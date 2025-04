Kaiser Caligula im Weißen Haus

Die Welt wird in immer kürzer werdenden Abständen von umwälzenden Äußerungen und Aktionen Donald Trumps und seines Umfeldes erschüttert. Leider verheißt dies – zumindest aus meiner Sicht – nichts Gutes. Die meisten Autoren von Alternativmedien versuchen immer noch krampfhaft, irgendeinen Sinn im Washingtoner Unsinn zu erblicken, weil es ja in „unseren“ Kreisen gleichsam zum guten Ton gehört, die „Widerstandsikone“ Trump zu loben und zu preisen. Schon das seit langer Zeit verstummte Internet-Orakel „Q“ verkündete seinen Anhängern regelmäßig die Parole „Vertraue dem Plan!“.

Einen solchen Plan mag es übrigens durchaus gegeben haben. Die putschartige Ersetzung Trumps durch Joe Biden von 2020/21 und die folgenden vier finsteren Jahre, in denen im Schatten eines offensichtlich schwer dementen Scheinpräsidenten unbekannte Hintermänner herrschten und die Welt an den Rand eines Nuklearkrieges manövrierten, erschufen erst die Möglichkeit dafür, dass Donald Trump im Januar 2025 mit einer fast unbegrenzten Machtfülle ins Weiße Haus zurückkehren konnte. Trump, der keine Ideologie außer seiner eigenen Person kennt, verbündete sich schon im Sommer 2020 bei der – man muss es so sagen – heroischen Rettung der USA vor der von finsteren Hintergrundmächten gesteuerten Farbrevolution namens “Black Lives Matter” mit der extremen politischen Rechten der Vereinigten Staaten.

Cäsarismus in seiner schlechtesten Form

In diesem Bündnis wurde er allerdings zunehmend vom Anführer zum Getriebenen. Das Resultat davon ist, dass heute eine Figur im Weißen Haus residiert, die Oswald Spenglers (1880-1936) „Cäsarismus“ in seiner schlechtesten Form verkörpert, nämlich als ein Wiedergänger der verrückten römischen Kaiser Caligula (37-41 n. Chr.) und Nero (54-68 n. Chr.). Caligula ernannte bekanntlich sein Lieblingspferd zum Konsul. Die heutige Analogie dazu ist, dass Donald Trump eine Schar von Freaks in höchste Regierungsämter gehievt hat, die ihn nicht bremsen, sondern im Gegenteil seinen Irrsinn noch verstärken.

Trump und seine Administration haben in den noch nicht einmal 100 Tagen ihrer bisherigen Regierungszeit eine Fülle erratischer Entscheidungen getroffen, in denen kaum etwas Gutes zu erkennen ist. Den Trump-Anhängern, die es in der Leserschaft dieses Artikels sicherlich in großer Zahl gibt, entgegne ich schon an dieser Stelle eines: Nichts von dem, was Trump tut und noch tun wird, wird sich positiv auf Deutschland auswirken. Der US-Präsident sieht unser Land genauso wie das übrige Westeuropa nur als einen lästigen wirtschaftlichen Konkurrenten, den man nach Möglichkeit ausschalten und russischer Dominanz überantworten muss. Trump hat binnen weniger Wochen den „Westen“ als Wertegemeinschaft zerstört und den militärischen Sicherheitsschirm der USA über Europa zerbrochen.

Angestrebte nationale “Größe”

Seit seinem Amtsantritt reißt der Multimilliardär Elon Musk ohne ein demokratisches Mandat einen Regierungs- und Behördenapparat ein, ohne den angesichts der hyperkomplexen Gesellschaftsstruktur unserer Zeit ein Staat wie die USA nicht sinnvoll existieren kann. Arbeitskräfte aus Lateinamerika, die das Land eigentlich dringend braucht und die in keinerlei Weise mit unseren Fluchtmigranten vergleichbar sind, werden zum Gegenstand wilder Menschenjagden. Willkürliche Abschiebungen, die man angesichts ihrer Endpunkte in mittelamerikanischen Foltergefängnissen tatsächlich als „Deportationen“ bezeichnen kann, können nicht einmal mehr durch Gerichtsentscheidungen aufgehalten werden. Das ganze System der Gewaltenteilung und ihrer Institutionen soll Musks Abrissbirne DOGE weichen, um am Ende womöglich Trump als Monarchen auf Lebenszeit mit einem Kronprinzen oder einer Kronprinzessin aus seiner Familie zu inthronisieren.

