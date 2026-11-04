Journalistischer Offenbarungseid: Die “Rheinpfalz“ erklärt ihren Lesern die AfD

Rheinland-Pfalz geriert sich schon lange als Musterland, wenn es um die Diffamierung der AfD und um die Sabotage ihrer politischen Rechte geht – und die pfälzische Regionalpostille „Rheinpfalz“ stellt sich dabei immer wieder bereitwillig als propagandistisches Sturmgeschütz zur Verfügung, als Vertreterin eines erbarmungswürdigen journalistisch Mittelmaßes. Ganz in dieser Tradition hat sich nun der Chefredakteur (!) Yannick Dillinger höchstpersönlich sich einer –vorgeblichen – Analyse des AfD-Programms gewidmet – und diese fiel erwartungsgemäß denkbar unterkomplex und einseitig aus. Entweder hat Dillinger das, worüber er hier schreibt, nicht verstanden – oder er hat es nicht gelesen. Um in vorgefasste Ressentiments hineinzuspielen, die in seinem Leserkreis größtenteils lange verinnerlicht sein dürften, reicht die bizarre Oberflächlichkeit seiner Wiedergaben aber allemal.

Die AfD behaupte, so Dillinger, mit ihren Ideen Deutschland wieder auf den rechten Pfad zu bringen. Viele Menschen würden ihrer „Erzählung“ folgen, doch der „Realitätscheck“ lasse „AfD-Vorhaben zerplatzen“, behauptet er vollmundig. Das Parteiprogramm der AfD halte in zentralen Punkten einem “Abgleich mit der Wirklichkeit” nicht stand. Beim Thema Migration brauche es nämlich „Herz und Verstand“, so Dillinger; „Empathie und Ordnung gehören austariert“. Am Austarieren hätten AfDler wie Markus Frohnmaier oder Lena Kotré, die versprechen abzuschieben, „bis die Startbahn glüht“, allerdings kein Interesse. Gehe es der AfD um rechtsstaatliche Rückführungen? Oder darum, auch jene Menschen einzuschüchtern, die rechtmäßig hier leben?, fragt Dillinger – natürlich rein rhetorisch, denn seine banale Antwort steht bereits fest, und sie lautet: „In unserem Rechtsstaat entscheiden Behörden und Gerichte über Aufenthaltsrecht – und zwar im Einzelfall“. Dass die Entscheidungen in diesem “Rechtsstaat“ allerdings hunderttausendfach außer Vollzug gesetzt sind und hieraus erst der akute Handlungsbedarf entsteht, den die AfD aufgreift, scheint sich nach Ludwigshafen noch nicht herumgesprochen zu haben, obwohl das dortige Stadtbild dem “Rheinpfalz“-Chef eigentlich die günstigsten Voraussetzungen zur Revision gutmenschlicher Stanzen bieten sollte. So also sieht der „Realitätscheck“ dieses Chefredakteurs zum AfD-Programm zur Migrationsproblematik aus.

Nichts gerafft

Wenn er sich wirklich damit beschäftigt hätte, wüsste er, dass die AfD keine Menschen abschieben will, die rechtmäßig in Deutschland leben, sondern lediglich solche, die illegal eingereist sind und/oder straffällig geworden sind. In einem normalen Land wäre dies eine Selbstverständlichkeit, die gar nicht erwähnt werden müsste. Außerdem will die AfD das absurde deutsche Asylrecht reformieren, das immer neue Eisprüche und Klagen gegen abgelehnt Asylbescheide zulässt, bis die Migranten einen Anspruch auf Einbürgerung anmelden können. Und selbst wenn sie endlich offiziell abschiebepflichtig sind, scheitert ihre Ausweisung in abertausenden Fällen doch, wie aktuelle Zahlen – auf Anfrage der AfD – gerade erst wieder bestätigt haben. Von alledem findet sich bei Dillinger jedoch kein Wort.

