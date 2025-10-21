Dienstag, 21. Oktober 2025

„Kann nicht mehr im Amt bleiben“: Dr. Götz Frömming (AfD) im ANSAGE-TALK zur Urheberrechtsaffäre um Wolfram Weimer

Im Gespräch mit Daniel Matissek ordnet der kulturpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Götz Frömming, den Skandal um Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ein, und gibt einen Ausblick auf die Bedrohungen geistigen Eigentums durch KI und inwiefern medienpolitische Regulierungen notwendig sind.

 