Wissenschaft wird zur nutzlosen Ideologie oder gar zum Feindbild erklärt. Dabei wird völlig übersehen, dass gerade die von Trump angestrebte „Größe“ der eigenen Nation in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts wesentlich von der Qualität der Spitzenuniversitäten abhängt. Anstatt diese zu fördern, wird dort ein Klima der Angst erzeugt, das sich mehr und mehr auch über die US-Medienlandschaft legt. Die Forderung von Vizepräsident J.D. Vance nach mehr Meinungsfreiheit in Europa war und ist sicherlich berechtigt, aber sie wird durch das Handeln der US-Administration im eigenen Land konterkariert. Repräsentanten eigentlich befreundeter Staaten wie der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj werden zu Objekten völlig unzivilisierter öffentlicher Demütigungen. Treue Verbündete wie Dänemark (Grönland), Kanada und Panama werden offen mit imperialistischen Invasionen der US-Armee bedroht.

Mit einem Federstrich den Freihandel beendet

Diesen Aktionen, die sich in ihrer verwirrenden Fülle kaum noch aufzählen lassen, wurde mit den Zoll-Entscheidungen vom 2. April eine weitere hinzugefügt, die sich nur als ökonomischer Super-GAU auffassen lässt. Mit einem Federstrich hat Trump den weltweiten Freihandel beendet und damit eine Quelle zugeschüttet, die in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg buchstäblich Milliarden von Menschen Entwicklung und Wohlstand beschert hat. Die Folgen für die Exportnation Deutschland, aber auch für viele andere Staaten, werden katastrophal sein, und dies sollte sich jeder bewusst machen, der Trumps Wirtschaftspolitik weiterhin unkritisch bejubelt. Es könnte sich hier um den Ausgangspunkt einer Entwicklung handeln, die wie beim „Schwarzen Freitag“ von 1929 oder der Lehman-Pleite von 2008 riesige negative Folgen nach sich zieht, wobei anders als 2008 die Chancen auf eine Rettung gering sind.

Die USA selbst bleiben davon nicht verschont. Der unvermeidliche Börsencrash wird große Teile der US-Altersvorsorge vernichten, und die Zölle sind nichts anderes als Treiber einer Inflation, die jetzt schon die US-Verbraucher stark belastet. Es ist übrigens unredlich, die neuen US-Zölle gegen (in den USA nicht oder kaum erhobene) Mehrwert- und Verbrauchssteuern in anderen Staaten aufzurechnen. Solche Steuern werden nicht plötzlich in einer Größenordnung von zwanzig Prozent neu eingeführt, und sie erfassen im Gegensatz zu Importzöllen gleichermaßen den Konsum inländischer und ausländischer Waren. Die USA schneiden sich hier in hohem Maße ins eigene Fleisch. Die von ihnen selbst 1944/45 eingeführte Weltwirtschaftsordnung erlaubte es den US-Amerikanern, das Güterangebot der gesamten Welt auf Kredit zu konsumieren, weil gleichzeitig die globale Leitwährung US-Dollar für einen nie versiegenden Kapitalimport sorgte.

Anklänge an Putins teuflische Bosheit

Die USA konnten trotz ihrer immensen Schulden nicht insolvent werden, denn die US-Zentralbank sorgte dafür, dass diese Verbindlichkeiten mit immer neuen US-Dollars bedient werden konnten. Man konnte dies aus einer außeramerikanischen Perspektive für ungerecht halten, aber wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass eine US-Regierung selbst die Axt an dieses System legen würde. Jetzt wird ein großer Teil des bisherigen US-Konsums für die Mittel- und Unterschicht unerschwinglich, während sich die Restauration der Industrie-Herrlichkeit des 20. Jahrhunderts durch Rückverlagerung von Produktion aus dem Ausland ins Inland in engen Grenzen bewegen wird.

