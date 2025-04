Justizskandal, Teil II: Faeser zerrt Deutschlandkurier-Chef David Bendels erneut vor Gericht

Noch-Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zerrt David Bendels, den Chefredakteur des “Deutschland-Kuriers”, tatsächlich erneut vor Gericht. Der Grund ist diesmal ein journalistisch absolut legitimer, in keiner Weise auch nur ansatzweise justiziabler, da völlig von der Meinungsfreiheit gedeckter Tweet aus dem Jahr 2023, der sich auf die damalige Attacke auf den bayerischen AfD-Politiker Andreas Jurk bezog (siehe nachfolgenden Screenshot). Für Faeser ist dabei der Satz „Steinmeier, Faeser und Haldenwang haben in Augsburg mitgeprügelt“ angebliche Verleumdung. Sie hat – mal wieder – persönlich Strafantrag gestellt. Wie lächerlich! Als ob die Aussage irgendjemand wörtlich nähme und nach dem Lesen des Tweets auf die Idee käme, Faeser hätte buchstäblich mitgeprügelt. Der Satz war natürlich sinnbildlich gemeint – und wenn wir uns die jahrelange Hetze der Altparteien gegen die AfD anschauen, ergibt er auch durchaus Sinn.

Doch David Bendels steht noch wegen eines weiteren Beitrags in der Kritik: Am 8. Juni 2023 verbreitete seine Plattform einen X-Post von AfD-Politiker Maximilian Krah, der nach einem Messerangriff in Annecy, bei dem ein syrischer Asylbewerber Kleinkinder schwer verletzte, geschrieben hatte: „Wir erleben eine Invasion schrecklicher Wilder. Und es sind die Linken und die Netten, die ihnen die Tore öffnen und damit unsere Kinder, Frauen und Schwachen ausliefern. Masseneinwanderung ist tödlich.“ Das soll ebenfalls strafbar sein – angebliche “Volksverhetzung” in diesem Fall.

Wieder einmal ist es die berüchtigte Staatsanwaltschaft Bamberg, die Bendels wegen beider Posts nun, siehe oben, Verleumdung und Volksverhetzung vorwirft. Und bekanntlich hält man am Amtsgericht Bamberg von der Presse- und Meinungsfreiheit ja augenscheinlich nicht all zu viel; das drakonische Urteil gegen Bendels, das letzte Woche für Aufsehen und internationale Bestürzung gesorgt hatte – sieben Monate auf Bewährung wegen eines klar parodistischen Faeser-Memes – spricht eine deutliche Sprache. Tatsächlich handelt es sich dabei um nichts anderes als um einen weiteren Angriff auf die Meinungsfreiheit.

Das meint auch der AfD-Bundestagsabgeordneter Matthias Helferich, der den Bamberger Richter Martin Waschner nun wegen Rechtsbeugung angezeigt hat. Laut “Deutschland-Kurier” wirft Helferich dem Richter vor, er habe sich durch sein Urteil “bewusst und in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt”. Dabei mag Waschner sogar die Unvertretbarkeit und Unhaltbarkeit seiner Rechtsauffassung bewusst gewesen sein; er soll sie laut Helferich “…mindestens für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen haben und hat dadurch bei einer Partei – dem Angeklagten David Bendels – eine Schlechterstellung herbeigeführt.”

Helferich packt aus und schlägt zurück

Und weiter heißt es in der Anzeige gegen Waschner: „Diese Annahme wird durch die Beobachtung gestützt, dass das Urteil der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und übergeordneter Gerichte im Widerspruch steht… Es handelt sich bei dem Urteil also nicht um eine lediglich gerade nicht mehr vertretbare Rechtsanwendung, sondern um einen Fall, in dem sich der Richter aus (vermutlich politischer) Verblendung heraus in schwerwiegender Weise von Recht und Gesetz entfernt hat. Durch den Urteilsspruch ist der Nachteil zulasten des Angeklagten David Bendels bereits eingetreten.“

Der Fall Bendels zeigt: In Deutschland wird die Meinungsfreiheit systematisch zerstört. Wer die Mächtigen kritisiert, wird mundtot gemacht. Doch der Chefredakteur will sich nicht einschüchtern lassen. Gegenüber Ansage! erklärte er gestern kampfesmutig zu den erneuten Faeser-Anzeigen: „Auch diesem infamen Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit werden wir uns stabil und entschlossen entgegenstellen.“