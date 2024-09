Kanarische Impressionen: Erst Supermond, dann Boote voller Glücksritter

Die letzte Woche war – dank Supermond – klasse auf Lanzarote: Man konnte problemlos auch nachts schwimmen. Ich habe einmal bei Vollmond gesurft; beim Rausfahren war alles klasse – aber sobald man wieder zurückfährt, wird’s schlagartig dunkel. Ich war ziemlich geschockt. Der Mond scheint – und man sieht sprichwörtlich von der einen Sekunde auf die andere absolut nix mehr. Spooky! Doch hier soll es ja nicht um die nächtliche kanarische Atlantikidylle gehen.

Nein, jetzt berichte ich mal wieder quasi live von der Außengrenze der EU: Heute morgen gegen 6 Uhr wummerte es plötzlich auf dem Meer. Ich dachte spontan an ein Kreuzschiff. War’s aber nicht. Nein, es waren stattdessen Suchboote und Helikopter der spanischen Polizei. Wieder mal. Es wurden erneut zahlreiche “Pateras” gesichtet, voll von dunkelhäutigen Glücksrittern. Westafrika ist hier nie weit. In dieser Woche waren es – laut Angaben der spanischen Presse – alleine 680 an der Zahl. Hier auf den Kanaren wissen die Behörden seit Monaten nicht mehr, wo sie all diese “Ankommenden” noch unterbringen sollen. Es hört einfach nicht auf.

Pass verloren, Handys nie

All das macht mir irgendwie Angst; ich will natürlich aber niemanden erschrecken. Ich gehe wohl gleich erstmal ne Runde schwimmen! Übrigens: Als damals, bis vor einigen Jahren noch, Frontex die Schlauchboote direkt vor Afrika aufgriffen und sie samt “Fracht” wieder zurück aufs afrikanische Festland verbracht haben, hatten wir den besten Schutz vor ungebetenen Gästen , die alle tragischerweise zufällig ihren Pass verloren hatten (seltsam, ihre Handys verlieren die dagegen nie)! Jetzt werden sie küstennah hier aufgegriffen und an Land gebracht… willkommen in der EU!

Übrigens: Das nachfolgende Foto stammt von gestern morgen, da war das Meer noch schön friedlich. Um die Uhrzeit hatte ich allerdings noch gepennt. Euch einen schönen Tag – und entsorgt eure Pager…