Karl Marx, der Godfather des Bullshit-Bingo

Heute sprechen wir einmal über Karl Marx. Den Mann, der das Geld abschaffen wollte und es sich dafür von jedem geliehen hat, der ihm über den Weg lief. Der Mann, der nie ein Unternehmen führte, nie jemanden beschäftigte, nie ein einziges Mal am Markt stand, sich aber anmaßte, das „wahre Wesen der Arbeit“ zu erklären. Ein Theoretiker, der nie gearbeitet hat. Der sich bis heute hartnäckig haltende Mythen über Wirtschaft und Gesellschaft in die Welt gesetzt hat.

Der erste Mythos war, dass “Mehrwert” nur durch ”Ausbeutung” entstehe. Marx’ Grundgedanke dabei : Der Arbeiter schafft den Wert, der Unternehmer stiehlt ihn. Der Profit ist Raub – der Kapitalist ein Parasit. Klingt empörend, ist aber ökonomischer Unsinn. Denn Mehrwert entsteht nicht nur durch Arbeit, sondern durch das Zusammenspiel von Arbeit, Kapital und Risiko. Der Unternehmer trägt das Risiko des Scheiterns, investiert Kapital, entwickelt Innovationen, organisiert Strukturen, schafft Märkte. Wenn der Arbeiter nach Hause geht, arbeitet das Risiko weiter und manchmal frisst es alles auf. Niemand „stiehlt“ etwas, wenn er ein Risiko eingeht, das andere nicht tragen wollen. Marx’ Theorie ignoriert völlig, dass Wert nicht einfach „geschaffen“, sondern wahrgenommen wird vom Konsumenten. Ein Produkt ist immer nur so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Der Mehrwert entsteht nicht im Schweiße der Stirn, sondern im Urteil des Marktes.

Prediger der Neidgesellschaft

Der zweite Mythos: „Der Kapitalismus führt zwangsläufig zur Verelendung der Arbeiterklasse“. Marx zufolge sollte der Kapitalismus irgendwann an seinem eigenen Erfolg ersticken: Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer – so lange, bis das große Proletariat aufsteht und die Produktionsmittel übernimmt. In der Realität passierte das genaue Gegenteil. Seit Beginn der Industrialisierung haben sich Lebensstandard, Kaufkraft und Lebensdauer vervielfacht. Kinderarbeit? Abgeschafft. Massenarmut? Vielfach beseitig oder anhaltend rückläufig. Medizin, Bildung, Technologie – das alles entwickelte sich nicht trotz, sondern gerade wegen des Kapitalismus zur Blüte. Arbeiter der Frühphase der Industrialisierung hätten Marx noch zugejubelt. Die Arbeiter von heute fahren Auto, fliegen in den Urlaub, tragen Smartphones, besitzen Eigentum.

Die Verelendungstheorie ist das Paradebeispiel intellektueller Arroganz: eine dystopische Prophezeiung, die nur in der Phantasie von Akademikern funktioniert, die nie im Leben eine Bilanz gelesen haben. Marx war kein Visionär, sondern ein Prediger der Neidgesellschaft: Er sah Reichtum nicht als das Ergebnis von Kreativität, Risiko und Disziplin, sondern als moralisches Verbrechen. Seine „Kritik des Kapitalismus“ war keine Ökonomie, sondern eine säkulare Verschwörungsreligion; Erlösung durch Enteignung. Das Ergebnis seiner Lehre sehen wir überall dort, wo sie ausprobiert wurde: In Ruinen, Leichenbergen und Gulags. Marx versprach Befreiung und schuf Sklaverei. Anders als der Kommunismus hat der Kapitalismus kein Manifest – denn er braucht keines. Er funktioniert leise, effizient, freiwillig. Marx schrieb 50.000 Seiten über Ausbeutung;. Der Markt schuf 200 Jahre Wohlstand.

Der obige Gastbeitrag stammt von “Die Libertären”.