Man hat in der Zeit der unseligen Biden-Administration, deren Wirken hier in keiner Weise gerechtfertigt werden soll, die Protagonisten der damaligen Politik in Alternativmedien oft als „böse Clowns“ bezeichnet. Leider sind die USA und die restliche Welt mit dem am Anfang dieses Jahres stattgefundenen Machtwechsel von Biden zu Trump gleichsam vom Regen in die Traufe gekommen. Man muss sich aus meiner Sicht sogar fragen, ob die Bezeichnung als „Clowns“ die Bosheit der Trump-Regierung nicht untertreibt. Es zeigen sich vielmehr unübersehbare Anklänge an die fast schon teuflische Bosheit eines Wladimir Putin. Ob beide Präsidenten heimlich zusammenarbeiten und sich im Stillen über die Folgen des von ihnen angerichteten Elends freuen, bleibt vorerst im Dunklen. Gerüchte über eine „Russland-Connection“ Trumps oder seine mutmaßliche Tätigkeit als langjähriger russischer Agent gab und gibt es genug, aber es existieren bislang keine klaren Beweise dafür.

Weltpolitischer Schaden

Damit sind wir bei den Perspektiven auf weiteres weltpolitische Unheil angelangt, das der Kaiser Caligula im Weißen Haus sehr leicht anrichten kann. Berichte über bevorstehende israelisch-amerikanische Bombenangriffe auf iranische Nuklearanlagen häufen sich in jüngster Zeit. Um diese tief verbunkerten Anlagen zu zerstören, müssten die Angreifer selbst Nuklearwaffen einsetzen. Es ist kaum anzunehmen, dass Donald Trump in dieser Hinsicht große Skrupel hätte. Die Folge wäre nicht nur eine weltweit deutlich gesteigerte Bereitschaft, die Schwelle des nuklearen Krieges zu überschreiten, sondern vor allem eine wütende Reaktion der globalen islamischen Gemeinschaft, die auch innerhalb der deutschen Gesellschaft zu wilden Gewaltausbrüchen führen könnte. Im Ukraine-Konflikt scheint Trump mehr und mehr zu begreifen, dass er bei den Verhandlungen mit Russland nur von dem Kriegsherrn Wladimir Putin an der Nase herumgeführt wird.

Die Russen haben diplomatische Reputation zurückgewonnen, ohne ihren Vernichtungskrieg in der Ukraine auch nur im Geringsten zu mäßigen. Trump könnte seinerseits darüber leicht in einen kindischen Zorn verfallen, der ihn dazu treiben könnte, nun selbst in der Ukraine rote Linien zu überschreiten, die russischen Invasionstruppen aus der Luft anzugreifen und damit den Dritten Weltkrieg zu riskieren. Wiederum wäre man im Vergleich zum Handeln der Biden-Administration vom Regen in die Traufe geraten. Zu dem schon eingetretenen weltpolitischen Schaden, der von Trump und seiner Regierung angerichtet wurde, zählt auch namenloses Elend, das an vielen Orten der Welt durch die praktisch komplette Streichung der US-Entwicklungshilfe entstanden ist. Den vollmundigen Ankündigungen großer Enthüllungen über weltweite Verschwörungen der aufgelösten Entwicklungshilfebehörde USAID sind hingegen keine sensationellen Erkenntnisse gefolgt.

Unheimliche Welt

Aus der internationalen Klimapolitik ist Donald Trump bekanntlich schon am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit zugunsten einer Renaissance des „Fossilzeitalters“ ausgestiegen. Es gibt an dem ganzen Klimathema auch aus meiner Sicht genug zu kritisieren. Wer diese Problematik allerdings komplett ignoriert, der beschwört sehenden Auges grausame Lebensraum- und Ressourcenkriege in einer gar nicht mehr so weit entfernten Zukunft herauf und gefährdet so den Weltfrieden. Aus einer zynischen Perspektive, die Trump sehr wahrscheinlich nicht fremd ist, müsste man sagen, dass die Antwort auf die globale Klimakrise nur in allgemeiner Aufrüstung zum Zwecke des eigenen Überlebens auf einem immer unwirtlicher werdenden Planeten bestehen kann. Wir scheinen in der Tat, ökologisch wie politisch, in einer unheimlichen Welt zu leben.

