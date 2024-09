Karrierekiller Eugenik: Sächsischer Kassenarzt-Chef muss gehen

Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen, Klaus Heckemann, muss nach knapp 20 Jahren seinen Posten räumen. Er hatte es gewagt, Eugenik in „ihrem besten und humansten Sinn“ zu diskutieren. Bereits seit 2022 stand Heckemann auf der woken Abschussliste: Er hatte damals gewarnt, die Bundesrepublik bewege sich wieder in die Richtung der DDR, und zudem die Genderideologie und die Aktionen der “Klimakleber” kritisiert. Nun aber brach das Trommelfeuer der politkorrekten Empörungsmaschinerei über ihn herein. Bei der sächsischen Landesärztekammer wurden „automatisch Erinnerungen an die deutsche Vergangenheit“ wach. Der sächsische Bischof Heinrich Timmerevers erklärte über Heckemanns Aussagen: „Sie rufen Assoziationen an dunkelste Kapitel deutscher Geschichte wach und sind mit Wert und Würde des Lebens jedes einzelnen Menschen unvereinbar.“ Der Deutsche Pflegerat meinte, er habe „sich sprachlich nationalsozialistischer Ideologie angenähert.“ Behindertenvertreter sahen im Vorschlag „eine respektlose Verharmlosung und eine unverzeihliche Verfälschung der grausamen Realität, die Millionen von unschuldigen Menschen das Leben gekostet hat.“

Die Uniklinik Dresden sprach von „ethisch abstoßenden Äußerungen“, die „auf inhaltlich zum Teil grotesk falschen Annahmen aufbauen.“ Auch die Deutsche Gesellschaft für Humangenetik äußerte sich dahingehend. Nicht fehlen durften Distanzierungen der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping, des Inklusionsbeauftragten der Landesregierung sowie von Linken und Grünen. In einer Sondersitzung wurde Heckemann nun seines Amtes enthoben. Aber was genau hatte er eigentlich gesagt? Im Mitteilungsblatt der Kassenärztlichen Vereinigung hatte er darauf hingewiesen, dass die Kosten für die Entschlüsselung des menschlichen Erbguts in den letzten Jahren drastisch gefallen sind und vermutlich weiter fallen werden. In wenigen Jahren sei der Zeitpunkt erreicht, an dem preisgünstig werdende Eltern auf Erbkrankheiten durchgecheckt werden können. Bestünde ein Risiko, könne man mittels der Präimplantationsdiagnostik dafür sorgen, dass ein gesundes Kind auf die Welt komme.

Durchsichtiges Framing

Weder ist diese Aussage falsch noch anstößig. Jeder, der behauptet, dass Eugenik nur eine Pseudowissenschaft sei, muss umgekehrt erklären können, warum dann Tier- und Pflanzenzucht möglich sind – denn dabei handelt es sich schließlich auch um Eugenik. Auch fällt auf, dass mehrere Medien in der Debatte gleichlautend von „vermeintlich guten Erbanlagen“ sprachen. Dass es sich dabei um Framing handelt, wird klar, wenn man die Aussage in ihr Gegenteil verkehrt: Denn ist eine Erbanlage, die bei einem Kind eine qualvolle Krankheit auslöst, auch nur ein „vermeintlich“ schlechtes Gen?

Tatsächlich gibt es historische Beispiele für die erfolgreiche Anwendung der Eugenik. So ist im Mittelmeerraum die Krankheit Thalassämie weit verbreitet. Dabei handelt es sich um eine Fehlbildung der roten Blutkörperchen. Auch wenn die Krankheit oft einen schweren Verlauf hat, kann sie sich als Lebensretter erweisen: Denn die Krankheit Malaria, die sich über die roten Blutkörperchen ausbreitet, wird von der Thalassämie ausgebremst. In Malaria-Risiko-Gebieten ist die Zahl der Erbträger daher höher, so auch auf Zypern. Die Thalassämie lässt sich mit regelmäßigen Bluttransfusionen behandeln, doch diese sind teuer und haben eine weitere Nebenwirkung. Das sauerstoffbindende Hämoglobin enthält Eisen, das sich nach ständigen Transfusionen im Körper anreichert und Herz, Leber und Bauchspeicheldrüse schädigen kann. Auch diese Folgeerscheinung lässt sich wiederum mit anderen Medikamenten behandeln, die aber ebenfalls die Staatskasse belasten.

