Jugend rechts – Eltern links

Es war schon immer so: Wer jung ist, will anders sein als die Alten und das Establishment. Viele etablierte Erwachsene leben in ihrer Blase, im vornehmen Quartier, in dem die arrivierten 40- bis 50-jährigen Grünen domizilieren, fernab der sozialen Brennpunkte, Migranten–Ghettos und NoGo-Areas. Die Jungen hingegen brechen aus den behüteten Wellness-Arealen ihrer linken Eltern aus und werden im öffentlichen Raum mit der woken Realität von DEI (“Diversity, Equity, Inclusion”) konfrontiert. Die großen Problemfelder und Herausforderungen der Gegenwart – Ukrainekrieg beenden, Migration eindämmen, Energie verbilligen – lassen sich nur lösen, wenn man als kritischer Bürger exakt die Positionen vertritt, die vom politmedialen Komplex als “AfD-nah” bis hin zu “voll nazi” abgetan werden.

Dies verhindert jede offene Debatte und freie Diskussion, macht die Opposition handlungsunfähig und lähmt die Demokratie. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung (FDGO) geht an diesem Lähmungszustand sukzessive zugrunde. Die Bevölkerung hat dies erkannt: Laut Infratest/Dimap sind 84 Prozent der Deutschen unzufrieden mit der Politik der Ampel, 78 Prozent unzufrieden mit der von Bundeskanzler Scholz betriebenen Kriegspolitik und 77 Prozent unzufrieden mit der Migrationspolitik. Schlechtere Zustimmungswerte einer Regierung konnten Demoskopen seit Beginn der Demoskopie in Deutschland, zumindest in den vergangenen 70 Jahren, nicht liefern.

Demokratie ist ohne Opposition gelähmt

Auch die junge Generation hat den Zustand der Lähmung erkannt – und handelt mit jugendlicher Ungeduld per “Rechtsruck”: Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen wurde die AfD bei den jungen Wählern jeweils mit großem Abstand zur stärksten Kraft. Auch bei den Jugendwahlen in Brandenburg lag die AfD vorne. Ebenso bei den Europawahlen: In der Gunst der jungen Menschen nahm die AfD deutlich zu. Das Wahlergebnis der 16- bis-24 Jährigen in Brandenburg am 22. September 2024 fiel wie folgt aus: AfD 32 Prozent , SPD 19 Prozent , BSW 12 Prozent und CDU 9 Prozent. Sogar die “Zeit” muss da kleinlaut konstatieren: „Die AfD ist besonders beliebt bei den jungen Wählerinnen und Wählern“. Dabei geht es der Jugend wahrscheinlich gar nicht um die AfD als rechte Partei, sondern um einen sofortigen Politik- respektive Regierungswechsel, der die Zukunftsperspektiven der jungen Menschen verbessert und eben nur über die AfD als einzige echte Oppositionspartei erreichbar ist.

Die Demokratie ist die einzige Staatsform, bei der friedliche Regierungswechsel im System als Normalität verankert sind. Dazu sind in der parlamentarischen Demokratie zwei Voraussetzungen unabdingbar: gesellschaftlicher Pluralismus –also abweichende Meinungen – und Opposition. Denn in der Opposition wartet idealerweise immer schon die gegebenenfalls nächste Regierung auf Abruf. Da die CDU als echte Oppositionspartei ausfällt (sie wird unter Friedrich Merz in Koalition mit den Grünen die Ampel-Politik im wesentlichen fortsetzen) und die AfD durch Diffamierung und Brandmauer de facto von der politischen Teilhabe ausgeschlossen ist, erscheint ein vom Wähler gewünschter tiefgreifender Politikwechsel derzeit nicht möglich. Die deutsche Demokratie ist damit zur Scheindemokratie geworden.

Die Umerziehung der Jugend scheitert

Als “publizistische Antifa-Obergouvernante” (Josef Kraus) gab die Sozialarbeiterin Eva Prausner im Berliner “Tagesspiegel” letzte Woche einen Ratgeber „Hilfe, mein Kind rutscht nach rechts!: Acht Tipps für demokratische Eltern mit undemokratischen Kindern“ heraus, wobei natürlich CDU/SPD/FDP/Linke/Grüne für “demokratisch” und AfD für “undemokratisch” steht. Mit diesem Elaborat sollen die ostdeutschen Kinder und Jugendlichen politisch umerzogen und überwacht werden. Einige Zitate: „Auch der Blick über die Schulter auf das Smartphone des Kindes – einem zentralen Ort der schleichenden Radikalisierung – kann Aufschluss geben.“ Dabei sei „proaktive Ansprache“ angesagt: „Was machst du eigentlich auf TikTok? Folgst du auch Accounts der AfD?“

Unverhohlen wird dafür geworben, das eigene Kind auszuhorchen: “Eltern haben die Persönlichkeitsrechte der Jugendlichen zu achten. Doch wenn Gefahr abzuwenden ist, wäre der unautorisierte Blick auf das Handy aus Fürsorgegründen legitim.“ Und weiter: „Je mehr relevante Kontaktpersonen auf den Jugendlichen einwirken, desto besser.“ Oder: „Es hilft, wenn sich Jugendliche einer Gruppe gegenübersehen, die ihr Verhalten missbilligt“ – also etwa auch „die Großeltern, Lehrer:innen, Onkel oder Tanten“. Abgesehen davon, dass dieser “Ratgeber” wie aus der DDR-Requisite entsprungen scheint: Solch eine sozialpädagogische Eltern-Ansprache ist völlig sinnlos, da er Jugendliche weder ernst nimmt noch auf ihre Probleme eingeht.

