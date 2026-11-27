Das Sinnbild für die in der Bergpredigt beschworenen „Armen im Geiste“, Annalena Baerbock, muss Pate gestanden haben, als die deutschen Mainstream-Medien, kaum war der Bug der russischen Fregatte “Mercury” im Wasser des Golf von Bengasi verschwunden, bereits den Sieger kürten: Es waren die Ukrainer! Wolodymyr Selenskyj hatte gegen diesen Orden auch gar nichts einzuwenden. Und die Präzisionsangriffe der Ukraine auf die russische Krimbrücke, ohne Zweifel ein beachtlicher Erfolg jedweder Militärtechnik, das waren auch die Ukrainer. Ebenso wie der erste Flug zum Mond, die Entdeckung der Kernspaltung und die erste Reise zum Südpol. Das alles wäre schon längst im Lehrplan deutscher Abiturklassen. gäbe es außerhalb der journalistischen Armenspeisung von ARD und ZDF nicht doch noch Journalisten im Netz, die mit geographischer Kenntnis, historischem Weitblick und analytischem Verstand gesegnet sind, wie zum Beispiel den norwegischen Professor Glenn Diesen oder den ehemaligen CIA-Analysten Larry “The Shirt” Johnson.

Da müssen also erst solche Leute kommen, um uns vorzuführen wie weit die Ukraine von Bengasi entfernt ist; Fachleute und keine Politiker, die aus ihren meist sehr zuverlässigen Quellen wissen, dass die Ukraine ohne die massive militärische, technische, finanzielle und nachrichtendienstliche Unterstützung insbesondere aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland niemals in Lage wäre, auch nur im Entferntesten ultrapräzise Angriffsoperationen über Streckender der geschilderten Art durchzuführen. Das verwendete Militärgerät für solche hochspezialisierten Operationen – das pfeifen die Spatzen von den Dächern – stammt aus NATO-Ländern und wird vor Ort meist nur noch zusammengeschraubt. Zielvorgaben und Koordinaten werden von den USA und den drei vorgenannten NATO-Ländern bereitgestellt.

Im Falle der Angriffe auf im Golf von Bengasi liegenden russischen Schiffe gehen alle Militärexperten, die sich nicht einer EU-Gehirnwäsche unterziehen mussten, davon aus, dass alleine wegen der begrenzten Reichweite von Seedrohnen und aus logistischen Gründen der Angriff von nahegelegenen NATO-Stützpunkten im Mittelmeerraum aus geführt und geleitet worden sein musste.

Krim-Brücke und Mittelmeer-Schiffe: Die NATO ist bereits kriegführende Partei

Die UN-Organe in Libyen sehen das offensichtlich ähnlich und haben eine lückenlose Aufklärung der Militäroperation gefordert. Den erfolgreichen Angriff nun Selenskyj die Brust zu heften ist nichts als ein hilfloses Ablenkungsmanöver, das man (außer vielleicht in Bremer Grundschulen) nirgendwo für voll nimmt. Um es ganz brutal zu sagen: Der Angriff auf die russischen Schiffe vor der libyschen Küste war, ebenso wie die Expedition zur Zerstörung der Krim-Brücke, im Grunde genommen ein Angriff der NATO auf Russland. “Was geht mich das an?”, würde man sich in den Partykellern in Berlin-Pankow jetzt fragen, bevor man sich wieder den wirklich wichtigen Dingen des Lebens widmet, wie etwa der Frage, ob man Männlein, Weiblein oder doch eher eine geschlechtslose Kaulquappe ist. Nun ja, nach durchkiffter Nacht kann es jetzt schneller passieren, als man denkt, dass man sich am Morgen einer Militärstreife gegenübersieht, die die Herrschaften – nach Männlein, Weiblein oder geschlechtslos getrennt – an die Front führt. Denn als Kanonenfutter eignen sich gleichermaßen alle immer noch glänzend, wie auch für die weiteren Karrierepläne von Friedrich Merz und Genossen. Oder glauben Sie, liebe Leser, dass Wladimir Putin und sein Generalstab es tatenlos geschehen lassen, wie die NATO nun ganz unverblümt die Führung des Krieges von der Ukraine übernommen hat? Glauben Sie wirklich, Russland würde die de-facto-Angriffe der NATO auf sein Land, seine Infrastruktur, seine Verkehrswege, seine Versorgung ohne wirkungsvolle Gegenwehr hinnehmen? Dann glauben Sie sicher auch, dass die Erde eine Scheibe ist und in der Mitte ein großes Loch hat, und dass Napoleon und Hitler ihre Krieg gegen Russland in Wahrheit siegreich beendet haben.