Eugenik ist längst Realität

Zypern entschied sich daher in den 1980er Jahren, der Erbkrankheit mit den Methoden der Eugenik zu begegnen. Erwachsene Bürger werden dazu angehalten, einen Gentest durchzuführen und das Zertifikat bei der Eheschließung vorzulegen. Das Ganze ist freiwillig und da die meisten Zyprioten um die Gefährlichkeit der Krankheit wissen, kommen sie der Aufforderung auch meist nach. Ein werdendes Kind, das die schädlichen Erbanlagen in sich trägt, wird oft abgetrieben – oder mit der neueren Methode nach der künstlichen Befruchtung einfach nicht in die Gebärmutter eingesetzt. Tatsächlich ist die Zahl der Thalassämie-Patienten in Griechenland dadurch deutlich zurückgegangen – wie auch die enormen Kosten für das Gesundheitssystem.

Im Erbgut jüdischer Abstammungsgemeinschaften tauchen bestimmte Krankheiten signifikant gehäuft auf, so zum Beispiel das Tay-Sachs-Syndrom. Dieses Nervenleiden beginnt schon früh im Kindesalter und führt meist zu einem qualvollen Erstickungstod. Auch hier gibt es seit den 1980er Jahren Bemühungen, die Krankheit eugenisch auszumerzen: Die israelische Regierung unterstützt genetische Screenings, so dass die betroffenen Kinder abgetrieben werden können. Unter orthodoxen Juden gilt dies als Sünde – auf Eugenik verzichten sie aber trotzdem nicht. Die Organisation Dor Yeshorim mit Sitz in New York bietet ebenfalls Untersuchungen an. Dabei wird nicht nur auf Tay-Sachs, sondern auch auf andere Krankheiten getestet, die Juden statistisch häufiger betreffen. Die untersuchten Personen erfahren dabei selbst nicht, ob sie die Erbanlage in sich tragen oder nicht. Vor einer Eheschließung wenden sie sich wieder an Dor Yeshorim, das aus den Testergebnissen beider Partner das Risiko für die Erkrankung abschätzen kann. Je nach Fall wird dann von der Eheschließung abgeraten, um eine Abtreibung zu vermeiden. Das Programm ist ein voller Erfolg: Die Zahl der Kinder, die mit dem Tay-Sachs-Syndrom geboren wurden, ging um etwa 95 Prozent zurück.

Sarrazin hatte Recht

Die von Heckemann beschriebene Methode des genetischen Screenings in Verbindung mit der Präimplantationsdiagnostik könnte allerdings nicht nur Erbkrankheiten, sondern auch der Verdummung der Gesellschaft entgegentreten: Bekanntermaßen hat die bildungsferne Schicht mehr Kinder, was in Verbindung mit der Tatsache, dass Intelligenz zum größten Teil erblich bedingt ist, dazu führt, dass die Gesellschaft insgesamt an Intelligenz verliert. Dieser Effekt wurde von britischen Wissenschaftlern schon von mehr als hundert Jahren diskutiert und 2006 im Film „Idiocracy“ satirisch aufgegriffen. In Deutschland wurde der dysgenische Effekt 2009 durch ein Interview Thilo Sarrazins im Kulturmagazin „Lettre International“ bekannt, das in den Grundzügen schon die Thesen seines Bestsellers „Deutschland schafft sich ab“ von 2010 vorwegnahm.

15 Jahre später lässt sich feststellen, dass sich alle Prognosen Sarrazins in Bezug auf die Migrationsthematik entweder bestätigt haben oder in sogar deutlich verschärfter Form eingetreten sind. Und dies ist auch mit Blick auf den dysgenischen Effekt der Fall. Seit einigen Jahren gibt es erfolgreiche Genomweite Assoziationsstudien (GWAS), die das Erbgut von hunderttausenden Versuchsteilnehmern auswerten und aufspüren, welche Gene häufig in Verbindung mit welcher Eigenschaft auftreten. So lässt sich sehr gut das Risiko für Herzkreislauferkrankungen oder die Körpergröße einer Person vorhersagen. Bei einer komplexen Eigenschaft wie der Intelligenz ist der genetische Code mittlerweile schon zu etwa 25 Prozent entschlüsselt. Dies reicht noch nicht für abschließende Aussagen, aber zumindest lassen sich Sarrazins Thesen nun grob überprüfen. Und tatsächlich: Er hatte Recht! Studien aus England zeigen, dass die Erbanlagen für hohe Intelligenz tatsächlich von Generation zu Generation schwanden. Der Effekt war auch ähnlich stark wie von Sarrazin beschrieben.

