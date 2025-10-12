Karin Prien will bei AfD-Regierung wegen Angst vor Judenverfolgung auswandern – und finanziert selbst den islamischen Antisemitismus

Erst war es die stellvertretende SPD-Vorsitzende Serpil Midyatli, die ihre “Vertreibung” im Falle einer AfD-Regierung fürchtete, und nun will auch CDU-Bildungs- und Familienministerin Karin Prien auswandern, sollte die Alternative für Deutschland den Kanzler stellen. Die Begründung: Als Tochter von Eltern mit Abstammung sei ihre Sorge vor dem wachsenden Antisemitismus auf unseren Straßen schon jetzt allzu groß. Priens kognitive Dissonanz ist es offensichtlich ebenfalls – denn es braucht schon arge Anstrengungen und Verrenkungen, sich ernsthaft einzureden und krampfhaft an der Behauptung festzuhalten, dass sowohl die Gefahr für Juden als auch für die Demokratie in diesem Land von rechts ausgeht. Da Prien als Bundesministerin wenigstens einen halbwegs intakten Geisteszustand vorweisen könnte sollte, wäre sie gut beraten, sich endlich die Realität einzugestehen und zu erkennen, dass ihre Angst- und Horrorassoziationen von Abstammung und Judenverfolgung allein bei Fortsetzung der Politik ihrer eigenen Regierung drohen.

Denn deutsche Juden müssen garantiert nicht unter einer AfD-Regierung um ihre Sicherheit, Existenz und Unversehrtheit bangen, sondern allein unter dem Kalifat oder einer Kanzlerschaft im Namen Allahs. Weiß diese Bildungsministerin überhaupt, welchen Antisemitismus ihr Haus fördert? Offenbar nicht. Die Wahrheit passt nicht ins Weltbild jener linksgrünen Politikerin mit CDU-Parteibuch, deren eigenes Ressort – zumindest auf indirekten Wegen – Fördermittel für Judenhasser und Islamisten bereitstellt. So etwa für den Verein Inssan e.V., offiziell für einen “Projektwegweiser” in Berlin, obwohl sogar der Verfassungsschutz vor engen Verbindungen und Kontakte zur Hamas-nahen Muslimbruderschaft (MB) warnt, also jener islamistischen Organisation, dessen Gründer schon in den 1930er Jahren mit den Worten „Der Kampf gegen die Kinder von Israel ist eine Pflicht jedes Muslims“ den Dschihad gegen die „globalen Verschwörer“, das “internationale Weltjudentum”, rechtfertigte, um seither Terror gegen Juden von Holocaust bis ins ins Hier und Jetzt zu dulden.

Judenhassende Muslimbrüder staatlich finanzieren, aber gegen die AfD hetzen

Ganz aktuell gibt es Vorwürfe, dass das von Prien stets beschworene Prestigevorhaben und regierungsamtliche NGO-Steuergeldveruntreuungsprogramm „Demokratie leben!“ zwischen 2020 und 2024 das Bündnis CLAIM (im Untertitel als „Allianz gegen Islam- und Muslimfeindlichkeit“ bezeichnet) mit 2,8 Millionen Euro unterstützt haben soll. Der zugehörige Trägerverein Teilseiend e.V. ist immer wieder durch Skandale aufgefallen; dessen Initiator hatte „Zionisten“ unter anderem als „Krankheit“ bezeichnet. Auch wird ihm ebenfalls eine Nähe zur MB nachgesagt – und zwar über den „Rat muslimischer Studierender und Akademiker“ (RAMSA), der eine Schlüsselrolle in Sachen religiösem Fanatismus, strukturiertem Extremismus und konsequentem Antizionismus einnimmt.

Diesen Hass und Hetze gegen Juden innerhalb und außerhalb Deutschlands finanziert Prien direkt oder indirekt mit… Aber Hauptsache, Alice Weidel zieht nicht in die Berliner Willy-Brandt-Straße ein! Dem Narrativ einer heilen und bunten Welt und grenzenloser Toleranz gegenüber dem Koran frönend, wird jeder Blick aufs blaues Parteiprogramm und das, was die AfD wirklich fordert, wacker verweigert. Nichts darf die Feindbilder durcheinanderbringen!

Durchschaubares Ablenkungsmanöver

Wie peinlich kann man sich der eigenen Naivität entlarven, Minderheiten durch im Zuge einer krankhaften Projektion herbeihalluzinierte Nazis bedroht zu sehen und gleichzeitig die Augen zu verschließen vor jenen, die mit dem Ausrufen des Kalifats jeden Ungläubigen – zuerst Juden, dann auch Christen – ausschalten wollen? Das Ablenkungsmanöver ist durchschaubar: Die eigentlichen Probleme und ihre Ursachen verleugnen und gegen jene zu hetzen, die die eigene politische Macht bedrohen.

Tatsächlich ist allein die AfD ein Garant für die Sicherheit der Juden in Deutschland – und das nicht nur, weil sie die Zahl und den wachsenden Einfluss von deren schlimmsten Feinden, den Islamisten, als einzige Partei zurückdrängen will. Weder Björn Höckes, Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund und all die anderen notorisch zu “Faschisten” gestempelten AfD-Politiker noch ihre Wähler und Anhänger haben jüdisches Leben in Deutschland je bedroht. Wer auf Davidstern und Kippa im Alltag verzichtet, tut dies garantiert nicht wegen der Alternative. Die Gefahr lauert woanders – und wird vom Staat gepampert, unter dem Deckmantel von Vielfalt und Anti-Rassismus-Workshops. Empfänger staatlicher Zuwendungen müssen zwar pro forma beteuern, sich dem Grundgesetz verpflichtet zu fühlen. Doch was ist eine solche Zusage wert, wenn in Wahrheit nicht gegen die Radikalisierung unter dem Halbmond, sondern für den Traum der Scharia geworben wird? Es ist ernüchternd, wie tief die “Guten“ im Dornröschenkoma schlummern. Möge ihr baldiges jähes Erwachen sie gründlich desillusionieren!