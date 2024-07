Kanarische Inseln: Der Nachschub an afrikanischen Migranten rollt ungebrochen

Das Mittelmeer und die polnisch-belarussische Grenze gelten gemeinhin als die Hotspots der unaufhörlichen Migranteninvasion nach Europa. Dabei gerät aus dem Blick, dass auch die Kanaren längst zu einem Einfallstor geworden sind. Candelaria Delgado, die Sozialministerin der Inselgruppe, sprach bereits von einem „Kriegszustand“, in dem man sich befinde. Vor allem aus Marokko, dem Senegal und Mauretanien strömen immer neue Massen afrikanischer Migranten auf die Inseln. Die Twitter-Nutzerin „Dimetra“ hat diese faktische Landnahme nun aus eigener Beobachtung auf der kleinsten Kanaren-Insel El Hierro in einem Thread mit Videos und Bildern geschildert – und was sie berichtet, lässt selbst Pessimisten den Atem stocken, was sich hier, gewolltermaßen unbeachtet von der bundesdeutschen (Ver-)Öffentlichkeit, in zunehmendem Maße zusammenbraut.

Bereits 2023 seien allein auf El Hierro 14.500 illegale Migranten angekommen, berichtet “Dimetra” – vor allem Malier, Senegalesen und Marokkaner – obwohl die Insel nur 11.000 Einwohner hat. Für dieses Jahr werde mit 70.000 Bootsmigranten (!) gerechnet. Das gerade El Hierro immer stärker zum Ziel wird, sei der Versuch, den strenger werdenden Grenzschutz zu umgehen, bei dem Spanien immer enger mit westafrikanischen Staaten kooperiere.

Wie am Schnürchen

Der Ablauf der Anlandung erfolgt dabei ähnlich, wie man dies schon von der Schlepperroutine im Mittelmeer her kennt: Jeden Nachmittag höre man Hubschrauber der Küstenwache, und sobald diese „fündig“ würden, verlasse am frühen Abend das rote Schiff der Seenotrettung den Hafen. Dann bereiteten Krankenwagen, Rot-Kreuz-Mitarbeiter, ein „NGOler“ und Männer in Schutzanzügen die Ankunft der Migranten vor. Bei den Ankommenden handele es sich praktisch ausnahmslos um Männer in bester physischer Verfassung, weshalb die Überfahrt und “Rettung” zumeist auch ohne die klassischen „Flüchtlingshelfer“ reibungslos ablaufe.

Und zwar so: Etwa Stunde nach der fast allabendlichen (oft auch mehrmals täglichen) Ausfahrt ziehe das zurückkehrende Schiff der „Seenotrettung“ dann ein Boot mit afrikanischen Migranten hinter sich her und schleppe es in den Hafen – mal größere, mal kleinere Modelle, aber immer bis auf den letzten Platz gefüllt. Diese Hergebrachten würden allerdings nicht an Land stürmenM vielmehr blieben die Männer ruhig sitzen, bis man sie nacheinander aus dem Boot zu den Zelten und Containern des Roten Kreuzes bringe. Von “dramatischen Szenen” halbertrunkener Geretteter, aus Lebensgefahr geborgenen Babys, Schwangeren und Toten – wie es die NGO’s bei ihren kontinentaleuropäischen Geldgebern und gegenüber den migrationsaffinen Kampagnenmedien stets behaupten – könne überhaupt keine Rede sein.

Routinierter Modus

Sodann läuft alles nach Plan weiter: Die Migranten werden medizinisch untersucht, neu eingekleidet und dann per Bus in ein bewachtes Aufnahmelager im Inselinneren gebracht. Ihre Smartphones müssen sie nicht abgeben, im Gegensatz zu Ausweispapieren “verlieren” sie diese auch nie. Minderjährige müssen Asyl stellen, Erwachsene müssen El Hierro nach spätestens 72 Stunden verlassen – aber nicht etwa in Richtung Herkunftsland, sondern zur nächsten Etappe Richtung EU und gelobtes Land: Sie werden nach Teneriffa und dort ins Landesinnere gebracht. Die Boote werden noch in derselben Nacht vom Kai weggezogen, numeriert und auf einen eigenen kleinen Schiffsfriedhof verbracht, später werden sie zerstört und der Schrott wird abtransportiert. Das alles läuft mit eingespielter Präzision. Dass ein großer Teil der Migranten über kurz oder lang in “Germoney” landen wird, kann man sich denken.

So verläuft routiniert und reibungslos also verläuft die Invasion Europas aus Afrika und dem Nahen Osten, hier plastisch veranschaulicht am Beispiel des Idylls einer kleinen vorgelagerten Insel im Atlantischen Ozean, die als Brückenkopf der Dauerinvasion aus Afrika fungiert. Das alles läuft tröpfchenweise, verdichtet sich aber nach und nach zum reißenden Strom. Die Bürger bemerken die Folgen oftmals erst, wenn sich ihr Lebensumfeld völlig verändert hat und am Ende nichts mehr mit einer mitteleuropäischen Umgebung zu tun hat. Und die EU zeigt sich nach wie vor weder willens noch fähig, irgendetwas gegen diese Völkerwanderung zu unternehmen. Die Landnahme durch nicht-europäische Migranten und die Verdrängung der europäischen Kultur läuft wie ein eingespieltes Uhrwerk, ohne dass etwas dagegen unternommen wird.