Julikrise 2025: Demokratur am Abgrund

Die Kontroverse um die – zumindest verschobene – Wahl der SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf zur Bundesverfassungsrichterin hält an. Nachdem die Union am Freitag die eigentlich fest eingeplante Wahl absagte (weil sie in dieser gelenkten Demokratur fürchten musste, dass die freie Gewissensentscheidung der Abgeordneten zu einem anderen Resultat führen würde als dem zwischen Jens Spahn und der SPD vorab ausgemauschelten, da sich in ihrer Fraktion doch noch einige Abgeordnete mit einem Rest von Anstand fanden, die nicht absolut alles abnicken, um diese moribunde Koalition um jeden Preis zu erhalten), trat mit Beginn der parlamentarischen Sitzungspause die Fratze des Berliner Politbetriebes unverhüllt zutage.

Gestern meinte auch noch Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach – der sich in einem intakten Rechtsstaat und einer funktionierenden Demokratie, wie auch Spahn, längst vor Gericht verantworten müsste wegen seiner Corona-Untaten – sich ungefragt zu der linksradikalen Wunschkandidatin seiner Partei einlassen zu müssen: Er habe Brosius-Gersdorf damals in die Kommission Reproduktionsmedizin berufen, und ihre Position dort sei „weder radikal noch unerwartet“ gewesen, im Gegenteil repräsentierte sie die Mehrheit der Kommissionsmitglieder. Das glaubt man gerne – so wie auch diese “Ehrenerklärung” eines nicht nur moralisch verwahrlosten Lobbyisten, Dauerlügners und politischen Gesundheitspsychopathen, der in drei Jahren als Gesundheitsminister unermesslichen Schaden angerichtet hat, letztlich unfreiwillig bestätigt, wie ungeeignet die ähnlich autoritär tickende Brosius-Gersdorf für das ihr zugedachte Amt wäre.

Perverse Sichtweise

Lauterbach faselte außerdem, viele Frauen würden das Gleiche denken wie Brosius-Gersdorf, und Frauen bräuchten keinen Vormund. Letzteres stimmt in der Tat – aber welche Frauen das sein sollen, die die nachgerade perverse Sichtweise teilen, ein Baby hätte bis unmittelbar vor der Entbindung keine oder eine nur eingeschränkte Menschenwürde, das soll Lauterbach einmal erklären. Er, dessen gesamte Karriere nur auf dem krankhaften Zwang basiert, andere zu bevormunden und mit so unsinnigen wie widersprüchlichen Panikprognosen die Bevölkerung zu verunsichern, mag dies so sehen – aber außer völlig menschenverachtenden Technokratinnen und ideologischen Gouvernanten1 wie Brosius-Gersdorf, deren antifreiheitliche Gesinnung aus jeder Pore trieft, wird keine Frau mit moralischem Kompass so etwas vertreten.

Innerhalb der Regierung geht der Streit weiter. Die SPD hält offiziell bislang unerschütterlich an ihrer Kandidatin fest und verlangt die Zustimmung der Union – ansonsten droht sie mit einem Untersuchungsausschuss, der die aberwitzige Misswirtschaft von Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn unter die Lupe nehmen soll, der heute als Fraktionsvorsitzender der Union im nächsten Amt seine völlige Inkompetenz beweist. Allein dadurch zeigt sich die ganze widerliche Verkommenheit dieser Apparate: entweder die Union stimmt einer linksradikalen Abtreibungsfanatikerin mit einer rein ideologischen Rechtsauffassung zu oder die SPD hängt Spahns Kungeleien und seine Milliardenverschwendung an die große Glocke, an denen man aber keinen Anstoß nimmt, wenn die Union weiterhin mitspielt. Von Verantwortungsgefühl gegenüber Land und Volk kann keine Rede mehr sein, es geht nur noch um Postengeschacher auf Kosten der Allgemeinheit.

In der Brandmauer-Falle

In der Sommerpause will man nun beraten, wie es weitergehen soll. Brosius-Gersdorf will sich der Unions-Fraktion für ein „offenes und klares“ Gespräch zur Verfügung stellen; von dort heißt es jedoch, dass dies an ihrer Ablehnung nichts ändern werde. Die Union sitzt tiefer denn je in der Brandmauer-Falle und muss die in Umfragen bei unter 13 Prozent vor sich hinsterbende SPD beschwichtigen, die immer weiter an Zustimmung verliert, auf die die Union aber nicht verzichten kann, um nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu müssen – obwohl dies dem eindeutigen Wählerwillen entsprechen würde (da die Union bei den Wahlen nur deshalb stärkste Partei wurde, weil sie exakt dieselben Wahlversprechen machte wie die AfD, die sie allesamt gebrochen hat).

Würden in diesem Staat noch ein Rest von politischer Hygiene und demokratischem Anstand herrschen, müsste diese Regierung gestürzt, Spahns Machenschaften von einem eigenen Sonderermittler untersucht und ihm die Ausübung jedes politischen Amtes verwehrt werden; außerdem müsste endlich eine umfassende Corona-Aufarbeitung durchgeführt und auch das katastrophale Vermächtnis der Ampel-Regierung in all seiner Dramatik an die Öffentlichkeit gezerrt werden – vor allem das, was die Ex-Minister Robert Habeck, Nancy Faeser und Annalena Baerbock angerichtet haben. Dies setzte allerdings dann auch einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk voraus. Aber da im verfilzten und korrupten Parteienkartell nur noch die nackte Selbsterhaltung zählt, wird man irgendwie weiterwurschteln, weiter vertuschen und alles tun, um sich die Wähler noch effektiver vom Leib zu halten.