Karoline Preisler, die Jeanne d‘Arc der Grenzdebilen

Da steht sie, die junge Frau. Mit eisernem Blick und dem Schwert in der einen Hand, die Fahne in der anderen. Siegessicher blickt Jeanne d’Arc, auch “Jungfrau von Orléans” genannt, drein. Sie weiß, sie hat im Hundertjährigen Krieg die Moral auf ihrer Seite. Freilich sah der Gegenpart, die Engländer, das diametral anders. Heute, mehr als 500 Jahre später, inszeniert sich eine neue Jeanne d’Arc: Die Rede ist von Karoline Preisler. Als Mitglied der FDP ist sie vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie an Corona erkrankt war. Diese starke Leistung honorierte auch die geneigte Presse: „Ich wollte nicht vor den Augen meiner Kinder ersticken“, zitierte die “Welt” sie rührselig. Gut, ich kenne jetzt direkt keine Mutter, die gerne vor ihren Kindern sterben würde; aber was weiß ich schon.

Doch nicht nur die Springer-Presse war in die burschikose Brillenträgerin schockverliebt. Für die “Zeit” ist Preisler „Eine Frau, die sich zeigt“, was eine völlig untypische Angelegenheit im Deutschland 2024 ist. In einem fast tödlich-eiskalten Interview berichtet die Politikerin, wie ihre Kinder um Liebe gebettelt hätten – und sie diese aus Angst vor Corona verweigert habe. Aus dem Mund der die (nichtjungfräulichen) “Jungfrau von Ost-Berlin” Preisler klang das so: „Wir trennten in der Wohnung Gesunde und Kranke. Der Verlust von familiärer Nähe durch Abstand in einer abgeschotteten Wohnung hat es uns schwer gemacht, die Krankheit zu überstehen. Das Virus lebte ja mit uns unter einem Dach.“

Sie will ihre Unmaßgeblichkeit maßgeblich machen

Mit Äußerungen wie diesen reihte sich Preisler ein in die gottlos empathielosen Mütter und Väter, die während Corona – man kann es nicht anders sagen – ihre Kinder misshandelten und darauf noch stolz waren. Die seelische Gesundheit von neun oder elfjährigen Jungs und Mädchen war ihnen ganz egal. Die Angst vor einer vermeintlichen Seuche, von deren weitgehender Harmlosigkeit (vor allem für Kinder) schon damals jeder wissen konnte, fraß Herz und Seele auf. Preisler gab diesen Unmenschen ein freundliches Gesicht. Sie müsste eigentlich vor Scham im Boden versinken.

Das tat sie nicht, aber sie blieb unterirdisch. Im Zuge des 7. Oktober und dem schändlichen Judenhass trat Karoline erneut auf. Bei Anti-Israel-Demos hält sie regelmäßig ein Schild hoch, auf dem steht: „Rape is Not Resistance. Nowhere“. Dabei zeigt sie Opfer der Gräueltaten und hält einen Blumenstrauß dahin. Diese Inszenierung erinnert tatsächlich an die Jungfrau von Orléans, die in einer ähnlichen Pose abgebildet wird:

Der geneigte Leser wird es wissen: Ich bin bekennender Zionist. Für mich ist das unbedingte Existenzrecht Israels als Heimstätte der Juden, aber auch als einzig demokratisches Land im Nahen Osten, in dem Homosexuelle wie Orthodoxe, Juden bis Moslems friedlich zusammenleben können, Teil meines zivilisatorischen Selbstverständnisses. Deshalb ärgert es umso mehr, dass Karoline Preisler gerade diese Bühne nutzt, um ihre Unmaßgeblichkeit maßgeblich zu machen. Doch dies ist aussichtslos. Denn um etwas zu sein, muss man etwas tun. Sie steht zwar auf der richtigen Seite, doch sie tut es zur Selbstprofilierung. Karoline Preisler tut gar nichts.

Ihr Mann Hagen Reinholdt, der nun mit der Ex-Pornodarstellerin Annina Ucatis-Semmelhaack zusammen ist, zerfledderte ihr blasiertes Image als Coronamutter der Nation mit wenigen lakonischen Worten: „Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, habe ich gekocht, gewaschen und geputzt. Sie jedoch lag im Bett und war auf Social Media unterwegs“, sagte er der “Bild”. Der ehemalige Politiker arbeitete damals als Bauunternehmer, gleichzeitig hatte er ein Bundestagsmandat und musste zudem auch noch den Haushalt regeln. Reife Leistung, Karo!

15 Minuten Ruhm im Livestream

Nun sah man Preisler gestern in Berlin, wieder auf einer Anti-Israel-Demo, wieder mit ihrem Jeanne d’Arc-Look. Eine Gruppe von vollvermummten Polizisten musste die FDP-Frau schützen. Sorry, ich nehme ihr das nicht ab. In der Sherlock-Holmes-Geschichte „Die drei Garridebs“ tritt ein US-amerikanischer selbsternannter Anwalt auf. Am Ende stellt sich heraus, dass er gar kein Jurist ist, sondern der gesuchte Verbrecher, der Killer Evans. Bereits bei der ersten Begegnung erklärte der Meister seinem Adlatus Dr. Watson: „Man kann diesen Mann anstupsen, wo man will. Alles stellt sich am Ende als Lüge heraus.“

In dieser Liga spielt auch Karoline Preisler. Die, die ein Virus ernster nimmt als ihre Kinder. Die, für die 15 Minuten Ruhm im Livestream einer Demo mehr bedeuten als ein authentisches Auftreten. Narzisstische Selbstdarsteller wie Preisler vergiften diese Gesellschaft. Sie tun alles, was sie tun, nur für sich. Sie ist keine Jungfrau von Orléans. Sie ist nicht mal Jungfrau. Sie hat kein Mandat. Sie produziert nichts, trägt nichts bei, schreibt keine schönen Texte. Sie schreibt gar nicht. Und doch repräsentiert sie einen Teil dieser spätdekadenten Gesellschaft.