Der Zweck dieser schonungslosen Bilanz des bisherigen Wirkens der zweiten Trump-Administration besteht auch darin, dass wir als deutsche Oppositionelle einiges daraus lernen können. Es lässt sich in Deutschland nämlich noch vermeiden, dass eines Tages nach einer Regierungsübernahme der AfD das Fehlen eines realistischen Programmes zu einer riesengroßen Enttäuschung führt. Wenn sich dann nämlich die allseits ins Unermessliche wachsenden Erwartungen an eine schnelle Rettung aus der gegenwärtigen Misere nicht erfüllen lassen, droht in der Konsequenz das Vertrauen in die gesamte Staatsordnung völlig wegzubrechen. Es gäbe dann – ähnlich wie bereits heute in den Trump-USA – nur noch zwei Möglichkeiten: Erstens könnte das Scheitern des rechtspopulistischen bis rechtsradikalen Politikansatzes mit einer fortlaufenden Jagd auf immer neue Sündenböcke kaschiert werden. Diese Methode trieb einst Josef Stalin (1878-1953) zu grauenhafter Perfektion.

Verhängnisvoller Entwicklungspfad

Ich stelle hier weder Trump noch die AfD mit dem sowjetischen Massenverbrecher auf eine Stufe, aber das Stadium einer Verfolgung politischer Gegner durch eine gleichgeschaltete Justiz könnte in den USA schon sehr bald erreicht sein, und es ist leider – meist unausgesprochen – auch ein Traum manch eines deutsche Oppositionellen der Gegenwart. Die zweite und wahrscheinlichere Möglichkeit wäre, dass dem gescheiterten Rechtspopulismus sehr schnell ein radikaler Linkspopulismus folgen würde, welcher die materiellen Ansprüche an den Staat völlig von ihrer ökonomischen Basis entkoppelt. Nach einigen Jahren Scheinwohlstand wären dann irgendwann die öffentlichen und privaten Vermögen völlig aufgefressen und ein Zustand ähnlich des heutigen Venezuela erreicht. Darauf würde keine Revolution im eigentlichen Sinne folgen, sondern ein wildes Wüten von Anspruchsberechtigten aus allen Richtungen, das die Staatsordnung endgültig zugunsten eines neo-barbarischen Chaos beseitigt.

Die USA sind auf diesem verhängnisvollen Entwicklungspfad schon einige Schritte weiter als wir Deutschen, sodass bei uns immerhin noch Möglichkeiten bestehen, das Verhängnis abzuwenden. Dazu müsste aber die zumeist rechte Opposition noch rechtzeitig ein realistisches Politikverständnis zurückgewinnen. Man kann der Krisenhaftigkeit und den Gefahren unserer Tage nicht einfach mit der Vorstellung begegnen, dass all diese Krisen nur Inszenierungen seien und man auf sehr einfache Weise zu jenem Zustand zurückkehren könnte, die uns „Boomern“ in unseren jungen Jahren allzu sehr als „Normalität“ suggeriert wurde. Stattdessen muss man zum einen erkennen, dass nicht alles, was als wünschenswert erscheint, unter den heutigen Verhältnissen auch möglich ist. Es kann etwa nicht die Gleichzeitigkeit von massiven Steuer- und Abgabensenkungen und deutlichen Rentenerhöhungen geben, wie sie die AfD im Bundestagswahlkampf gefordert hat. Solche unrealistischen Versprechungen enden zwangsläufig in der „Trump-Falle“, wie sie jetzt in den USA überdeutlich sichtbar wird.

Unweigerlicher Untergang des Westens

Zum anderen muss eine klare Unterscheidung zwischen einer richtigen und gebotenen Ablehnung vieler staatlicher Handlungen in der Bundesrepublik und einer falschen Oppositionshaltung gegenüber dem Staat als solchem getroffen werden. Darauf hat unlängst auch Götz Kubitschek auf seiner Seite „Sezession im Netz“ hingewiesen. Ich habe volles Verständnis für Neigungen, aus berechtigter Frustration über die herrschenden Verhältnisse das ganze „System“ umstürzen zu wollen und jegliche Demütigung von „Eliten“ durch Personen wie Trump zu bejubeln. Wer solchen Neigungen zu sehr nachgibt, der schadet sich allerdings selbst. Wir alle sind, ob wir das wollen oder nicht, Angehörige des deutschen Staates und auch des „Westens“. Diese Bindungen lassen sich nicht auflösen, und deshalb betrifft ein Untergang dieser Gemeinschaften unweigerlich auch uns selbst.

Im Moment würde es allerdings schon viel helfen, wenn die selbstzerstörerischen Vorgänge in den USA irgendwie gestoppt, oder zumindest gemäßigt werden könnten. Es sieht leider nicht so aus. Der Kaiser Caligula im Weißen Haus wird aller Voraussicht nach noch viel Schaden anrichten.