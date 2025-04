Kaiserslautern: Boykott- und Hasskampagne gegen Traditionsgaststätte wegen AfD-Bürgerdialog

In Kaiserslautern zeigen die selbsternannten Demokratieretter und Antifaschisten einmal mehr, dass in Wahrheit nur sie selbst es sind, die eine Gefahr für die Demokratie in diesem Land sind: Weil die AfD dort morgen einen Bürgerdialog abhalten will und das regional äußerst beliebte Restaurant “Bauer Schmidt” im nahelegenen Weilerbach dafür die Räume zur Verfügung stellt, ruft nun das linksextreme Bündnis „Kaiserslautern gegen Rechts“ mit der für diese Gruppen typischen Mischung aus Infantilität und Brutalität zu einer Demonstration auf, um „gemeinsam bunt, laut und bestimmt ein Zeichen zu setzen“. Wörtlich heißt es da: „Für rassistische und demokratiefeindliche Ideologien ist kein Platz in unseren Dörfern!“ Weder in Weilerbach noch anderswo dürfe es „Raum für rechte Hetze“ geben. Deshalb erklärt das Bündnis seine Solidarität „mit allen Gastronom*innen, die Haltung zeigen“ und ruft diese dazu auf, sich auch in Zukunft klar gegen rechte Hetze zu positionieren und ihre Räume „zu Orten der Vielfalt und des Respekts“ zu machen.

Dieses ebenso hetzerische wie hirnrissige Geschwafel fiel bei einem offenbar ebenso politisch ahnungslosen wie unkritischen und geschichtsblinden Publikum auf ein erschreckend positives Echo, we Facebook-Kommentare unter dem Appell zeigte. „Und Bauer Schmidt bewirtet die? Da werde ich sicher nicht wieder hingehen, wenn die Nationalsozialisten Räume geben“; „Bauer Schmidt was sagen sie dazu (sic!)? Ist es im Sinne ihres Unternehmens, der Mitarbeiter und der internationalen Gäste solchen Menschen einen Platz für Hass und Hetze zu geben?“; „Warum nicht mit eloquenten, engagierten und vernetzten Bürger*innen den Raum fluten und hinterher in der Presse veröffentlichen? Wäre tausendmal sinnvoller als dagegen vor der Tür demonstrieren“, lauteten nur einige der in die Hetzkampagne einstimmenden Kommentare.

Verzweifelt wehrt sich der Gastronom

Das zum Ziel dieser Hasskampagne gewordene Restaurant, wo man die anmeldenden AfD-Mitglieder ebenso wie Angehörige aller anderen Parteien seit Jahrzehnten als Bürger, Gäste, Freunde und Bekannte kennt und von dieser Welle der staatlich organisierten Spaltung völlig überrascht und überrollt wurde, versucht nun verzweifelt, sich mit rationalen Argumenten zu wehren: „Bauer Schmidt in Weilerbach verkauft Übernachtungsmöglichkeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Höflichkeit, Freundlichkeit und Toleranz. Wir sind keine Juristen, Ordnungshüter, Polizisten oder Rechtspfleger. Wir sind Dienstleister. Wir möchten noch einmal wiederholen, dass alle Menschen die sich benehmen und ihre Rechnungen bezahlen, bei Bauer Schmidt reservieren dürfen. Ganz gleich, welche Religion, Herkunft, Nationalität oder Hautfarbe sie haben. Ganz gleich was sie wählen, so lange die Partei oder Organisation nicht verboten ist.“ Die Devise des Hauses sei seit jeher: „Religion und Politik gehören weder an einen Stammtisch und nicht ins Geschäftsleben eines Wirtes.“

