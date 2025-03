Judenhass und Hamas-Unterstützung zahlen sich aus: Jetzt soll Baerbock die UN-Generalversammlung leiten

Die millionenschwere Unterstützung der deutschen Bundesregierung für Hamas-Terroristen (über die direkt mit den Massaker vom 7. Oktober personell verbandelte sogenannte “Flüchtlingsorganisation” UNRWA, die vom grünen Außentoastbrot Annalena Baerbock stets mit vollem Einsatz verteidigt wurde) und die freundschaftliche Nähe zu Judenhassern bei Auslandsreisen und vertraulichen Abendessen zahlen sich endlich aus: Baerbock, die peinlichste deutsche Ministerin aller Zeiten, steht nun vor einem bemerkenswerten “Karrieresprung”. Sie soll allen Ernstes als deutsche Kandidatin für den Vorsitz der UN-Generalversammlung in der Sitzungsperiode 2025/26 benannt werden. Kurze Einordnung: Diese Versammlung ist maßgeblich für die Dauerdiskriminierung Israels, die zahllosen und weit überproportionalen Resolutionen und Verurteilungen gegen den jüdischen Staat und für eine arabisch- und islamistenhörige Grundausrichtung verantwortlich. Baerbocks Grünen-Parteifreund Volker Beck findet dazu klare Worte:

Eigentlich wollte Baerbock ja, wie sie vollmundig und selbstverliebt überall herumposaunte, nach ihrem demnächst anstehenden Amtsende eine Auszeit nehmen, und betonte explizit “persönliche Gründe” für eine angebliche längere Pause. Alles nur das übliche dumme Geschwätz: Kaum bietet sich eine Chance, beißt sie wieder an. Angeblich sei sie “bereit für die Weltbühne”, heißt es aus ihrem Umfeld. In Wahrheit taugt sie nicht einmal für die Freilichtbühne eines Provinzkabaretts. Bei der UN ist die stammelnde Ex-Trampoline jedenfalls gut aufgehoben; Hauptsache, sie treibt ihr Unwesen nicht länger zum Schaden Deutschlands.

Die Nachricht über Baerbocks Nominierung , die gestern aus Regierungskreisen durchsickerte, markiere – so heißt es in regierungsnahen Medien – einen “Wendepunkt” für die 44-jährige Grünen-Politikerin, die nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung “eine neue Rolle auf internationalem Parkett” anstrebe. Auf diesem Parket hat Baerbock allerdings schon seit drei Jahren fulminant dilettiert Jeder blamiert sich eben, so gut er kann. Mit dem, was sie als Außenministerin verbrochen hat, hätte diese Dame auch einen Posten bei den dschihadistischen Schlächtern, die nun in Syrien das Sagen haben, ergattern oder bei den Taliban als hauptamtliche Schutzpatronin der als solche deklarierten “Ortskräfte” anheuern können. Trotteldeutschland und sein Geld stehen bei Schurkenstaaten und Terrorfürsten dieses Planeten hoch im Kurs. Und so gilt auch die Wahl der Grünen Anfang Juni bei der UN als Formsache: Ab September könnte Baerbock für ein Jahr dann ernsthaft die Sitzungen der UN-Generalversammlung in New York leiten. Die Simultandolmetscher dort sind vermutlich schon in heller Panik.

Russland lehnt Baerbock wegen Wehrmachts-Opi ab

Baerbocks Weg zu diesem Posten ist dennoch nicht ganz ohne Überraschungen: Ursprünglich hatte die Bundesregierung die erfahrene Diplomatin Helga Schmid für die Position vorgesehen. Doch weil Qualifikation in unserer Ineptokratie bekanntlich ein Hinderungsgrund ist, setzt die Bundesregierung auf eine “politische Besetzung”, wie es heißt – und verbrämt dies als “ein Zeichen für das starke Engagement des Landes bei den Vereinten Nationen”. Als Vorsitzende würde Baerbock den aktuellen Präsidenten, Philémon Yang aus Kamerun, ablösen und die Organisation der Generalversammlung übernehmen, deren Bedeutung angesichts der Blockaden im UN-Sicherheitsrat gestiegen ist.

Die Entscheidung stößt dennoch auch im Ausland auf Kritik – und zwar ironischerweise seitens Russland, gegen das “wir“ ja laut Baerbock Krieg führen: Der Kreml hat die Kandidatur Baerbocks scharf abgelehnt – aber nicht wegen ihrer zum Fremdschämen peinlichen Inkompetenz, sondern unter Verweis auf Baerbocks Großvater, der in der Wehrmacht gedient hatte. Dieser Einwand ist natürlich Unsinn und von allen Argumenten gegen Baerbock das am weitesten an den Haaren herbeigezogene – denn es wird sich so gut wie kein Deutscher finden lassen, dessen Vorfahren dem NS-Regime nicht irgendwie zu Diensten waren. Allerdings korrespondiert der russische Einwand – sicher nicht unabsichtlich – just mit der NS-Paranoia und Vergleichsmanie, von der in Deutschland ja jeder betroffen ist, der irgendwie ausschert. Gerade bei den Grünen, die in allem und jedem einen Nazi sehen.