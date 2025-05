Kann die Wirtschaftspolitik Argentiniens als Vorbild für Deutschland dienen?

Der argentinische Präsident Javier Milei verfolgt volkswirtschaftlich eine libertäre Agenda und das bisher mit Erfolg. Die ökonomischen Daten verbessern sich seit seinem Amtsantritt kontinuierlich. Insofern kann die in der Überschrift dieses Beitrags gestellte Frage in gewissem Maße sicher mit ja beantwortet werden. Das war nicht immer so; im Gegenteil: Argentinien, einstmals eines der reichsten Länder der Welt, war bis zum Amtsantritt Mileis durch dreistellige Inflationsraten, ein Haushaltsdefizit, mehrere Wechselkurse, Kapitalkontrollen und weit verbreitete Armut gekennzeichnet. Investoren blieben fern. Milei, der im Dezember 2023 sein Amt als Präsident Argentiniens antrat, versuchte alsbald, sein sogenanntes „Kettensägenprogramm“ umzusetzen. Das bedeutete vor allem eines: Mit der sozialistischen Wirtschaftspolitik Argentiniens unter den Peronisten wurde radikal Schluss gemacht.

Zu den wichtigsten Zielen des frisch gebackenen Präsidenten, der von den hiesigen Systemmedien als „Anarchokapitalist, papstfeindlicher Katholik, Systemzerstörer“ gelabelt wurde, gehörte zum einen das Beenden der Inflation. Preisstabilität soll durch die Abschaffung der monetären Finanzierung des Defizits, die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Zentralbank und schließlich die Ablösung des argentinischen Pesos durch den US-Dollar – oder eine andere stabile Währung – erreicht werden. Zweites wichtiges Ziel des etwas spleenigen Hundeliebhaber Milei war ein ausgeglichener Staatshaushalt. Haushaltsüberschüsse lassen sich nur durch Sparen, also drastische Kürzungen der öffentlichen Ausgaben, nicht durch Steuererhöhungen bewirken, so Mileis Überzeugung, und das bedeutet, den Staat auch zu „schrumpfen“ – im Klartext: Abbau der aufgeblähten Bürokratie Argentiniens und Verringerung der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft. Mit der Deregulierung der Wirtschaft, Abschaffung von Kapitalkontrollen und Gewährung von Garantien sollen private Investitionen gefördert und in- und ausländische Investoren angezogen werden. Und schließlich: Über die Wiedereingliederung Argentiniens in die globalen Märkte durch Freihandel und strategische Allianzen soll sich die Wirtschaft des Landes der Welt öffnen.

Wachsende Zustimmung

Die Ergebnisse von Mileis „Schocktherapie“ sprechen für sich. Die Entlastung der öffentlichen Hand wurde dadurch erreicht, dass die Zahl der Ministerien von 18 auf neun reduziert wurde. Dafür verloren 50.000 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ihren Job. Mit einer großen Rechtsreform, dem sogenannten „Ley Omnibus“, sollen der Arbeitsmarkt liberalisiert, Steuergesetze und Rechtsverfahren vereinfacht, staatliche Unternehmen zum Teil privatisiert und Preiskontrollen und Exportbeschränkungen abgeschafft werden. Mit fiskalischen Maßnahmen und konsequenter Deregulierung schaffte Milei es, die monatliche Inflationsrate zu senken. Sie lag im April 2025 bei 3,1 Prozent, Prognosen gehen davon aus, dass sie in der zweiten Jahreshälfte unter 2 Prozent fallen könnte. Zum Vergleich: Im Dezember 2023 hatte sie noch bei 25 Prozent gelegen. Der Peso stabilisierte sich und wertete sogar gegenüber dem Dollar auf. Der Haushaltsüberschuss wurde früher als erwartet erzielt. Der Optimismus der Investoren wächst stetig, denn die Technologie-, Landwirtschafts- und Bergbausektoren beginnen allmählich, über Investoren Kapital ins Land zu transferieren.

Obwohl noch etwa 40 Prozent der Argentinier unterhalb der Armutsgrenze leben, ist die Zustimmung für Javier Milei gewachsen. Bei den jüngsten Stadtwahlen in Buenos Aires konnte der argentinische Präsident mit seiner Partei die bisherigen Ergebnisse immerhin mehr als verdoppeln. Der bei den Argentiniern wegen seiner leicht bizarren Frisur unter dem Spitznamen „Perücke“ populäre Charismatiker im Präsidentenamt meint: „Es gibt keine politische Lösung für wirtschaftliche Probleme. Der Markt ist die Lösung.“ Milei ist der Überzeugung, dass Argentinien einen kulturellen Wandel hin zu persönlicher Verantwortung, Leistungsgesellschaft und einer zeitlich begrenzten Regierung durchlaufen muss.

Mileis Konzepte erscheinen in Deutschland undenkbar – noch

All das wäre für das noch immer saturierte Deutschland mit seiner weit verbreiteten Beamtenmentalität und teils widerwärtigen Obrigkeitshörigkeit völlig undenkbar. Mileis ultralibertärer Sanierungsansatz scheint hierzulande utopisch, auch, weil seine Maßnahmen noch nicht für erforderlich erkannt sind; nicht zuletzt deshalb, weil der hiesige Leidensdruck noch lange nicht das Niveau von Argentinien vor Mileis Amtsantritt erreicht hat. Das Statistische Bundesamt vermeldete für vergangenes Jahr: „In Deutschland waren im Jahr 2024 rund 17,6 Millionen Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das waren 20,9 Prozent der Bevölkerung, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen ( EU-SILC ) mitteilt.“ Das sind natürlich deutlich weniger als die argentinischen 40 Prozent – zumal Armut in Argentinien anders definiert werden dürfte als hierzulande.

Noch haben wir hierzulande also etwas Zeit; alle Anzeichen deuten allerdings darauf hin, dass sich das in absehbarer Zukunft ändern könnte. Sofern wir es nicht bereits tun, werden wir alle sehr bald in Produktion und Handel spüren, was die linke Politik der letzten Jahre angerichtet hat. Es ist kaum zu erwarten, dass sich diese Dinge wieder reparieren lassen, und wenn überhaupt, wird es Jahrzehnte dauern. Wir belasten uns mit einer öko-ideologisierten Wirtschaftspolitik, einer komplett aus dem Ruder gelaufenen Massenmigration – Stichworte Arbeitsmarkt und Sozialleistungen – und einer rapiden abwärtsgerichteten Nivellierung unserer Bildungsstandards. Dazu kommt die immer irrsinniger werdende Bürokratie. Das alles muss alles ein Ende haben.

Der Autor studierte Politik- und Rechtswissenschaft in Bayreuth und München. Seit 2019 ist er für die AfD Mitglied des Europäischen Parlaments und gehört der ESN-Fraktion an. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf Fragen des internationalen Handels, der Industriepolitik sowie des Verbraucherschutzes auf EU-Ebene.