Tatsächlich entdeckten die Wissenschaftler aber noch einen weiteren Wirkmechanismus, so dass mittlerweile von einem multiplen dysgenischen Effekt gesprochen werden muss. Tatsächlich treten schlechte Intelligenzgene gehäuft mit Erbanlagen für andere negative Eigenschaften auf. Dies sei an nachfolgend am Beispiel Übergewicht gezeigt, lässt sich aber auch für andere Merkmale belegen: Der wichtigste Risikofaktor für Übergewicht ist geringe Intelligenz. Kein Wunder also, dass Studien immer wieder zeigen, dass Übergewicht genetisch bedingt ist, wenn die Intelligenz an sich eine starke genetische Komponente hat. Gleichzeitig gibt es aber auch andere Gene, die Übergewicht begünstigen, die aber nichts mit Intelligenz zu tun haben. Diese prägen den Charakter – allen voran die Selbstbeherrschung. Natürlich haben die Gene auch einen Einfluss auf den Stoffwechsel, aber dieser Effekt auf das Übergewicht ist geringer. Selbstverständlich kann jemand mit gutem Stoffwechsel viel essen und trotzdem schlank bleiben; dass aber umgekehrt wenig Nahrung und ein schlechter Stoffwechsel zu Übergewicht führen, ist unmöglich.

Bekanntermaßen gesellen sich gleich und gleich gern. Das gilt natürlich auch für die Partnerwahl. Ehepaare weisen eine hohe Übereinstimmung in der Intelligenz auf; natürlich nicht bis auf den IQ-Punkt genau, aber eine große Differenz ist selten. Und ebenso trifft dies auf die Körperfülle zu. Wer sehr schlank ist, hat vermutlich keinen dicken Partner. Dies führt in Kombination zum multiplen dysgenischen Effekt: Wenn zwei Übergewichtige ein Kind zeugen, treffen ihre Gene aufeinander. Bei der einen Seite mag die geringere Intelligenz als Faktor ausgeprägter sein, bei der anderen Seite die mangelnde Selbstbeherrschung den Ausschlag geben. Jedenfalls treten beide Gene fortan gehäuft auf. Angenommen, jeweils 50 Prozent der Bevölkerung wären dick und weitere 50 Prozent doof, dann wären bei einer reinen Zufallsverteilung 25 Prozent der Bevölkerung buchstäblich “dick und doof”. Durch das gehäufte Auftreten beider Eigenschaften läge der Wert allerdings eher bei 35 Prozent oder noch höher.

Kumulationseffekte der Dummheit

Wenn sich die weniger intelligenten Menschen in erhöhtem Maße fortpflanzen, dann steigt damit ebenso die Zahl der Erbanlagen, die Übergewicht bedingen. Natürlich gibt es genauso intelligente Menschen, die an Übergewicht leiden. Aber auch hier schlägt der multiple dysgenische Effekt zu Buche. Ein kluger dicker Mann würde prinzipiell eine kluge Frau bevorzugen; doch bei schlanken, klugen Frauen dürften seine Chancen schlechter stehen. Vermutlich wird er eher eine fülligere und kluge Frau finden. Doch selbst wenn sie Akademikerin ist, wird sie leicht weniger intelligent sein als ihre schlankeren Kolleginnen. Und so gehen auch in diesem Beispiel einige IQ-Punkte für künftige Generationen verloren. Sollte sich durch den fortgesetzten Trend die Zahl der Dummen verdoppeln, heißt das nicht, dass sich die Zahl der Übergewichtigen ebenfalls proportional verdoppelt. Ihre Zahl könnte sogar um das Drei- oder Vierfache steigen. Mit erheblichen Folgen für das Gesundheitssystem – denn Übergewicht führt zu Herzkreislaufstörungen, Diabetes, Gelenkschäden und auch zu Krebs; von den psychischen Folgen ganz zu schweigen.

Heckemanns Ausführungen, die Eugenik „in ihrem besten und humansten Sinn“ zu nutzen, ist daher zuzustimmen. Gegenüber der “Ärzte-Zeitung” erklärte er: „Ich lehne es absolut ab, dass mir für die Entwicklung einer Idee, die unter anderem in Israel schon angewandt wird, unterstellt wird, nationalsozialistisches Gedankengut zu verbreiten. Es ist bigott, denn es war im Kontext unzweifelhaft, dass ich nicht Zwangsmaßnahmen wie in der NS-Zeit meinte, sondern dass den Eltern nur die Chance für die Geburt eines gesunden Kindes verbessert werden könnte. Eine diesbezügliche Rehabilitierung ist mir wichtiger als alles andere.“ Es wäre ihm zu wünschen.