Er macht auf demselben Niveau munter weiter mit dem nächsten Thema: Der Bildungspolitik der AfD. Hier gesteht er ihr immerhin zu, dass sie „richtigerweise“ nach Reformen rufe. Bloß sei die von ihr präferierte Rückkehr zur Förderschule als Regelfall für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht nur „menschlich problematisch“, sondern auch riskant: Wer Jugendliche und Kinder “in Schubladen” stecke, übersehe deren Talente. Dabei solle die Schulzeit doch den Grundstein für ein selbstbestimmtes Leben legen. „Wer früh Potenziale übersieht, verschenkt daher vielleicht auch Chancen für die Wirtschaft“, so Dillinger – und mit dieser Binse ist auch seine Analyse dieses Themas abgehakt. Dass die AfD lediglich die linken, völlig utopischen Inklusionspläne abschaffen will, die am liebsten noch geistig schwerbehinderte Kinder in reguläre Schulklassen stecken will, obwohl dies weder den betroffenen noch den nichtbehinderten Kinder hilft, erwähnt er nicht. Auch nichts dass gerade der Fokus auf Inklusion die Kapazitäten zur Förderung begabter Schüler verkümmern lässt, weil sich alles nur an den ideologisch zwingend durchzuschleppenden schwächsten Schülern orientiert, ist ihm keine Silbe wert. Lieber vermittelt er den Eindruck, die AfD wolle Kinder mit Förderbedarf aus reiner Menschenfeindlichkeit um ihre Bildungs- und Lebenschancen bringen.

Falsch verstanden oder nicht gelesen?

Geradezu minderbemittelt mutet die Kritik an der EU-Politik der AfD an. Dass die Partei aus der EU einen „Bund der souveränen Nationen“ machen wolle – als was sie immer gedacht war im Gründungskonzept eines gemeinsamen Europas der Vaterländer , findet in Dillingers Augen natürlich ebenfalls keine Gnade. Bei Umsetzung der AfD-Pläne müssten sich Länder „im fluiden Konstrukt erst ihren Platz suchen“, beklagt er. Die Gefahr sei sehr groß, „dass wir als exportabhängige Nation unter die Räder geraten“. Wer ein Patriot sei, riskiere „doch den Zugang zum Markt nicht. Oder?“, fragt er höhnisch – und schon ist auch dieser Programmpunkt erledigt. Dass die “Macht“ vor allem in der Übernahme fast aller EU-Kostengigantismen durch den größten Nettozahlbeitrag erkauft wird, wird nicht einmal angesprochen; auch die demokratischen Defizite der EU, die bürokratisch-zentralistische Regulierungslawine der EU-Kommission, die die deutsche Wirtschaft zu Tode stranguliert, die Zensurübergriffe aus Brüssel und vieles andere, was man an der EU kritisieren kann und muss, ist Dillinger ebenfalls nicht einmal eine Randbemerkung wert.

Dass die AfD den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht reformieren, sondern „rasieren“ will, sei „nicht schlicht, sondern bösartig“, befindet er, reichlich naiv. Eine informierte Gesellschaft brauche “ein breites Angebot an unabhängigen Medien”. Exakt dies ist jedoch der Grund, warum die AfD ja die Privilegierung eines Zwangsgebühren-Staatsfunks beenden will! Doch außer linken Stammtischparolen fällt Dillinger dazu nichts ein: „Wünschen sich die Kämpfer für Meinungsfreiheit allen Ernstes, dass Tech-Milliardäre wie Elon Musk entscheiden, was Millionen sehen?“ fragt er. Kein Wort darüber, dass ARD und ZDF seit Jahren immer schärfere Kritik wegen ihrer monströsen Linkslastigkeit, der täglichen Missachtung ihres Programmauftrags, der immer weiter steigenden Zwangsgebühren und der exorbitanten Gehälter ihrer Hierarchen auf sich ziehen; stattdessen wird unterstellt, die AfD wolle einen ausgewogenen, kritisch-distanzierten, hochinformativen öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, an dem es nicht das Geringste zu beanstanden gibt. Dass es übrigens nicht um eine völlige Zerschlagung, sondern stattdessen um die Errichtung einens Grundfunks geht, der wieder seiner eigentlichen Aufgabe nachkommt, hat Dillinger anscheinend auch überlesen.

