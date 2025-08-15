Judenhass in Berlin: Eröffnung von israelischem Restaurant auch im zweiten Anlauf gescheitert

Wie nicht anders zu erwarten, ist auch der zweite Versuch, das israelische Restaurant „Gila und Nancy“ in der Berliner Mohrenstraße zu eröffnen, am längst allgegenwärtigen und salonfähigen Antisemitismus gescheitert. Am Mittwoch hatten sich rund 200 Irre unter dem geistreichen Motto „Wir sind eine Gruppe antizionistischer, jüdischer, israelischer und queerer Menschen. Wir protestieren gegen die Eröffnung des Restaurants ‚Gila and Nancy‘ in Berlin“ in der Mohrenstraße versammelt und dabei immer wieder die Parole „Free, free Palestine!“ gebrüllt.

Nach der Aktion kamen zwei der Randalierer an einem asiatischen Restaurant vorbei, wo vier Frauen aus Israel saßen, die sich auf Hebräisch unterhielten. Dies genügte, damit die beiden sie sofort aufs Übelste beleidigten und „Fuck Israel“, „Ihr seid die Rassisten!“ und „Geht zurück nach Europa!“ brüllten – das bedeutet, dass die Juden sich aus Israel nach Europa aufmachen sollen, wo sie beinahe ausgerottet worden wären. Dass dies der einzige Grund dafür ist, warum der Staat Israel überhaupt existiert, ist solchen fanatisierten bildungsfernen Hetzern überhaupt nicht bewusst oder ganz gleichgültig.

Verlorene Stadt der Schande

Die Polizei konnte die beiden Antisemiten schließlich von den vier Israelinnen abdrängen, die aber natürlich geschockt über diesen Ausbruch an Barbarei waren und Anzeige wegen Beleidigung erstatteten. Diese wird, erst recht im antisemitischen Shithole Berlin, aber aller Erfahrung nach im Sande verlaufen, wo der Hass auf Israel schon zum guten Ton gehört – und das nicht nur bei den massenhaft zugewanderten Muslimen, sondern auch bei Linken und Intellektuellen.

Das Restaurant „Gila and Nancy“ muss seine Eröffnung nun ein weiteres Mal verschieben – und nichts deutet darauf hin, dass es in dieser verlorenen Stadt jemals den Betrieb aufnehmen kann, weil sich immer solche Hassfanatiker finden werden, die dies zu verhindern wissen. Es ist eine einzige Schande für dieses Land, das sich selbst und aller Welt ständig einredet, wie viel es angeblich aus seiner Nazi-Vergangenheit gelernt habe.