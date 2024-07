Kamala Harris, die defekte Lichtgestalt: Peinliche Verzückung im Medienzirkus

Seit es den US-Demokraten gelungen ist, ihren eben noch gefeierten Präsidenten Joe Biden in einer beispiellos brutalen Mobbingkampagne aus der Kandidatur für die Wiederwahl zu drängen und durch Vizepräsidentin Kamala Harris zu ersetzen, haben die linken Medien in den USA eine Werbekampagne für Harris gestartet, deren Irrwitzigkeit nur noch von den deutschen Kollegen übertroffen wird. Gerade hierzulande ist aus unerfindlichen Gründen die Wahnvorstellung verbreitet, die Meinung deutscher Politiker und Journalisten habe in den USA ein ganz besonderes Gewicht. Dementsprechend überschlagen sich „Spiegel“, „Stern“, „Zeit“ und Co. nun mit völlig lächerlichen Lobhudeleien für Harris. Diese Woche schon hatte die ARD-„Journalistin“ Katrin Brand im Stil einer Erweckungsmesse in einem hochnotpeinlichen „Tagesthemen“-Kommentar jubiliert: „Um Kamala Harris führt kein Weg herum …, sie kann es, sie wird es können, sie wird es können müssen. Und ich freu‘ mich schon darauf, wie Harris … in ihrer ersten Fernsehdebatte den wütenden, düsteren, quengelnden Donald Trump einfach an die Wand knallt.“ Dieser Verbalmasturbation folgte die „Süddeutsche Zeitung“ mit der elogenhaften Frage über einem Foto von Harris: „Leuchtet da jemand von innen?“ Weiter hieß es: „Wenn sie lacht, dann strahlt Kamala Harris jene Kraft aus, die Joe Biden nicht mehr vorweisen kann und Donald Trump nur in der Abart der Aggression kennt.“

Der sprachlichen Verherrlichung folgen die unkritischen Verheißungsprognosen deutscher „Experten“, wonach unter Harris als super werde, während Trump zur Gefahr aufgebauscht wird. So behauptet etwa das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, eine Präsidentschaft Trumps würde Deutschland angeblich bis zu 150 Milliarden Euro über vier Jahre kosten, also rund 2.000 Euro pro Kopf. Offenbar versucht man auch hier in einer Stellvertreterhandlung und negativen Geisterbeschwörung, die drohende Wiederwahl Trumps durch Negativpropaganda in Deutschland abzuwenden. Dumm nur, dass der US-Präsident in den USA gewählt wird und zudem von Amerikanern.

Bierernst gemeinter Unsinn

In alledem findet sich kein Funken Ironie; all dieser Unsinn ist völlig bierernst gemeint. Dass die frühere linke Lichtgestalt Barack Obama tagelang zögerte, Harris zu unterstützen, weil er sie für ungeeignet hält, und dies nun gestern erst unter Druck und wenig glaubhaft nachholte, findet sich in diesen Jubelmedien nirgends. Auch nicht, dass Harris eine zutiefst fragwürdige Figur ist, die sich eine angebliche Herkunft aus der schwarzen Unterschicht zusammenlog, um ihre Wahlchancen zu erhöhen, bei der eigenen Basis aber derart unbeliebt war, dass sie 2019 ihre Kandidatur schon wieder beenden musste, bevor auch nur die erste Vorwahl stattgefunden hatte: An nichts davon soll der gemeine deutsche Qualitätsmedienkonsument erinnert werden. Auch jetzt wurde Harris in einer putschartigen Aktion zur Kandidatin gemacht, ohne dass sie auch nur eine einzige Stimme erhalten hätte – während die 14 Millionen Demokraten-Wähler, die Joe Biden unterstützt hatten, einfach beiseite gewischt werden. Kein Thema für die, die hierzulande ständig “unsere Demokratie” beschwören .

Auch dass Harris in ihrer Zeit als Vizepräsidentin keinerlei Akzente setzen konnte, dass Biden – solange er noch Herr seiner Sinne war – selbst wenig von ihr hielt, dass sie in ihrer Zeit als Staatsanwältin in Kalifornien wegen Bagatelldelikten regelrechte Massenverhaftungen durchführen ließ, dass sie Beweise gegen Unschuldige zurückhielt und Häftlinge länger in Haft ließ, um sie als billige staatliche Arbeitskräfte zu missbrauchen, wird unter den Teppich gekehrt – obwohl genau diese Vorwürfe, die Harris nie dementieren konnte, zu ihrem frühen Ausstieg aus der Präsidentschaftskandidatur 2019 führten. Allerdings vertuschen nun auch linke US-Medien fieberhaft diese vor vier Jahren noch höchst präsenten Negativposten in der Vita von Harris (die durch naive und dümmliche Medienauftritte zudem zuweilen wirkte, als sei sie auf Drogen oder hätte den intellektuellen Horizont der deutschen Außenministerin): Die Trump-feindlichen Medien dies- wie jenseits des Atlantiks überall ihre Archive und schreiben ältere kritische Harris-Berichte bereits fieberhaft um. Mit allen Mitteln wird – wie all die Monate zuvor beim angeblich topfitten Biden – versucht, ein Anti-Trump-Momentum zu kreieren. Nun ist es eben die Totalversagerin Harris, die zur Heilsbringerin hochgejazzt wird.