die Räder geriet.

Behördenmissbrauch für politische Ziele

Faeser gibt sich bis heute unehrlich und hypersensibel gegenüber Kritik; sie bleibt in ihren spärlichen Einlassungen oftmals schwankend, verschleiernd, entschuldigend und unpräzise. Sie misst mit zweierlei Maß, konfrontiert man sie mit der nachweislichen Tatsache, dass sie Behörden wie den Bundesverfassungsschutz für ideologische Ziele zur Bekämpfung und Verfolgung des politischen Gegners missbraucht hat. Gerade in diesem Beeich gab es frappierende Grenzüberschreitungen bis hin zu einem regelrechten Tugendterror. Wiederholt hat Faeser die “Kavallerie” am frühen Morgen vor die Haustür ihrer Gegner gehetzt und medienwirksame Razzien gegen “Rechts” und gegen “Umstürzler” veranlasst, statt sich um die realen Herausforderungen der inneren Sicherheit durch Islamismus oder Antifa-Terror zu kümmern.

Faeser stand als Ministerin für den Inbegriff einer Gesinnungsethik, die sie mit allen Mitteln der Repression durchsetzen wollte – gegen alles und jeden, was nicht im Einklang mit der militanten Antifa-Mentalität steht. Dafür feierten sie ihre linksradikalen Fans und Anhänger, dem kritischen Bürgern und auch externen Betrachtern graute es angesichts der fehlenden Ausgewogenheit dieser Chefin des wichtigen Innenressorts. Bei Faeser wurden Hybris und Abgehobenheit zum Katalysator für Zynismus. Noch wenn man sie heute reden hört, bestätigt sich das Vorurteil, wie schnell Einfluss, der in den falschen Händen liegt, für rechtsstaatswidrige Willkür instrumentalisiert werden kann. Daran hat sich allerdings auch nach Faesers Rückzug aus der Bundespolitik nichts geändert: Die Berliner Klasse frönt weiter dem autokratischen Elitarismus. Das Sinken jeglicher Hemmschwellen ist weiterhin ein systematisches Problem unserer Gesellschaft, das sich unter dem Brennglas der Macht noch einmal verstärkt. Wer, wie Faeser, jeglichen Skrupel und Respekt vor Machtmissbrauch und Zweckentfremdung von Polizei und Justiz verloren hat, erweist der wahren Demokratie einen Bärendienst.