Bittere Rezeption des realen Alltags

Schließlich erleben die Jugendlichen die bittere Realität jener angepriesenen bunten “Offenheit” und “Diversity” tagtäglich ungefiltert am eigenen Leib: Sie können, anders als ihre in den Wohlstandsblasen verweilenden Vormünder, der Gewalt von Migranten in Schule, ÖPNV und Freizeit im öffentlichen Raum nicht ausweichen. Sie sind es, die andauernd beleidigt, erniedrigt, geschlagen, begrapscht, beraubt und verletzt werden. Sie nehmen mit untrüglichem Instinkt wahr, dass die etablierten Parteien seit Jahren all diese erheblichen Einschränkungen ihrer Freiheit und Grundrechte befördert haben – und dass die AfD als einzige Partei diesen Missstand beenden will.

Das Erstaunliche: Solange sie sich bei “FridaysForFuture” und den Grünen engagierten, wurden junge, politisch engagierte Menschen stets ernst genommen; kaum aber interessieren sie sich für konservativ-bürgerliche statt für linke Positionen, werden sie zu Verwirrten erklärt, die dringend umzuerziehen sind. Parallel dazu verstummen nun auch schlagartig die zuvor ständig erhobenen Forderungen der linksgrünen Parteien nach Absenkung des Wahlalters. Politische Mitbestimmung ist offenbar nur so lange erwünscht, wie die Jugend das Erwünschte wählt. Doch auch diese Einseitigkeit und Propaganda haben die Jüngeren durchschaut. Sie kriegen mit, mit welch gigantischem Aufwand („Kampf gegen Rechts“, sogenannte “Demokratieförderprogramme”) die AfD und ihre Vertreter angegriffen werden. Sie haben erkannt, daß die Etablierten sich in ihrer AfD-Verhinderungsstrategie selbst in ein Korsett angelegt haben, welches Problemlösungen verhindert – Probleme, die vor allem die Jungen Leute in der Zukunft auszubaden haben..

“Verachtung nach unten” – ohne die Jugend

In seinem Buch „Verachtung nach unten“ beschreibt Alexander Wendt die Techniken und Methoden, wie große Teile der Gesellschaft von der demokratischen Willensbildung ausgeschlossen und vor allem die Schwächeren „von oben“ moralisch-politisch belehrt, gegängelt und ausgegrenzt werden. Diese Verachtung nach unten entspringt einer sich moralisch überlegen und politisch berufen fühlenden neuen links-woken Elite: „Alles, was den Westen wertvoll macht, steht auf dem Spiel: die Idee des Bürgers, die Rationalität, das Prinzip von Rede und Gegenrede, die offene Entwicklung“, so Wendt zutreffend. Dass Kinder und Jugendliche diese „Verachtung von unten“ spüren, ist eigentlich nicht verwunderlich, da ihr gesunder Menschenverstand noch lebt und wach ist. Dass die Erwachsenen hingegen diese elitäre Verachtung nicht durchschauen und zu keinerlei Protest und Kritik mehr fähig sind, erstaunt jedoch umso mehr.

Mit seiner Formulierung „Der dressierte Nachwuchs“ beschreibt der Medienwissenschaftler Professor Michael Meyen die akademische Großstadtjugend, die in „Digitalplattformen als Konformitätsmaschinen“ aufgewachsen sind. Er konstatiert auf, dass 16-Jährige heute 10 Stunden pro Tag auf Online-Plattformen verbringen statt im Freien, beim Fussballspielen oder sozialen Aktivitäten; in ihrem Bildungssystem wird seit 1990 die “Alternativlosigkeit” gepredigt – da es, laut Wokismus, ja das moralisch Richtige als Dogma unbedingt gibt. Sie sind konfrontiert mit schulischer Indoktrinierung (etwa: „Wenn die Alten die Natur/Umwelt kaputt gemacht haben, dann brauche ich als Junger diese Älteren nicht mehr ernst nehmen“.

Die Jugend lässt sich nicht dressieren

Meyer moniert weiterhin, dass seit Bologna werden sogenannte “Leistungen” über Multiple-Choce-Verfahren sowie Lückentexte abgeprüft, da “die eine Wahrheit” gemäß Links-Ideologie ja existiert. Die heute wenigen Kinder – die Generation der Babyboomer war doppelt so geburtenstark wie die “Generation Z”) werden auf ungesunde Weise umworben, verhätschelt, gepäppelt und von allen Härten des Lebens abgeschirmt. Zudem sorgt die Digitalisierung für zunehmende Illoyalität: Plattformen kann man nach Belieben verlassen, althergebrachte Cliquen nicht.

Auch wenn der Befund in vielen Fällen zutrifft: Der Pessimismus ist womöglich doch fehl am Platz, denn das bildreich beschriebene Horror-Szenario des links dressierten Nachwuchses droht am Grips der Jugend zu scheitern. Immer mehr Jugendliche erkennen in den Plattformen inzwischen ein ihre Freiheit bedrohendes System der Propaganda und ein Konstrukt zur Überwachung Andersdenkender – und finden sich unerwartet in Gegenbewegungen zusammen. Im Grunde ist dies ein erfreuliches Zeichen, denn der Meinungspluralismus der Demokratie muss alle irgendwie “abweichenden” Standpunkte abbilden – von links über Mitte und libertär bis hin zu rechts. Wobei Rüdiger Sanfranskis Diktum auch in hundert Jahren noch gültig sein wird: “Wo links ist, da ist auch rechts“.