Kampfpresse und Kampagnenjournalismus: Wie unterschiedlich in Deutschland und Ungarn über den Fall Maja T. berichtet wird

Der deutsche Journalismus behauptet stets, objektiv und neutral zu berichten. Und zunächst einmal scheint das auch zu stimmen. Egal, welche Zeitung man aufschlägt – letztlich kann man überall dasselbe lesen. Na klar, wenn es nur eine Wahrheit gibt, dann muss sie auch immer gleich lauten. Doch natürlich ist dem nicht so. Denn die großen Medien berichten nicht deshalb alle im Einklang, weil es nur die eine Wahrheit gibt – sondern eben, weil sie alle gleichermaßen ticken. Früher war das noch anders, als beispielsweise die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” noch dezidiert konservativ war und dementsprechend auch anders berichtete als andere. Mittlerweile hat aber auch dort der woke Geist Einzug gefunden.

Manchmal hilft da eben der Blick ins Ausland, um sich zu verdeutlichen, dass es mehr als eine Perspektive gibt. Das zeigt aktuell zum Beispiel der Vergleich in der Berichterstattung des “Spiegel” und jener der “Budapester Zeitung” über den Fall der in Ungarn inhaftierten Linksextremistin Maja T.. Der “Spiegel” muss an dieser Stelle nicht mehr vorgestellt werden; die “Budapester Zeitung” hingegen schon: Sie ist ein vergleichbar kleines Blatt, denn sie wendet sich nur an die deutschsprachige Minderheit in Ungarn und erscheint seit 1999 wöchentlich in einer Auflage von gerade einmal 7.000 Exemplaren. Gründer und Chefredakteur Jan Mainka schrieb unter anderem schon für die “Junge Freiheit”.

Übliches “Spiegel”-Framing

Im “Spiegel” spricht man stets von der „Aktivistin“ Maja T., die unter dem “Verdacht” stehe, in Budapest an Ausschreitungen beteiligt gewesen zu sein. Dabei heißt T. eigentlich Simeon und bezeichnet sich als „nicht-binär“, also außerhalb der klassischen Geschlechterordnung stehend. Warum man ihn dann aber beim “Spiegel” demonstrativ und permanent als „sie“ bezeichnet, ist nicht ganz klar; eigentlich müsste man nach der woken Lehre doch gänzlich auf Personalpronomen verzichten, wie man dies beispielsweise in der Berichterstattung über den ebenfalls “nicht-binären” Künstler Kim de l’Horizon (bürgerlicher Name: Dominik Holzer) auch so eingehalten hat.

Auch die Bezeichnung als „Aktivistin“ folgt ganz dem mittlerweile üblichen Framing in der deutschen Medienlandschaft: Dort ist häufig von “linken Aktivisten” und “rechten Extremisten” die Rede – obwohl man ebenso gut auch von linken Extremisten und rechten Aktivisten sprechen könnte. Je nach politischer Ausrichtung wird hier also zweierlei Maß angewendet und ein Begriff mal mit eher positivem Klang verwendet oder nicht.

Keine ungewöhnlichen Haftbedingungen

Mittlerweile ist T. in einen Hungerstreik getreten und wird wohl ein ein Haftkrankenhaus nahe der Grenze zu Rumänien verlegt werden. Der “Spiegel” spricht von einer „Isolationshaft“, und T.’s Vater bezeichnete die Haftbedingungen als „unmenschlich“ und „lebensgefährlich.“ Auch Katrin Göring-Eckardt, die T. in Ungarn besuchte, wurde vom “Spiegel” zitiert: Das gesamte Verfahren sei nicht rechtsstaatlich, T. werde überwacht und seine privaten Kontakte penibel kontrolliert.

Das alles allerdings ist nichts Ungewöhnliches. Auch ein „gewöhnlicher“ Krimineller in Deutschland hat ähnliche Einschränkungen – von “Reichsbürger”-Inhaftierten oder Beate Tzschäpe ganz zu schweigen. Darüber erfährt man allerdings im “Spiegel” nichts, und weder der “Spiegel” noch Göring-Eckardt kritisierten auch je die Haftbedingungen von (vermeintlich) rechten Beschuldigten hierzulande, etwa als der Youtuber Shlomo Finkelstein (der nicht gewalttätig war) inhaftiert wurde. Dessen Kommunikation mit der Außenwelt wurde stets abgehört, wie er nach seiner Zeit im Gefängnis angab.

Kriminelle Vorgeschichte verschwiegen

In der “Budapester Zeitung” liest sich der Fall Maja T. alles ganz anders. Hier wird nichts verschleiert, sondern konkret ausgeführt, weshalb T. im Gefängnis sitzt; ist die Rede von einem „Antifa-Schläger“, von „Terror“ von einer „Menschenjagd“ und „heimtückischen Angriffen“. Auch wird T. dort stets als männlich ausgewiesen, auch wenn es heißt, er sei zu Maja „konvertiert“. Während im “Spiegel” zwar von „schweren Körperverletzungen“ die Rede ist, ist hier zu lesen, dass die Opfer zum Teil „lebensgefährlich“ verletzt wurden – eine deutlich schärfere Formulierung. Anders als im “Spiegel” heißt es, „die Täter hätten in ihrer Brutalität selbst den Tod der überfallenen Personen billigend in Kauf genommen.“ Dementsprechend droht T. auch eine Höchststrafe von 24 Jahren.

Auch wird in der “Budapester Zeitung” aus T.s Vorstrafenregister zitiert: Es gab bislang acht Verfahren, darunter auch Drogenhandel und einen Raubüberfall. Beim “Spiegel” hingegen ist T., abgesehen von den aktuellen Vorwürfen natürlich, ein unbeschriebenes Blatt. Wenn dann allerdings in der “Budapester Zeitung” geschrieben steht, dass die gleichen schlechten Haftbedingungen – unter anderem Kakerlaken – beträfen auch alle anderen ungarischen Häftlinge gleichermaßen, mag dies zwar den Vorwurf einer Ungleichbehandlung entkräften – ein besonders gutes Bild gibt die ungarische Regierung damit aber nicht ab.

Tendenziosität auf beiden Seiten

Was beim “Spiegel” noch „Isolationshaft“ heißt, wird in Mainkas Zeitung als „Selbstschutz“ bezeichnet: Denn anders als in Deutschland dürfte T. eben nicht in ein Frauengefängnis, sondern müsste mit anderen Männern in eine Zelle. Durch Einzelgewahrsam erhöht sich natürlich seine Sicherheit vor Angriffen durch Mithäftlinge. Auch wird zutreffend darauf hingewiesen, dass die Antifa in Deutschland den Fall „zur politischen Druckausübung auf die Orbán-Regierung“ nutze und dabei „willfährige Helfer bei Grünen und Linken“ finde, die „selbst in einem schwierigen Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen“.

Zu guter Letzt fordert der Artikel noch, die Antifa müsse weltweit als Terrororganisation eingestuft werden. Dieser Forderung kann man natürlich zustimmen oder nicht – in einer reinen Meldung allerdings hat sie nach journalistischen Maßstäben nichts verloren. Der Vorwurf der Einseitigkeit trifft also zumindest teilweise auch auf die “Budapester Zeitung” zu. Diese hat allerdings auch nicht den Anspruch, ein “Nachrichtenmagazin” zu sein – wovon der anders als der “Spiegel”, der zunehmend zu einem ideologischen Kampfblatt mutiert, inzwischen ebenfalls weit entfernt ist