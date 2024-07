Kalter Putsch: Obama und Harris nötigten Biden zum Rückzug

Neues vom legendären US-Investigativjournalisten Seymour Hersch: Dieser berichtete nun, dass US-Präsident Joe Biden in erster Linie durch Drohungen des ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Vizepräsidentin Kamala Harris dazu gezwungen worden sei, aus seiner Wiederwahlkampagne auszusteigen. Obama und Harris hätten Biden (sofern er denn zur Rezeption dieser Ankündigung noch geistig imstande war) eröffnet, andernfalls des 25. Zusatzartikel der Verfassung anzuwenden und Biden damit für amtsunfähig zu erklären.

”Am Samstag, den 20. Juli“, so Hersch, „war der ehemalige Präsident Barack Obama stark involviert, und es hieß, er würde Biden anrufen“. Es sei nicht klar gewesen, ob Biden untersucht worden sei oder was genau mit ihm in Las Vegas passiert war. Die „großen Drei“, so der Beamte, der sich auf die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, den Mehrheitsführer im Senat, Charles Schumer, und den Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, bezog, seien des Weiteren direkt beteiligt gewesen:

Am Sonntagmorgen, so der von Hersh zitierte Beamte, habe Obama mit Zustimmung von Pelosi und Schumer nach dem Frühstück Biden angerufen und gesagt: „So sieht’s aus. Wir haben Kamalas Zustimmung, den 25. Verfassungszusatz geltend zu machen. Der Zusatzartikel sieht vor, dass der Vizepräsident und andere Personen das Amt übernehmen, wenn der Präsident für ungeeignet befunden wird, die Befugnisse und Pflichten seines Amtes auszuüben.“ Zu diesem Zeitpunkt sei bereits klar gewesen, das Harris „den Zuschlag erhalten würde“, so Hershs Insider weiter. Die Gruppe sei zudem zu dem Schluss gekommen, dass Harris’ frühere Tätigkeit Arbeit als Staatsanwältin ihr helfen werde, “mit Trump in einer Debatte umzugehen.“ Obama, in der Vergangenheit stets ein innerparteilicher Gegner von Harris, habe dabei jedoch zum Ausdruck gebracht, dass er Harris nicht sofort unterstützen könne und werde.

Missachtung demokratischer Gepflogenheiten

Hersh bestätigt damit Gerüchte, die schon kurz nach Bidens Verzicht auf die Kandidatur zur Wiederwahl aufgekommen waren. Seine Enthüllungen zeigen, mit welchem Zynismus und Skrupellosigkeit die Demokraten vorgehen, um ihren drohenden neuerlichen Machtverlust in Washington zu verhindern: Nachdem sie den USA und der ganzen Welt vier Jahre lang vorgelogen haben, dass Biden in bester Verfassung und voll amtsfähig sei (obwohl jeder, auch Harris, klar sehen konnte und wusste, dass er vom ersten Tag an nicht in der Lage war, das Amt adäquat auszuüben und dann spätestens seit 2023 völlig amtsunfähig war), servieten sie ihn nun eiskalt ab, als sich die Lüge – nach Bidens desaströsem Auftritt im TV-Duell mit Donald Trump Ende Juni – endgültig nicht mehr vertuschen ließ. Statt seiner wurde Harris dann quasi über Nacht als Kandidatin installiert, obwohl es Biden war, für den in den Vorwahlen 14 Millionen Amerikaner gestimmt (und damit fast 99 Prozent der Delegierten für den Parteitag im August mandatiert) hatten. Nun wird der Welt per Etikettenschwindel einfach Harris (die bei den letzten Vorwahlen vor vier Jahren selbst so blamabel wenig eigene Stimmen errang, dass sie sogleich aus dem Rennen ausstieg) als Idealbesetzung für das Präsidentenamt verkauft.

Es ist eine einzige Schande und grenzenlose Missachtung demokratischer Gepflogenheiten, die hier dargeboten wird (und die mit Seymour Hersh nun sogar eine einstige linke Ikone des Investigativjournalismus bestätigt). Man kann nur hoffen, dass die amerikanische Öffentlichkeit dieses perfide Spiel durchschaut und an der Wahlurne abstraft. Allerdings muss man inzwischen davon ausgehen, dass auch für diesen Fall bereits Vorkehrungen getroffen wurden. Diese Demokraten werden auch vor Wahlbetrug nicht zurückschrecken und was immer vor vier Jahren an Unregelmäßigkeiten bei den Stimmauszählungen stattfand, es dürfte diesmal bei weitem getoppt werden.