Ich gebe unumwunden zu, dass mich jetzt zum allerersten mal eine ganz konkrete Angst vor einem Krieg befällt, und so wie ich fühlen auch die, die mehr von der Sache wissen und tiefer blicken, als ich es tue – was meine Angst nur noch verstärkt. Erstaunlich ist in den Augen internationaler Kommentatoren, wie willen- und widerstandslos sich die Bürger Westeuropas von einer Führungsclique, die politisch längst aus dem letzten Loch pfeift, erstens vor sich her und zweitens in einen Krieg, den sie niemals gewinnen können, treiben lassen. Dabei ist Deutschland, nachdem es von seinen jüngsten politischen Machthabern wirtschaftlich ruiniert und dem Gespött der internationalen Gemeinschaft preisgegeben wurde, noch am harmlosesten; denn welche Rolle soll denn ein bankrottes und erfolgreich deindustrialisiertes Land wie das unsere in einem Krieg noch spielen, außer der, solange Kanonenfutter bereitzustellen, bis sich die politischen Machthaber in Sicherheit gebracht und ihre goldene Nase verdient haben? Dem BlackRock-Beauftragten Fritze Merz trauen seine eigenen Leute inzwischen ja nicht mal mehr eine geordnete Übergabe an die Konkursverwalter zu. Es ist Unfassbar und unbegreiflich, wie sich ein ganzes Volk solchen Dilettanten mit Leib und Leben, Hab und Gut widerstandslos ausliefert!

Krieg mit Russland als Krönung des politisch Zerstörungswerks

Emmanuelle Macron sucht wegen der heimischen Revolution auf der Straße die Flucht in Staatsbesuche – möglichst mit guter Verpflegung und möglichst weit weg. Ursula von der Leyen ist bei ihrer Absicht, nach der deutschen Bundeswehr nun auch die europäische Gemeinschaft zu ruinieren, ein gutes Stück vorangekommen. Und der neue englische Premier Andy Burnham zählt die noch seetüchtigen Schiffe seiner gegen Russland in Marsch zu setzenden Flotte gerade an der linken Hand ab. Fürwahr: Diese NATO-Bankrotteure kennen kein höheres Ziel, als das Zerstörungswerk, welches sie an ihren eigenen Ländern verrichtet haben, mit einem desaströs endenden Krieg gegen Russland zu krönen. Es steht angesichts der wahnwitzigen Eskalationen und Provikationen zu befürchten, dass der bisher einer Ausweitung des lokalen Ukraine-Konflikts völlig abholde Wladimir Putin diesem Ansinnen nun bald auch nicht mehr im Wege stehen wird. Ganz im Gegenteil: Er wird es nach Kräften fördern – denn seinen Waffen, seinen Ressourcen nebst der unermesslichen Weite seines Landes haben die europäischen Dreikäsehochs nichts, aber auch gar nicht entgegenzusetzen und Sie, ja Sie, liebe Zuhörer werden es am eigenen Leib zu spüren bekommen! Es steht der Winter vor der Tür – und man hat ausgerechnet, dass eine einzige russische Oreschnik-Rakete auf einen deutschen Erdgasspeicher die winterliche Behaglichkeit von Tausenden deutscher Haushalte sehr schnell in Eiskeller verwandeln könnte. Und ein Treffer in einer der Waffenfabriken, mit welchen sich der Volkswagenkonzern über den wirtschaftlichen Ruin retten will, würde dessen Pleite eher noch beschleunigen. Von einer nuklearen Zuspitzung wollen wir gar nicht erst reden.

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Und was uns Deutsche angeht: Auf irgendeine Hilfe durch Fritze Merz und seine Kriegstreiber brauchen wir uns im Fall eines heißen Krieges noch weniger verlassen als zu Friedenszeiten: Die werden genug damit zu tun haben, sich selbst zu retten, wenn es brenzlig wird. Wie gesagt: ich habe Angst. Und Sie, liebe Leser, sollten sie auch haben.