Zudem verwies man darauf, dass auch schon die Linke dort zu Gast gewesen seien, „als es noch verpönt war links zu sein“ – ebenso wie die NPD, als sie noch nicht verboten gewesen sei, oder dass Mitglieder der Friedensbewegung ebenso beim “Bauer Schmidt” eingekehrt und genächtigt hätten wie Angehörige der US-Streitkräfte in Uniform. Allerdings verhallen solche Rufe der Vernunft in einem Land, bei dem große Teile der Bevölkerung – erschütternderweise aus allen Bildungsschichten – der großen Lügenerzählung der AfD als “rechtsextremer” Partei oder gar Wiedergeburt der NSDAP blind glaubt, ohne sich auch nur ein einziges Mal mit Inhalten, Programm und Positionen vernünftig auseinandergesetzt zu haben. Ohne es zu wissen, vertritt ein Großteil der AfD-Feinde vermutlich genau dieselben Positionen, die diese in Wahrheit rein bürgerliche, liberal und rechtsstaatsbasierte Partei propagiert.

Nützliche Idioten eines linksgrünen Parteienkartells

Doch ein paar aus dem Zusammenhang gerissene Zitate, Entgleisungen darum längst aus der AfD ausgeschlossener Ex-Quertreiber der Gründungsjahre und das notorische “Höcke ist ein Nazi”-Bashing haben eine Gehirnwäsche bewirkt, infolge deren der “Haltungsbürger” nun ernsthaft glauben, die AfD stünde für die Wiedergeburt des Faschismus und sie selbst stünden auf der Seite des heldenmutigen Widerstands dagegen. Dass sie mit diesen absurden Gleichsetzungen und dieser propagandagesteuerten Irreleitung nicht nur die schlimmstmögliche Verhöhnung und Verharmlosung der damaligen Opfer des NS-Terrors in Kauf nehmen, sondern sich vor allem zu nützlichen Idioten eines linksgrünen Parteienkartells machen, das sich von der AfD in seiner Macht bedroht sieht, ist wohl den wenigsten bewusst.

Deshalb finden sie auch nichts dabei, dass sie genau die Methoden mit anwenden, mit denen vor 90 Jahren gegen Andersdenkende und damals von der angeblichen aufrechten Mehrheit verpönte Gesellschaftsfeinde vorgegangen wurde. Hierin – und nicht in der inzwischen in und um Kaiserslautern von mehr als einem Viertel der Drittel der Wähler unterstützten AfD – liegt heute die einzige Parallele zum Faschismus. Dass ein völliger untadeliger Gastronom, der seit Jahrzehnten eine allseits geschätzte Institution darstellt, wegen der Intoleranz einiger linker Wichtigtuer und Antidemokraten ins Fadenkreuz und unter einen völlig unnötigen Rechtfertigungszwang gerät und sich nun neben wirtschaftlichen Einbußen womöglich noch auf den Besuch von Antifa-Rollkommandos gefasst machen muss, bloß weil er Räume für einen urdemokratischen Vorgang wie einen Bürgerdialog zur Verfügung stellt, ist eine Schande und legt ein wahrhaft verstörendes Zeugnis über das gesellschaftliche Klima in diesem Land ab.

Wenig überraschend, ist auch das für diese Agitation verantwortliche Bündnis „Kaiserslautern gegen Rechts“ natürlich Teil jener “Zivilgesellschaft”, die in Deutschland von einem mittlerweile gigantischen NGO-Moloch getragen wird und jenen “tiefen Staat“ ausmacht, der inzwischen keine Verschwörungstheorie, sondern eine Tatsache ist. Das Bündnis marschiert gegen alles auf, was nicht ausdrücklich links ist; vor zwei Monaten erst organisierte sie die lokalen Großdemonstrationen gegen die CDU wegen deren – von Friedrich Merz anschließend sofort wieder widerrufener – Bereitschaft zur gemeinsamen Abstimmung mit der AfD beim “Fünf-Punkte-Plan” gegen illegale Migration. Gerade erst wurde jener Medien- und Kampagnenkomplex, der mit Milliarden an Steuergeldern gemästet wird, um linksradikale Propaganda zu verbreiten und die AfD als einzige verbliebene bürgerlich-konservative Partei in diesem Land zu kriminalisieren, ironischerweise von der damals angefeindeten Union durch die staatsstreichartig exekutierte Billionen-Schuldenorgie dauerhaft gesichert.