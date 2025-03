Julia Klöckner: Der Weinperlenmoppel greift nach der Macht

Manchmal gibt es politische Geschichten, die so grotesk sind, dass man sie nicht einmal wahlweise in einer schlechten Satire oder einer woke-verblödeten Folge von “In aller Freundschaft” erwarten würde. Die angedachte Personalie Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin ist genau so ein Fall. Die Frau, die einst als Weinkönigin der Pfalz durch die Lande zog und sich dabei vor allem durch gefällige wie beliebige Phrasen hervortat, bevor sie dann im jüngsten Wahlkampf besonders schamlose Beihilfe am größten Wählerbetrug aller Zeiten leistete (“Für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative: Die CDU”), soll nun das protokollarisch zweithöchste Amt im Staat bekleiden.

Und als wäre das nicht schon grotesk genug, bleibt sie parallel auch noch CDU-Bundesschatzmeisterin (zumindest ist zur Stunde nichts Gegenteiliges bekannt). Klingt irgendwie korrupt, nicht wahr? Zumindest ist es schlicht ein massiver Interessenkonflikt. Denn als Bundestagspräsidentin ist sie für die Überwachung der Parteienfinanzierung zuständig. Das bedeutet: Sie wacht über die Mittel, die aus Steuergeldern an die Parteien fließen. Und welche Partei profitiert hier am meisten? Natürlich die CDU – die Partei, deren Kasse sie als Bundesschatzmeisterin selbst verwaltet. Clever.

Ein schlechter Scherz auf Kosten der Demokratie

Mit anderen Worten: Klöckner sitzt an beiden Enden des Geldhahns. Sie entscheidet mit über die Verteilung der staatlichen Mittel – und stellt dann sicher, dass sie auch brav in ihrer eigenen Kasse landen. Dieses kleine moralische Problem wird Ihnen von der Merz-Union präsentiert. Demnächst leitet der Bankdirektor gleichzeitig die Finanzaufsicht, die über die Seriosität seiner eigenen Bank entscheidet. Doch Klöckner wäre nicht Klöckner, wenn sie sich nicht stets elegant durch die politischen Untiefen lavieren würde. Als Landwirtschaftsministerin setzte sie sich lieber für die Interessen der Agrarindustrie (etwa für Nestlé) denn für die Verbraucher ein. Als CDU-Politikerin kritisierte sie mal das Gendern, mal war sie sich doch nicht so sicher, wie sie dazu steht – Hauptsache, sie blieb irgendwie anschlussfähig. “Flexibilität” bis zum Gleichgewichtsverlust ist alles, wenn man in der CDU Karriere machen will. Schwindel im doppelten Sinne.

Und nun also die nächste Stufe der politischen Unverfrorenheit: Bundestagspräsidentin und CDU-Schatzmeisterin in Personalunion – das ist nicht einfach ein Interessenkonflikt, das ist ein schlechter Scherz auf Kosten der Demokratie. Die CDU und ihre „staatstragende Verantwortung“ bedeutet in diesem Fall vor allem: Selbstbedienung mit Ansage. Und Klöckner? Die wird sich in ihrer neuen Rolle bestimmt wohlfühlen. Schließlich ist sie es gewohnt, feine Tropfen zu servieren – und diesmal schenkt sie sich das Geld einfach selbst nach.

Die Mehrheit hat sie gewählt

Die geistig-moralische Landnahme dieser völlig verdorbenen CDU, die vom linksgrünen Lager als ultimativer Erfüllungsgehilfe vor den Karren gespannt wird, ist leider vor allem eines: Das schäbige Abziehbild einer Gesellschaft, die an ihrer Gleichgültigkeit erstickt. Während sich in jeder Bananenrepublik das Volk irgendwann wehrt, übt sich das Chiquita-Deutschland in völliger Stille. Keiner ging auf die Straße, als Merz die Demokratie verriet und mit einem illegitimen Bundestag die schlimmste Verschuldung, die das Land je gesehen hat, beschloss.

Dass ich diesen Satz noch einmal sagen muss und das nur wenige Wochen nach der Wahl, hätte ich nicht für möglich gehalten: Olaf Scholz war (beziehungsweise ist) verglichen mit dem noch nicht einmal gewählten CDU-Chef definitiv der weitaus weniger desaströse Kanzler. Merz im Kanzleramt, Habeck vielleicht bald in Bellevue und die Traminer-Trulla als pfälzische Ex-Weinkönigin bald im höchsten Amt des Bundestags: Sollten Ihre Enkel Sie dereinst fragen, wer auf die Idee gekommen ist, mit abgehalfterten Politiker-Atrappen ein Land regieren zu wollen, müssen Sie nur ehrlich sein und antworten: Die Mehrheit hat sie gewählt.