Judenhasser hinterfragen keine Quellen: Fake-News über angeblich von Israel erschossene hungernde Palästinenser

Die Israel-Hasser und eingefleischten Antisemiten aus dem linken und rechten Dunstkreis bekamen diese Woche wieder Futter, um ihren Heißhunger nach Scheinbelegen für ihre Ressentiments zu stillen: Begierig zitierten sie einen Bericht der israelischen Zeitung „Haaretz“, die erfahren haben will, dass israelische Soldaten in Gaza absichtlich auf Palästinenser in der Nähe von Verteilzentren für Hilfsgüter der von den USA und Israel unterstützten Gaza Humanitarian Foundation (GHF) geschossen hätten, damit diese keine Möglichkeit erhielten, sich Nahrungsmittel zu beschaffen. Entsprechende Meldungen über wahllose Schüsse durch IDF-Soldaten auf angeblich auf an den Ausgabestellen wartende hungernde Palästinenser, die von der Hamas und ihren Medienhelfern gezielt verbreitet werden, gab es in den letzten Wochen immer wieder; erst vor kurzem wurden bei einem Angriff auf einen Bus acht palästinensische GHF-Helfer ermordet.

Diese Berichte erhitzen planmäßig die israelfeindlichen Gemüter und ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die gebetsmühlenartig vom angeblichen israelischen „Völkermord“ im Gazastreifen faseln. Diese geistigen Erben jener, die im Mittelalter an kinderblutsaufende Rabbiner und jüdische Ritualmorde glaubten und vor 90 Jahren kein Problem damit hatten, über brennende Synagogen und gelynchte jüdische Mitbürger zu frohlocken, glauben alles, was man ihnen an offensichtlichen Lügen auftischt. Dass es die Hamas ist, die den Menschen im Gazastreifen bei Todesstrafe verbietet, Hilfsgüter der GHF anzunehmen, anstatt an dem Hunger zu krepieren, die die Terroristen ihnen selbst eingebrockt haben; dass sie ihre Schergen mitunter selbst in israelischen Uniformen auftreten lässt und die eigenen Leute erschießt, um Israel die Schuld dafür anzulasten; und dass die Hamas zeit ihres Bestehens das eigene Volk ermordet, blenden sie konsequent aus.

Entlarvende Kritiklosigkeit

Auch dass Israel jeden Tag 1.000 Tonnen Lebensmittel und Versorgungsgüter, die zu einem erheblichen Teil von ihm selbst finanziert werden, ins angebliche “Konzentrationslager” Gaza zur Versorgung der angeblich von ihm zum “Genozid” vorgesehen Zivilbevölkerung durchlässt (während von den milliardenschweren Hamas-Führern in ihren Villen von Katar bis Abu Dhabi keinerlei Unterstützung kommt); dass die Hamas ein einträgliches Geschäft daraus gemacht hat, die von ihr beschlagnahmten internationalen Hilfsgüter zu Wucherpreisen an die eigene Bevölkerung zu verhökern, weshalb ihr die kostenlose Abgabe von Lebensmitteln durch die GHF-Ausgabestellen ein Dorn im Auge ist; und dass es daher auch diesmal wieder ungleich wahrscheinlicher ist, dass die Hamas an diesen Ausgabestellen deshalb auf die eigenen Menschen schießen ließ (dieselben Menschen, sie seit 20 Jahren als menschliche Schutzschilde für Angriffe aus Wohnhäusern, Krankenhäusern und Schulen gegen Israel opfert): Das ist pathologischen Antisemiten in ihrem Wahn schlicht nicht zu vermitteln. Ihre Blindheit und Weigerung, diese Zusammenhänge auch nur zu eruieren, markiert denn auch die Trennlinie zwischen legitimer Israelkritik und inferenter Voreingenommenheit aus Hass.

Noch entlarvender ist jedoch die Kritiklosigkeit gegenüber den Quellen, aus denen die angeblichen “Fakten” nachgeplappert werden. Die Tatsache, dass es sich dabei auch um israelische Medien handelt, genügt ihnen als Beweis einer besonderen Glaubwürdigkeit. So auch hier. Bei der Meldung über den angeblichen IDF-Hinterhalt auf hungernde Palästinenser wird nicht einmal hinterfragt, aus welchem politischen Lager diese gestreut werden. Auch und gerade nicht von den rechten Antisemiten der kritischen Gegenöffentlichkeit, die hierzulande sehr fein zwischen Mainstream-/Systemmedien einerseits und alternativen Medien andererseits unterscheiden und die sonst überall finstere Hintermänner ausmachen – um alles, was ihnen nicht ins Weltbild passt, als gezielte “Kampagne” abzutun. Die Zeitung „Haaretz“, die hier als Kronzeugin zitiert wird, ist dabei in Wahrheit eine Linksaußen-Postille, die in Israel in etwa dort steht, wo man in Deutschland die „taz“, das “Neue Deutschland” oder “Belltower News” der Amadeu-Antonio-Stiftung verorten könnte.

Hochselektive Quellen

“Haaretz” gilt als blindwütig propalästinensisch, seit jeher zumindest latent antiamerikanisch und als von Selbsthass auf das eigene Land und Volk getrieben – ganz so, wie man dies in Deutschland von linken identitätsverachtenden Publikationen kennt. Doch für jene, die Israel alles zutrauen und dankbar für jeden Hinweis auf das nächste “Massaker” sind, das sie anhand verlogener und falscher Quellen als wahr hinstellen, während sie umgekehrt Massaker an den Juden leugnen oder gar den 7. Oktober als “False Flag” bezeichnen (auf Grundlage derselben Propagandaquellen), spielen die Herkunft ihrer weltbildkonformen Informationen plötzlich keine Rolle mehr. Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi hatte „Haaretz“ bereits im November 2023 vorgeworfen, als „Sprachrohr für die Feinde“ Israels zu agieren. In einem offenen Brief hatte er dem Blatt konstatiert, es betreibe Desinformation und zersetzende Propaganda, um die Kriegsziele Israels zu unterminieren – eine Sichtweise, die von Liberalen bis Konservativen der israelischen Öffentlichkeit geteilt wird. Als hochselektive, aber so schön passende Quelle für kranke, hasszerfressene Hirne hierzulande taugt sie allemal. Das ist in etwa so, als würde das Bild Deutschlands im Ausland ausschließlich anhand von Artikeln der oben genannten linksradikalen Schmierenblätter, oder zum Beispiel von Aussagen Heidi Reichinneks, Carola Rackete, Luisa Neubauers und Jan Böhmermanns gezeichnet.

Wie würde es ausgerechnet den Vertretern der alternativen Medien gefallen, zum Opfer einer derart verzerrten und verlogenen Fremdwahrnehmung zu werden? Doch Fall Israels sind sie dazu nicht nur bereit, solchen Quellen zu glauben, sondern sie beteiligen sich mit Eifer an deren Kollektivverleumdung. Dass leider auch viele der ansonsten verdienstvollen Kritiker des Linksstaates, die bei den großen Streitthemen von Corona bis Ukraine auf der richtigen Seite standen, aufgrund ihres irrationalen eingefleischten Anti-Israel-Bias völlig aufs Glatteis geraten und in die gleichen Muster verfallen, die die europäische Linke zu ihren freiheitsfeindlichen Exzessen treiben, ist ein großes Unglück mit erheblichem Spaltungspotenzial.