Besorgniserregendes Demokratieverständnis

Was den Ukraine-Krieg betrifft, meint er, dass dessen Ende überfällig sei, nur würde das von der AfD geforderte Ende aller Waffenlieferungen nicht etwa das Sterben beenden, sondern die Freiheit der Ukraine gefährden. „Ein Sieg Russlands wäre eine fatale Niederlage für ganz Europa“, schmettert er in typisch regierungskonformer Linientreue. Den Krieg könne eine Person beenden – und die sitze in Moskau und sei “AfD-Fan”, bemüht er auch noch das übliche AfD-Russland-Propagandamärchen.

Fazit und Kern von Dillingers AfD-Kritik lassen jedoch tief blicken – und zeugen von einem besorgniserregenden Demokratieverständnis: „Das Muster ist immer gleich: Die AfD benennt Probleme, an denen die Politik oft gescheitert ist – und bietet Lösungen, die Probleme noch verschärfen würden. Demokraten dürfen weder mit Angststarre noch mit Verharmlosung reagieren. Sie müssen beweisen, dass es anders geht: Ordnung ohne Grausamkeit. Leistung ohne Ausgrenzung. Und Frieden ohne Unterwerfung“. Einen wesentlichen Punkt hat Dillinger wohl vergessen: Einer Oppositionspartei muss dazu erst einmal die Gelegenheit gegeben werden, sich zu beweisen – und darüber entscheiden allein die Wähler – nicht die herrschenden Parteien. Und das Votum des Souveräns darf nicht durch Brandmauern, Ausgrenzungen, Kandidatenausschluss oder gar Parteienverbote verhindert oder sabotiert werden. Demokratie funktioniert genau so: Wenn eine Politkaste über Jahrzehnte kein einziges Problem löst, sondern nur immer neue schafft, die das Land endgültig in den Ruin treiben und sich noch dazu als völlig realitäts- und reformresistent erweist, ist es logisch und das Normalste der Welt, dass diese abgewägt werden und alternativen politischen Angeboten die Chance gegeben wird.

Pseudo-Analyse bestenfalls auf Schülerzeitungsniveau

Dass im Wettbewerb der Ideen sogenannte “Leitmedien” diese Alternativen diskreditieren, indem sie ihnen Problemlösungskompetenz absprechen, und gleichzeitig den Parteien nach dem Mund reden, die diese Probleme erweislich nicht nur nicht lösen können, sondern sie sogar selbst geschaffen haben, ist Ausdruck dessen, wie pervertiert die Demokratie in diesem Staat bereits ist. Die freundlichste Schlussfolgerung aus Dillingers bestenfalls auf Schülerzeiutngsniveau zusammengestümperter Pseudo-Analyse ist die Vermutung, dass er das AfD-Programm selbst nicht gelesen oder höchstens überflogen hat. Wie der gesamte mainstreammediale Komplex, der sich selbst zum bloßen Wurmfortsatz der Altparteien degradiert hat, ist auch Dillinger zum Opfer seiner eigenen Gehirnwäsche geworden. Sein unbeholfenes Geschreibsel dient nur der Selbstbestätigung seiner Vorurteile und ist nichts anderes als eine Desinformation der Leser, ganz abgesehen davon, dass deren Intelligenz durch dieses plumpe Sammelsurium abgehangener Phrasen beleidigt wird.

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Nochmals, für die ganz Doofen: Die AfD befindet sich in der Opposition – und deren Aufgabe ist, es Alternativen zur Regierungspolitik vorzulegen. Für die Dillingers dieses Landes mit ihrer freiwillig-selbstgleichgeschalteten Schueklappenwahrnehmung gibt es außerhalb dessen, was das sich als “Demokratieretter“ und “Mitte“ aufspielende linke Altparteienkartell anbietet, nichts, was noch tolerabel wäre. Dillinger offenbart in der Maske des vermeintlichen Musterdemokraten eine zutiefst totalitäre Gesinnung; mit Journalismus hat das, was er hier vorlegt, absolut nichts zu tun. Aber schreibt nur weiter solche Gesinnungsaufsätze – der unaufhaltsame Wandel durch Einsicht wird kommen, so oder so.