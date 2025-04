Kalifatsforderungen und mörderischer Judenhass in Hamburg: Wo bleibt hier der Aufstand der „wehrhaften Demokraten“?

Die islamistischen Umtriebe in Hamburg nehmen inzwischen derart besorgniserregende Ausmaße an, dass sogar die uneingeschränkt migrationsfreundliche „Zeit“ alarmiert ist – und diesbezüglich einen kritischen Bericht für angebracht hielt. Seit einem Jahr ziehen immer wieder Muslime durch die Hansestadt und fordern die Einführung des Kalifats in Deutschlands. Eine Möglichkeit, diese Aufmärsche zu verbieten, fand die Polizei nicht – schließlich waren es ja keine „rechten“ Kundgebungen von Biodeutschen, die gegen die Regierung protestierten. Die Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz, „alle Handlungsoptionen“ zu prüfen, verlief wie immer im Nichts. Zugleich erklärte ein Sprecher des damals FDP-geführten Bundesjustizministeriums, Strafverschärfungen seien unnötig, weil das Strafrecht „bereits jetzt konkrete Möglichkeiten“, biete die „genannten Verhaltensweisen“ zu verfolgen. Davon weiß man in Hamburg aber offenbar nichts, denn gegen das Islamisten-Unwesen wird bis heute nichts unternommen.

Eines von dessen Zentren ist das Al-Azhari-Institut. Dort darf unter anderem der palästinensische, in Berlin lebende Prediger Abul Baraa seine steinzeitlichen Ansichten verbreiten. Dessen Berliner Moschee wurde bereits 2020 geschlossen; ein Verein, in dem er aktiv war, wurde im vergangenen Juni von den niedersächsischen Behörden verboten. Laut Verfassungsschutz wird im Al-Azhari-Institut unter anderem “deutlicher Antisemitismus“ gelehrt. Männer aus dessen Umfeld würden Posts in sozialen Medien absetzen, in denen Juden als „Affen und Schweine“ bezeichnet würden. Seit zwei Jahren würden im Institut salafistische Prediger auftreten, in deren Gebete es heiße: „Allah, nimm jeden Einzelnen von ihnen, und vernichte sie dann alle“. Über diese Ungeheuerlichkeiten verlieren die etablierten Medien natürlich kaum ein Wort, der “Zeit”-Beitrag stellt diesbezüglich eine ungewohnte Ausnahme dar, die leider eher die gegenteilige Regel bestätigt.

Von wegen “Lerneffekte”…

1.840 Menschen sollen der islamistischen Szene in Hamburg derzeit angehören, 1.400 davon werden als „gewaltorientiert“, 15 Personen als als islamistische Gefährder eingestuft, denen jederzeit ein Terroranschlag zuzutrauen sei (!). Außerdem rekrutieren Islamisten offensiv in mehreren Stadtvierteln ihren Nachwuchs und muslimische Schüler machen an Schulen gezielt Jagd auf Juden. Und obwohl das alles bekannt ist, schreiten von den – sich ansonsten als Hüter der “wehrhaften Demokratie” gebärdenden – Altparteien kontrollierten Kuschelbehörden nicht ein. „Islamismus an sich ist kein Verbrechen. Die Akteure wissen meist genau, was sie sagen dürfen, ohne belangt werden zu können. Da sehen wir Lerneffekte“, erklärt etwa Arnold Keller, der Chef des Staatsschutzes bei der Hamburger Generalstaatsanwaltschaft.

Diese Lerneffekte bleiben bei den Trägern der Amtshoheit aber offensichtlich aus: Derselbe Staat, der die eigenen Bürger wegen der absurdesten Lächerlichkeiten bespitzelt und verfolgt, ja oftmals jahrelang schikaniert und sie wegen angeblicher „Hassrede“ zu Geld- oder sogar Haftstrafen verurteilt, wenn sie von ihrem Grundrecht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen oder Politiker satirisch kritisieren – dieser Staat sieht also keine juristische Möglichkeit, um gegen fanatische Hassprediger vorzugehen, die in Deutschland ein Kalifat einführen wollen und schlimmsten Judenhass verbreiten. Obwohl eine schlimmere Missachtung und Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung schlicht nicht vorstellbar ist, schaut der Linksstaat hier betreten weg. Hier zeigt sich abermals das nachgerade verbrecherische Totalversagen eines Staates, der nichts anders mehr kann als seinen eigenen Bürgern zu misstrauen, aber an seinen Kernaufgaben scheitert – während er Millionen von identitätslosen jungen Männern und radikalen Muslimen importiert und diejenigen, die diese Vorgänge ablehnen, auch noch kriminalisiert. Die Folgen lassen sich nicht nur in Hamburg beobachten: Inzwischen können Islamisten aller Art überall in Deutschland praktisch ungestört ihr Unwesen treiben und ihr radikales Gift verspritzen. Und das Ergebnis der staatlichen Untätigkeit bezahlen deutsche Opfer mit ihrem Leben oder ihrer Gesundheit.