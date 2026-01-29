Kalifat Europa: Das islamische Siedlungsprojekt ist nicht mehr zu stoppen

Endlich: Deutschland hat mal wieder einen Spitzenplatz erreicht! Wir sind nun oberste Oberliga bei der Islamisierung – und haben dabei auch noch ganz lässig Großbritannien und Frankreich geschlagen. Eine Projektion des Pew Research Center kommt zu erhellenden Prognosen, was die unaufhaltsame demographische Entwicklung in Europa anbelangt:

Ich weiß, der Alman klammert sich in seinem Zweckoptimismus ja gern an großen philosophischen Weisheiten fest, wie beispielsweise “die Hoffnung stirbt zuletzt” oder “Et hätt noch immer jot jejange”… aber liebe Leute, lasst Euch sagen: Datt wird nüscht mehr. Dank der Geliebten Europäischen Führerin mit Gynäkologiehintergrund wird Indien die EU nun ebenfalls als Überlaufbecken nutzen und sich seines aktuell bei 45 Prozent liegenden, weiter steigenden Männerüberschusses entledigen. Die formal benötigten Fake-Zertifikate und -Diplome werden gerade zu Hunderttausenden in Kerala gedruckt.

Doch jetzt kommt der Knüller: Die freundlichen Hindus haben daheim selber ein Problemchen mit einer gewissen dauerfordernden, gewalttätigen und inzwischen 200 Millionen Mann starken “religiösen Minderheit” mit angeborenem Opferstatus. Dreimal dürft Ihr raten, um wen es dabei geht! Und dann ratet mal, wen die Inder wohl – dank der nie gewählten EU-Fotzokratie – künftig in Richtung Wertewesten à la „Schöner Wohnen” und mit Vollversorgung zuerst aus dem Land schmeißen werden…

Perfekte Infrastruktur

Und damit die noblen Goldstücke sich auch gleich heimisch fühlen können, erwartet sie hier eine bereits weit fortgeschrittene islamische Infrastruktur mit allem Schnickschnack, Halal und Moscheen-Netzwerk, plus eine vertrottelte Gutmenschenbevölkerung, die das, wofür das “Islam“ wörtlich steht – Unterwerfung – perfekt verinnerlicht hat.

Die in der US National Security Strategy hochgerechneten 20 Jahre, die Europa noch bleiben, bevor es totgebrütet ist, kannste gepflegt in die Tonne kloppen. Ich tippe auf maximal noch 10 Jahre –mit allen Implikationen. Dann ist das hier Karachi, nur abgefuckter. Freut euch drauf.